Guvernul a adoptat marți pachetul de relansare economică, alături de ordonanța privind tăierile din administrație, după luni de amânări. Ministrul Economiei, Alexandru Nazare, a anunțat că documentul introduce, în premieră, creditul fiscal și marchează o schimbare de direcție către o creștere economică bazată pe investiții, inovație și producție autohtonă.

Ministrul Economiei a declarat marți că adoptarea pachetului marchează „o tranziție strategică” pentru economia României, de la un model bazat pe consum la unul orientat spre investiții productive, inovație și producție autohtonă.

„Prin acest pachet de relansare economică marcăm exact acele zone strategice de care România are nevoie în viitor, în primul rând pentru a fi capabilă să atragă investiții strategice mari mult mai repede competitiv și în ritmul în care aceste investiții pot fi atrase în acest moment, pentru că există o competiție la nivel regional, european și global pentru atragerea acestor investiții”, a afirmat Nazare.

5 miliarde de euro până în 2032

Potrivit ministrului, pachetul de relansare nu este unul limitat la anul 2026, ci are o proiecție până în 2032, cu un buget total estimat la 5 miliarde de euro pentru schemele de finanțare. Impactul anual estimat pentru 2026 este de 2,2 miliarde de lei, iar efectele sunt așteptate pe termen mediu și lung.

Nazare a subliniat că România va avea, în premieră, un instrument dedicat atragerii investițiilor strategice de peste un miliard de lei (aproximativ 200 de milioane de euro), un mecanism care, potrivit acestuia, a lipsit în anii anteriori.

„România are un instrument prin care să atragă investiții mari, de peste 1.000.000.000 lei, de peste 200 de milioane de euro, chestiune, instrument pe care până acum nu l-am avut și din nefericire, în anii trecuți am pierdut foarte multe investiții mari pentru că nu am avut modalitățile de a oferi unui investitor strategic condițiile necesare pentru a veni în România. Impactul despre care am vorbit la precedenta conferință de presă se menține, deci impactul anual pe 2026 este două 2,2 miliarde de lei și efectele pe care pe care le-am le-am precizat mai devreme le vedem pe termen mediu și lung”, a spus ministrul.

Credit fiscal pentru cercetare-dezvoltare

Una dintre principalele noutăți ale pachetului este introducerea creditului fiscal, în special pentru zona de cercetare-dezvoltare și inovare.

„Ca și elemente de noutate, introducem pentru prima dată creditul fiscal și facem uz de acest credit fiscal în zona de cercetare-dezvoltare și inovare, pentru care avem niște scheme dedicate pentru atragerea și pentru scalarea ideilor de business din această zonă, dinspre zona universitară, de accel accelerator în zona de business mai mare. Acest instrument nu exista până acum”, a declarat Nazare.

Criteriile de aplicare pentru schemele de finanțare vor fi elaborate în termen de 90 de zile de la adoptarea actelor normative și vor fi puse în transparență publică, urmând să fie dezbătute cu mediul de afaceri.

De asemenea, schema privind resursele minerale și noile tehnologii va fi gestionată de Ministerul Economiei, iar hotărârea de guvern privind criteriile pentru schema din domeniul apărării va fi elaborată în colaborare cu ministerul de resort.

„Acestea sunt doar câteva idei din pachetul de relansare. Mulțumesc încă o dată tuturor colegilor care au contribuit la acest pachet și domnului prim-ministru pentru sprijin”, a concluzionat Alexandru Nazare.

Citește și Guvernul a adoptat ordonanțele pentru tăierile din administrație și relansarea economică

Editor : M.I.