Live TV

Video Alexandru Nazare, despre pachetul de relansare economică: „Introducem pentru prima dată creditul fiscal”

Data actualizării: Data publicării:
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
5 miliarde de euro până în 2032 Credit fiscal pentru cercetare-dezvoltare

Guvernul a adoptat marți pachetul de relansare economică, alături de ordonanța privind tăierile din administrație, după luni de amânări. Ministrul Economiei, Alexandru Nazare, a anunțat că documentul introduce, în premieră, creditul fiscal și marchează o schimbare de direcție către o creștere economică bazată pe investiții, inovație și producție autohtonă.

Ministrul Economiei a declarat marți că adoptarea pachetului marchează „o tranziție strategică” pentru economia României, de la un model bazat pe consum la unul orientat spre investiții productive, inovație și producție autohtonă.

„Prin acest pachet de relansare economică marcăm exact acele zone strategice de care România are nevoie în viitor, în primul rând pentru a fi capabilă să atragă investiții strategice mari mult mai repede competitiv și în ritmul în care aceste investiții pot fi atrase în acest moment, pentru că există o competiție la nivel regional, european și global pentru atragerea acestor investiții”, a afirmat Nazare.

5 miliarde de euro până în 2032

Potrivit ministrului, pachetul de relansare nu este unul limitat la anul 2026, ci are o proiecție până în 2032, cu un buget total estimat la 5 miliarde de euro pentru schemele de finanțare. Impactul anual estimat pentru 2026 este de 2,2 miliarde de lei, iar efectele sunt așteptate pe termen mediu și lung.

Nazare a subliniat că România va avea, în premieră, un instrument dedicat atragerii investițiilor strategice de peste un miliard de lei (aproximativ 200 de milioane de euro), un mecanism care, potrivit acestuia, a lipsit în anii anteriori.

„România are un instrument prin care să atragă investiții mari, de peste 1.000.000.000 lei, de peste 200 de milioane de euro, chestiune, instrument pe care până acum nu l-am avut și din nefericire, în anii trecuți am pierdut foarte multe investiții mari pentru că nu am avut modalitățile de a oferi unui investitor strategic condițiile necesare pentru a veni în România. Impactul despre care am vorbit la precedenta conferință de presă se menține, deci impactul anual pe 2026 este două 2,2 miliarde de lei și efectele pe care pe care le-am le-am precizat mai devreme le vedem pe termen mediu și lung”, a spus ministrul.

Credit fiscal pentru cercetare-dezvoltare

Una dintre principalele noutăți ale pachetului este introducerea creditului fiscal, în special pentru zona de cercetare-dezvoltare și inovare.

„Ca și elemente de noutate, introducem pentru prima dată creditul fiscal și facem uz de acest credit fiscal în zona de cercetare-dezvoltare și inovare, pentru care avem niște scheme dedicate pentru atragerea și pentru scalarea ideilor de business din această zonă, dinspre zona universitară, de accel accelerator în zona de business mai mare. Acest instrument nu exista până acum”, a declarat Nazare.

Criteriile de aplicare pentru schemele de finanțare vor fi elaborate în termen de 90 de zile de la adoptarea actelor normative și vor fi puse în transparență publică, urmând să fie dezbătute cu mediul de afaceri.

De asemenea, schema privind resursele minerale și noile tehnologii va fi gestionată de Ministerul Economiei, iar hotărârea de guvern privind criteriile pentru schema din domeniul apărării va fi elaborată în colaborare cu ministerul de resort.

„Acestea sunt doar câteva idei din pachetul de relansare. Mulțumesc încă o dată tuturor colegilor care au contribuit la acest pachet și domnului prim-ministru pentru sprijin”, a concluzionat Alexandru Nazare.

Citește și Guvernul a adoptat ordonanțele pentru tăierile din administrație și relansarea economică

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
bilet loterie
4
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
medvedev
5
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte...
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Digi Sport
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rogobete 3
Ministrul Rogobete: Spitalele și ambulanțele, exceptate de la reducerea de 10% a cheltuielilor de personal
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan anunță că administrațiile locale vor decide asupra autorizării jocurilor de noroc. Ce spune premierul despre descentralizare
ilie bolojan guvern
Gabriel Biriș: „Măsurile de relansare economică sunt precum agheasma. Te ajută dacă crezi în ele, dar nu vor produce rezultate”
alexandru nazare la guvern
Dobânzile la împrumuturile statului în lei pe termen lung au coborât la 6,30%. Nazare: Cel mai mic cost de finanţare din ultimii 2 ani
bolojan moody
Ce a transmis premierul Bolojan reprezentanților agenției internaționale de rating Moody’s despre deficit și bugetul pe 2026
Recomandările redacţiei
cseke attila sustine o conferinta de presa
Cum arată reforma adoptată de Guvern: Se desfiinţează 6.409 posturi...
politisti
Polițiștii care au protestat în Piața Victoriei au încercat să intre...
Russia Putin
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu...
Folder, judge's hammer on table
Când va fi promulgată legea pentru pensiile magistraților. Anunț de...
Ultimele știri
O expoziție despre războiul din Ucraina a fost deschisă într-un fost buncăr nazist de la Berlin
Un câine, singurul supravieţuitor al prăbuşirii unui elicopter militar care a provocat 15 morți. A fost găsit lângă corpul stăpânului
Șefa Muzeului Luvru și-a dat demisia, după câteva luni de la spectaculosul furt al bijuteriilor Coroanei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea despre căsnicia de 38 de ani: 'De la acea femeie a plecat totul'
Fanatik.ro
Cât costă să petreci ziua de 8 martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Meniu de 5 stele pentru...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Ion Duvac, psihologul acuzat de hărțuire, se prezenta drept ofițer SIE! Ce recomandare le-a făcut...
Adevărul
Mărturia căpitanului unui petrolier sechestrat de Franța despre prezența a doi cetățeni ruși la bordul navei
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Nu-i plac evenimentele, dar lângă ea e confortabil. Cillian Murphy, apariție rară cu soția: "Familia e ca o...
Adevarul
Furie la Teheran după ce iranienii primesc mesaj despre Donald Trump. „Este om de acțiune”
Newsweek
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...