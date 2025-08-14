Live TV

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, cere Consiliului Concurenței să verifice modul în care lanțurile de magazine stabilesc prețurile. Controalele vin în contextul în care scumpirile au adus schimbări de prețuri la raft, iar ministrul vrea să afle dacă retailerii au majorat prețurile peste ritmul inflației.

„I-am adresat o scrisoare președintelui Consiliului Concurenței să verifice modul în care marii retaileri formează prețurile, pentru că mi se pare foarte important să fim atenți în această perioadă, pentru că anumite prețuri se și rotunjesc. Trebuie să știm, să avem o evidență a modului în care tratează și retailerii”, a declarat ministrul Alexandru Nazare pentru Antena 3 CNN. 

„Aș dori să acționăm prin toate pârghiile pe care le avem – și avem pârghii la Consiliul Concurenței, și vreau să le folosim cât mai bine”, a mai afirmat el. 

Rata anuală a inflaţiei în luna iulie, comparativ cu luna iulie 2024, a fost 7,8%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata anuală a inflaţiei în luna iunie 2025 comparativ cu luna iunie 2024 s-a ridicat la 5,7%.

„Indicele preţurilor de consum în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 102,68%. Rata inflaţiei de la începutul anului (iulie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 5,8%. Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2025 comparativ cu luna iulie 2024 a fost 7,8%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) faţă de precedentele 12 luni (august 2023 – iulie 2024) a fost 5,3%”, arată datele INS.

Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna iulie 2025 comparativ cu luna iunie 2025 a fost 101,35%. Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2025 comparativ cu luna iulie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 6,6%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2024 – iulie 2025) faţă de precedentele 12 luni (august 2023 – iulie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 5,4%.

