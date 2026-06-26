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Alexandru Nazare: „Companiile care se listează la bursă vor putea deduce suplimentar 50% din cheltuielile aferente procesului”

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Sursa foto: Facebook/ Alexandru Nazare
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Din articol
„România are nevoie de o piață de capital mai puternică”

Companiile care se listează la bursă vor putea beneficia de o deducere suplimentară de 50% pentru cheltuielile aferente acestui proces, a anunțat, vineri, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare publicată pe Facebook.

„Așa cum am subliniat în numeroase rânduri, România nu poate ieși din dezechilibre doar prin disciplină bugetară – managementul responsabil al finanțelor publice trebuie dublat de măsuri care să pună economia în mișcare: investiții, capital privat, finanțare modernă. Prin pachetul de relansare economică am început să construim exact această direcție. Avem deja norme aprobate pentru două mecanisme de finanțare: unul dedicat industriilor productive și unul dedicat sectorului tehnologic și inovației. Acum facem un nou pas important pentru piața de capital. Stabilim cadrul prin care companiile care se listează la bursă pot beneficia de o deducere suplimentară de 50% pentru cheltuielile aferente acestui proces. În concret, orice companie care vrea să intre pe bursă are anumite costuri asociate procesului. Are nevoie de consultanță, servicii juridice, evaluare, audit, intermediere, comunicare cu investitorii, promovarea ofertei, taxe de admitere și menținere la tranzacționare, servicii ale Depozitarului Central și adaptarea unor procese interne. Prin această măsură, statul recunoaște că listarea la bursă nu este doar o decizie privată a unei companii, ci este un pas care ajută economia – aduce transparență, guvernanță mai bună, acces la investitori și capital pentru dezvoltare. Statul susține astfel accesul pe bursă al organizațiilor”, a scris ministrul.

„România are nevoie de o piață de capital mai puternică”

Alexandru Nazare a subliniat că România rămâne în urma altor state din regiune în ceea ce privește dezvoltarea pieței de capital și finanțarea companiilor prin bursă.

„În regiune, Varșovia este astăzi un reper în Europa Centrală și de Est, cu o piață de capital care atrage companii, investitori și lichiditate. Polonia are o capitalizare bursieră raportată la PIB semnificativ peste nivelul României, la fel Ungaria și Croația. România a făcut pași înainte în ultimii ani. Bursa de Valori București a continuat să crească, avem companii solide listate, interes mai mare pentru titlurile de stat și o bază de investitori în extindere. Dar suntem încă sub potențial. Asta trebuie să schimbăm. Nu putem construi o economie competitivă dacă firmele depind doar de credit bancar, granturi sau bani publici. Avem nevoie de capital privat, de investitori locali și internaționali, de companii românești care se dezvoltă transparent și de o piață de capital mai puternică”, a subliniat acesta.

Ministrul a afirmat că listarea la bursă reprezintă un instrument esențial pentru dezvoltarea companiilor și pentru transformarea economiei românești.

„Listarea la bursă înseamnă mai mult decât o tranzacție financiară, înseamnă acces la bani pentru extindere, profesionalizarea guvernanței, vizibilitate, disciplină și încredere. Iar o economie care vrea să treacă de la consum la producție, de la vulnerabilitate la competitivitate, are nevoie de astfel de instrumente. Aceasta este logica pachetului de relansare: mecanisme care ajută în mod real firmele să investească, să atragă capital și să crească. România are nevoie de o piață de capital mai puternică, iar statul trebuie să continue să vină cu soluții care încurajează companiile să facă acest pas”, a concluzionat acesta.

Editor : A.D.

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