După avizul favorabil primit din partea comisiilor de specialitate din Parlament, ministrul propus la Finanțe, Alexandru Nazare, a susținut că nu-și dorește taxe noi anul viitor, însă a atras atenția asupra faptului că este „nevoie de resurse prin care să realizăm ajustarea pentru anul 2027”. Acesta a mai afirmat că poate fi luată în calcul o „creștere prudentă” a pensiilor și a subliniat faptul că nu se are în vedere o creștere a TVA-ului pentru anul următor.

„În momentul când vom prezenta bugetul în Parlament vom veni cu întreaga viziune pentru construcția pe anul 2027. Evident că nu ne dorim taxe noi, dar în același timp avem nevoie de resurse prin care să realizăm ajustarea pentru anul 2027 și nu numai. Și ajustarea pe anul 2027 este importantă. Este de până la 1% din PIB raportat la acest an.

Ministerul de Finanțe va integra inputul de la toate partidele politice, astfel încât să găsim înainte de adoptarea bugetului de stat pe 2027 formula optimă prin care să ne îndeplinim ținta în 2027. Principalul lucru este să avem un buget credibil”, a spus Alexandru Nazare.

Referitor la pensii, ministrul Finanțelor a declarat că ar putea fi luată în considerare o creștere prudentă: „Cred că putem lua în calcul o creștere prudentă. Nu vreau să mă antepronunț. (...) Vorbesc de o indexare, repet, prudentă. De la 1 ianuarie”.

„(..) Am riscat suspendarea completă a fondurilor europene, pericol pe care l-am evitat. Știți foarte bine că încercăm să evităm și am și reușit să evităm principalele pericole legate de sancțiuni în raport cu performanța noastră. Nu vreau să mă antepronunț, pentru că avem nevoie de un buget credibil. Pentru a avea un buget credibil, toate partidele trebuie să stea la aceeași masă și să se pună de acord pe un anumit set de măsuri. Și aceasta este o discuție care trebuie să aibă loc înainte de adoptarea bugetului”.

Nazare a mai spus că nu se are în vedere o creștere a TVA-ului pentru anul 2027, însă a explicat că România mari are de trecut „niște examene importante în ianuarie și februarie tot din partea agențiilor de rating”.

„Nu avem în plan o creștere a TVA-ului pentru anul 2027. E un element important. Știu că au fost supoziții legate de o intenție a noastră de a crește TVA-ul. Nu dorim să creștem TVA-ul. Evident că ar fi de dorit, nu doar în privința TVA-ului, vorbim de taxe în general. O scădere a fiscalității evident că ajută economia. Întrebarea este ne permitem să o facem? Mai ales în situația în care abia am scăpat de sancțiuni importante legate de modul în care România este evaluată. Avem un raport S&P care se publică în această săptămână și mai avem niște examene importante în ianuarie și februarie tot din partea agențiilor de rating. De aceea, nu cred că pentru anul 2027 putem discuta de o modificare în privința TVA-ului.

De altfel, și precizarea din program și modul în care s-a exprimat prim-ministrul desemnat era că de îndată ce acest lucru este posibil. După cum știți, suntem într-o procedură de deficit excesiv și prognoza de a ieși din deficitul de excesiv este undeva 2029-2030. Ca atare, cred că e prematur să vă spun astăzi care este momentul prielnic, trebuie să ne permitem”.

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Editor : A.M.G.