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Video Alexandru Nazare: Am avizat memorandumul pentru deblocarea a 22 de posturi la „Marie Curie”. Documentul a intrat în ședința de Guvern

Data publicării:
Spitalul Marie Curie
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”
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Din articol
Nazare: Deblocarea posturilor de la „Marie Curie” este o excepție

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a avizat memorandumul Ministerului Sănătății pentru deblocarea a 22 de posturi la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”, document care urmează să fie discutat în ședința de Guvern de joi. Decizia vine după ce medicii au avertizat că lipsa personalului a dus la închiderea unor paturi ATI, iar bebeluși în stare gravă ajung să aștepte un loc la terapie intensivă.

„Am avizat în această dimineață memorandumul MS pentru deblocarea celor 22 de posturi necesare într-o situație care impunea intervenție urgentă. Documentul va fi discutat în ședința de Guvern de azi. Am transmis încă de ieri că, atunci când ne confruntăm cu o situație critică care afectează direct îngrijirea copiilor aflați în stare gravă, care au nevoie de asistență medicală complexă, Ministerul Finanțelor va sprijini de urgență soluțiile necesare. Am reușit astfel, în strânsă colaborare cu Ministerul Sănătății, să identificăm cadrul administrativ necesar pentru deblocarea acestei situații”, a transmis ministrul Finanțelor, într-o postare pe Facebook.

Decizia vine în contextul în care conducerea spitalului a avertizat că lipsa personalului a dus la închiderea a cinci paturi ATI, iar memorandumul privind cele 22 de posturi urmează să fie discutat de Guvern.

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Nazare: Deblocarea posturilor de la „Marie Curie” este o excepție

Ministrul Finanțelor a precizat că aprobarea celor 22 de posturi nu schimbă poziția Guvernului în privința deblocării posturilor vacante din întregul sistem public.

„Trebuie să facem o distincție clară între astfel de intervenții punctuale, justificate de o situație absolut critică, și solicitările generale de deblocare a mii de posturi în sistemul public. Situațiile care privesc direct siguranța oamenilor și funcționarea unor servicii medicale esențiale trebuie soluționate cu prioritate, în timp ce deciziile cu impact bugetar amplu trebuie analizate riguros și fundamentate responsabil în actualul context economic al României”, a scris Nazare.

Săptămâna trecută, Ministerul Finanțelor nu a avizat memorandumul Ministerului Sănătății care prevedea deblocarea a 7.600 de posturi vacante din spitalele din întreaga țară, invocând impactul bugetar al măsurii.

Potrivit informațiilor prezentate de Digi24, cele 22 de posturi aprobate pentru Spitalul „Marie Curie” ar permite redeschiderea celor cinci paturi ATI închise din lipsă de personal. Conducerea spitalului solicitase însă deblocarea a 178 de posturi, în timp ce, la nivel național, spitalele au cerut deblocarea a aproximativ 7.600 de posturi vacante. Ministerul Finanțelor estimează că o astfel de măsură ar avea un impact bugetar de aproximativ 1,2 miliarde de lei pe an.

Editor : A.D.

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