Alexandru Nazare, despre revenirea economiei: „Un trimestru bun nu înseamnă că dificultățile au trecut”. Miza bugetului pentru 2027

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS) indică o revenire a economiei românești în trimestrul al treilea, după trei trimestre de scădere și stagnare. El avertizează însă că industria și consumul nu și-au revenit, iar economia se află încă sub nivelul de anul trecut.

Într-o postare pe Facebook, Nazare afirmă că bugetul pentru 2027 trebuie construit pe estimări realiste, menținerea disciplinei fiscale și prioritizarea investițiilor, fără majorări de cheltuieli care ar depăși ținta de deficit asumată.

Potrivit datelor INS citate de ministru, produsul intern brut (PIB) a crescut în trimestrul III cu 2,1% față de trimestrul precedent, pe seria ajustată sezonier, și cu 0,1% față de aceeași perioadă din 2025, pe seria brută. Pe seria ajustată sezonier, avansul anual a fost de 0,3%. Nazare arată că este cel mai bun ritm trimestrial înregistrat de la începutul anului 2022 și îl compară cu estimările preliminare Eurostat, care indică o creștere de 0,5% în Uniunea Europeană și de 0,4% în zona euro.

„Este un semnal pozitiv, pe care îl analizăm însă cu precauție. La nivelul primelor nouă luni, economia rămâne cu 0,3% sub nivelul din 2025, pe seria brută, iar industria și consumul nu și-au revenit încă. Este o recuperare pe care trebuie să o consolidăm, într-o perioadă încă dificilă pentru toți”, a transmis ministrul Finanțelor.

Investițiile publice și reducerea deficitului

Alexandru Nazare atribuie o parte din evoluția economiei investițiilor publice și accelerării proiectelor finanțate din fonduri europene, în special prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). El invocă date potrivit cărora volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 40,5% în august față de aceeași lună din 2025, după avansuri de două cifre în majoritatea lunilor acestui an.

Ministrul afirmă că, în primele nouă luni din 2026, au fost finanțate investiții publice de aproape 108 miliarde de lei, cu peste 25 de miliarde de lei mai mult decât în perioada corespunzătoare a anului trecut. În trimestrul III, investițiile publice au reprezentat 2,33% din PIB, comparativ cu 1,67% în același trimestru din 2025, în timp ce deficitul bugetar la nouă luni a scăzut de la 5,31% la 3,81% din PIB.

„Nu am redus deficitul tăind investițiile, ci finanțând mai multe investiții și cheltuind mai disciplinat în rest”, a subliniat Nazare, adăugând că investițiile totale din economie au crescut nominal cu peste 20% în primul semestru față de aceeași perioadă din 2025, iar investițiile private au avansat mai rapid decât cele publice.

În opinia ministrului, rezultatele reflectă orientarea bugetului către proiectele PNRR și accelerarea plăților pentru investițiile europene. „Când bugetul este construit pe priorități reale, banii ajung în economie. Aceeași logică trebuie să stea la baza bugetului pentru 2027”, a afirmat el.

Inflația a scăzut, dar puterea de cumpărare rămâne afectată

Nazare a evidențiat și evoluția exporturilor, despre care spune că au crescut în fiecare lună începând din februarie, cu 11,7% în august și 6,3% în septembrie. El a amintit că datele INS pentru trimestrul II indicau creșteri anuale în agricultură, silvicultură și pescuit, în sectorul financiar și al asigurărilor, precum și în activitățile profesionale, științifice, tehnice și serviciile administrative.

Potrivit cifrelor prezentate de ministru, inflația a coborât de la 10,9% în mai la 6,8% în octombrie, iar scăderea salariului real s-a temperat de la 6,9% în mai la 1,5% în septembrie. „Puterea de cumpărare începe să se refacă pe măsură ce inflația scade - iar acesta este, în final, scopul întregului efort”, a transmis Nazare.

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Ministrul avertizează însă că presiunile asupra finanțelor publice rămân ridicate, în condițiile în care cheltuielile cu dobânzile au depășit 50 de miliarde de lei în primele nouă luni, cu aproape 11 miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. În plus, deficitul de cont curent se menține în jurul a 5% din PIB, iar importurile cresc mai rapid decât exporturile, ceea ce, în opinia sa, justifică menținerea disciplinei bugetare.

Nazare: Majorările de cheltuieli trebuie decise în limita deficitului asumat

În privința bugetului pentru 2027, ministrul Finanțelor susține că adoptarea rapidă a acestuia ar transmite investitorilor, finanțatorilor și agențiilor de rating un semnal privind continuarea consolidării fiscale. El consideră că viitorul buget trebuie să pornească de la venituri estimate realist și de la obligațiile deja asumate, iar investițiile să fie selectate în funcție de posibilitățile efective de finanțare și de impactul lor economic.

„Bugetul se construiește pornind de la ceea ce putem finanța, nu de la ceea ce ne-am dori să cheltuim. Orice decizie privind veniturile, cheltuielile, indexările sau majorările se ia în construcția de ansamblu a bugetului, nu separat, și doar în limita deficitului pe care ni l-am asumat”, a precizat Alexandru Nazare.

El a indicat drept priorități pentru anul viitor eficientizarea cheltuielilor, reducerea risipei și finanțarea investițiilor care pot genera efecte în economie, subliniind că evoluția favorabilă din trimestrul III nu elimină dificultățile economice și nici riscurile externe, precum tensiunile geopolitice, instabilitatea prețurilor la energie și incertitudinile din comerțul internațional.

„Avem motive de încredere, dar și responsabilitatea de a trata aceste date cu prudență. Un trimestru bun nu înseamnă că dificultățile au trecut, dar arată totodată că direcția este corectă”, a conchis ministrul Finanțelor.

Editor : M.I.