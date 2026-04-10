Video Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online

alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat, vineri, lansarea platformei elicitatii.anaf.ro, prin care toate bunurile sechestrate de ANAF sunt publicate online și pot fi licitate de orice persoană interesată.

„Gata, s-a terminat cu bunurile sechestrate care erau undeva uitate prin hârtii. Toate bunurile sechestrate ale ANAF-ului sunt acum online pe o platformă digital - elicitatii.anaf.ro. Ce putem garanta e următorul lucru, că nu vor mai fi pile, nu vor mai fii hârtii, nu vor mai fi întârzieri”, a transmis ministrul, într-un mesaj video postat pe Facebook.

Alexandru Nazare a subliniat că este pentru prima dată când aceste bunuri sunt publicate transparent într-un sistem online.

„Tu decizi, tu stabileşti preţul, tu licitezi şi tu obţii aceste bunuri, care pot fi ceasuri, maşini, terenuri, toate obţinute prin furt şi fraudă şi pentru prima oară disponibile online pentru toţi românii într-un mod transparent”, a afirmat acesta.

Ministrul Finanțelor a explicat că întregul proces este digitalizat, de la instituirea sechestrului până la publicarea bunurilor pe platformă.

„Sunt foarte multe bunuri în care acum facem o ordine pentru prima dată şi le urcăm online şi le punem la dispoziziţia voastră să licitaţi şi să le obţineţi transparent”, a mai declarat Nazare.

La 31 martie, ANAF anunța că platforma digitală eLicitatiiANAF a înregistrat 14 milioane de accesări în primele 24 de ore de la lansare.

