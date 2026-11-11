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Alexandru Nazare: Ideea unei duble contabilități e falsă. Deficitul scade. Nu există o cifră pentru români şi alta pentru Bruxelles

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Alexandru Nazare. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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„Ideea unei duble contabilități este falsă”, a transmis ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, după ce moţiunea simplă la adresa sa a fost respinsă de Senat. Ministrul a precizat, la dezbaterea moţiunii, că deficitul scade atât pe metodologia naţională, cât şi pe cea europeană.

ACTUALIZARE Alexandru Nazare a mulțumit senatorilor pentru votul exprimat la moțiune și a subliniat încă o dată că „ideea unei duble contabilități este falsă.”

„Mulțumesc pentru încrederea pe care mi-au acordat-o azi prin votul exprimat la această moțiune simplă. Tratăm cu foarte mare responsabilitate încrederea pe care ne-o acordă și am prezentat în textul din plen principalele noastre argumente pentru care credem că ideea unei duble contabilități este falsă. Am prezentat și locul de unde se pot extrage datele, sunt date publice publicate corect și la timp. Sunt două metodologii diferite, una națională, cealaltă europeană, le tratăm pe ambele cu aceeași seriozitate, dar vrem să evităm confuziile, pentru că aceste confuzii pot să aducă interpretări care nu sunt corecte. Și e foarte important să avem o interpretare corectă a datelor, mai ales dacă ele privesc deficitul țării, care este un indicator important de încredere pentru investitori, pentru agenții, pentru piețele internaționale, dar și pentru fiecare familie de români care are o rată la bancă sau pentru fiecare firmă românească care are un credit de returnat,” a declarat Alexandru Nazare, după ce moţiunea simplă la adresa sa a fost respinsă de Senat.

ȘTIRE INIȚIALĂ Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, miercuri, la dezbaterea moţiunii simple iniţiate de AUR la adresa sa, că deficitul scade atât pe metodologia naţională, cât şi pe cea europeană, explicând că acesta scade în fiecare trimestru faţă de trimestrul corespunzător anului trecut şi scade în fiecare an încheiat. „Statul român n-are două contabilităţi, are o singură execuţie bugetară şi două moduri de a o citi. Amândouă sunt publice, amândouă sunt cerute de lege, amândouă sunt europene”, a subliniat Nazare.

„Ceea ce moţiunea numeşte, în fapt, două metodologii sunt, de fapt, cele prevăzute de lege, cele pe care le foloseşte fiecare stat membru al Uniunii Europene. Prima metodologie este cea naţională, numită cash, care înregistrează banii în momentul în care intră efectiv în Trezorerie sau ies din ea. Pe baza ei publicăm execuţia bugetară, pentru că statul plăteşte salarii, pensii, facturi cu banii pe care îi are în cont. A doua metodologie este cea ESA 2010, stabilită prin Regulamentul UE 549/2013, care înregistrează veniturile şi cheltuielile în momentul în care ia naştere obligaţia, indiferent de ziua în care se face plata. Pe ea se judecă procedura de deficit excesiv şi pe ea se compară între ele statele membre”, a afirmat Alexandru Nazare, miercuri, la dezbaterea moţiunii simple a AUR intitulate ”Bugetul statului la ora adevărului. Acelaşi ministru, două contabilităţi: una pentru români, alta pentru Bruxelles”, scrie News.ro.

El a subliniat că deficitul României scade.

„Deficitul României scade. Scade pe metodologia naţională şi scade pe metodologia europeană. Scade în fiecare trimestru faţă de trimestrul corespunzător al anului trecut şi scade în fiecare an încheiat. Nu există o cifră pentru români şi alta pentru Bruxelles. Există o singură execuţie bugetară citită în două calendare şi amândouă aceste calendare arată aceeaşi direcţie. Avem un dialog constant cu Eurostat, iar acesta nu a ridicat obiecţii privind modul în care datele trec din contabilitatea naţională în sistemul european. Toate aceste cifre sunt publice în limba română”, a transmis ministrul Finanţelor.

El a explicat că statul român nu are două contabilităţi şi are o singură execuţie bugetară.

„Titlul moţiunii vorbeşte despre acelaşi ministru şi este adevărat, am prezentat aceleaşi cifre calculate după reguli, după aceleaşi reguli în două guverne, iar ele au fost confirmate consecvent de aceleaşi instituţii, a căror credibilitate nu poate fi pusă la îndoială. Nu sunt două contabilităţi, sunt două calendare diferite şi trebuie să evităm să facem confuzii în privinţa acestui fapt. Statul român n-are două contabilităţi, are o singură execuţie bugetară şi două moduri de a o citi. Amândouă sunt publice, amândouă sunt cerute de lege, amândouă sunt europene”, a mai afirmat Alexandru Nazare.

Editor : A.P.

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