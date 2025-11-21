Alexandru Nazare, despre noul buget multianual al UE: „Trebuie să preluăm ideile de la firul ierbii, ca să nu pățim ca la PNRR”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri, 21 noiembrie, că viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene (2028–2034) trebuie construit pe realitățile economice ale României și pe consultări reale cu mediul privat, universitar și administrațiile locale, pentru a evita blocajele în absorbția fondurilor, așa cum s-a întâmplat în cazul PNRR.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței „Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivității economice incluzive și a rezilienței în întreaga Europă”, organizată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor.

La eveniment a participat și vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme, Raffaele Fitto, aflat la București pentru discuții privind viitorul Politicii de Coeziune și următorul Cadru Financiar Multianual 2028–2034.

„Să nu pățim ca la PNRR”

Alexandru Nazare a subliniat că viitorul buget multianual al UE trebuie construit „de jos în sus”, prin consultări reale cu mediul de afaceri, universități, fintech-uri, think-tank-uri și administrațiile locale.

„Trebuie să preluăm ideile de la firul ierbii, să construim un cadru multianual din care să tragem banii, să nu pățim ca la PNRR, unde ne-am bucurat de un volum mare, de 28 de miliarde și am ajuns să avem 21 de miliarde. La momentul respectiv când trebuia să facem această dezbatere nu am făcut-o”, a spus ministrul Finanțelor.

El a explicat că succesul unui program european depinde în proporție de două treimi de modul în care este construită arhitectura acestuia.

Schimbare de paradigmă la nivel european

Nazare a arătat că viitorul Cadru Financiar Multianual va urma, în mare parte, logica PNRR, iar statele membre sunt obligate să anticipeze noile tendințe.

„Europa acum se duce dinspre convergență către reziliență. Nu mai este doar despre autostrăzi, poduri sau școli. Vorbim de ecosisteme de inovare, inteligență artificială, reziliență energetică”, a afirmat ministrul.

Acesta a amintit că, în urmă cu 15 ani, România absorbea sume infime pe zona de coeziune, în timp ce astăzi se discută despre miliarde de euro.

Ministrul Finanțelor a subliniat că România trebuie să își construiască în paralel și o strategie solidă de negociere la nivel european.

„Nu poți să ai o negociere de succes dacă nu ai o construcție de succes”, a spus Nazare, adăugând că România are „leverage” și poate juca un rol important în consiliile de linie europene.

De asemenea, Alexandru Nazare a precizat că „avem 10 miliarde fonduri europene, coeziune, pe care le proiectăm în bugetul din 2026 și pe care, bineînțeles, sprijinim creșterea economică din 2026”.

„Este extrem de important să absorbim acești bani și sunt optimist că, până în august anul viitor, atât din PNRR, cât și din coeziune, vom reuși să atragem cât mai mulți dintre acești bani”, a mai spus ministrul Finanțelor.

