Guvernul va analiza vineri stadiul pregătirii bugetului pentru 2027, înainte de a decide dacă și în ce condiții pot fi indexate pensiile. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a evitat să indice un procent sau un calendar și a avertizat că bugetul nu permite „viraje spectaculoase” în privința veniturilor și cheltuielilor.

Întrebat joi când ar putea fi indexate pensiile și cu ce procent, ministrul Finanțelor a explicat că Executivul se află în etapa finală a pregătirii bugetului pentru anul viitor. Ministerele și ceilalți ordonatori principali de credite au introdus datele în platforma electronică, iar o primă evaluare va fi prezentată în ședința de Guvern de vineri, 20 noiembrie.

„Suntem în etapa finală de pregătire a bugetului. Ordonatorii au introdus datele și vom prezenta în ședința de Guvern situația, plus un calendar. Toate deciziile le vom lua după discuțiile în Guvern, cu premierul. Sunt decizii și nu mă antepronunț”, a declarat Alexandru Nazare, la Palatul Parlamentului.

Nazare a precizat că membrii Guvernului au transmis mai multe propuneri, care sunt evaluate în funcție de spațiul bugetar existent. Măsurile cu un impact financiar important urmează să fie discutate în Executiv și cu premierul Luca Niculescu înainte de finalizarea proiectului de buget.

Guvernul va analiza implicațiile creșterii datoriei publice

Întrebat dacă există bani pentru indexarea pensiilor și dacă va fi necesară o derogare de la Legea responsabilității fiscal-bugetare, după ce datoria publică a depășit pragul de 60% din PIB, ministrul a afirmat că Executivului îi vor fi prezentate atât situația actuală, cât și consecințele acestei evoluții.

„Vom prezenta o astfel de situație în Guvern și implicațiile pe care le are. Le vom prezenta, cum am prezentat și în cursul verii, evoluțiile și consecințele creșterii datoriei publice”, a spus acesta.

Construcția bugetului va ține cont și de angajamentele României privind corectarea deficitului. Ministrul a subliniat că autoritățile române se află într-un dialog constant cu Comisia Europeană, iar o misiune a Direcției Generale pentru Afaceri Economice și Financiare ar putea veni la București săptămâna viitoare.

Guvernul trebuie să ia în calcul atât prognoza de creștere economică, cât și estimările Comisiei privind deficitul. Nazare a arătat că proiecțiile celor două părți sunt apropiate, Comisia Europeană estimând pentru anul viitor o creștere economică de 1,8%, față de 1,7% în prognoza României. Ambele instituții anticipează o accelerare a economiei în 2028.

Un posibil ajutor pentru pensionari va fi evaluat în funcție de cost

Alexandru Nazare a fost întrebat și dacă bugetul pentru 2027 ar putea include un ajutor punctual, acordat o singură dată pensionarilor. Ministrul nu a exclus o asemenea variantă, dar a precizat că aceasta poate fi luată în calcul numai după evaluarea impactului financiar.

„Evaluăm fiecare măsură în parte. Dacă se va regăsi printre propunerile pentru buget, o să analizăm impactul”, a declarat acesta.

Întrebat dacă propunerea ar putea fi considerată „fantezistă”, Nazare a evitat să se pronunțe asupra ei și a insistat asupra spațiului bugetar limitat.

„Nu aș vrea să comentez. E o explicație cu caracter general. Bugetul nu permite viraje spectaculoase nici pe venituri, nici pe cheltuieli. Rezultatul în ceea ce privește agențiile de rating depinde de fiecare decizie pe care o luăm pe buget. Trebuie să fim foarte prudenți, din punctul nostru de vedere, pentru că rezultatul pe care îl vom primi de la agențiile de rating în ianuarie, februarie și martie depinde de fiecare decizie pe care o luăm în săptămânile dinainte de decizia finală asupra bugetului", a explicat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a făcut declarațiile în marja celei de-a 15-a ediții a Bucharest Forum - „Where Europe Meets the World”, eveniment organizat de Institutul Aspen România și German Marshall Fund of the United States.

Editor : A.D.