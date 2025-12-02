Live TV

Exclusiv Alexandru Nazare, despre scăderea taxării pe muncă: „Mi-aș dori foarte mult. În acest moment efortul este foarte mare”

alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
„Mesajul este că relansarea economică a început” Taxarea pe muncă și criza apei din Prahova și Dâmbovița

Cum stă România la capitolul colectării taxelor, relansarea economică, taxarea pe muncă și criza de apă din Prahova și Dâmbovița au fost subiectele despre care ministrul Finanțelor a vorbit la Digi24. În contextul protestului angajaților Parlamentului, Alexandru Nazare a precizat că „decizia în privința înghețării salariilor pentru 2026 a fost luată deja” prin primul pachet. Despre relansarea economică, acesta a afirmat că a început, însă a menționat că sunt necesare măsuri complementare.

„Mesajul principal pe care l-am adresat și săptămâna trecută este un mesaj încurajator. Am văzut că deficitul față de anul trecut scade de la 6,22%, cât era anul trecut, a scăzut în acest an la aproximativ 5,7%. Este o scădere de 0,5%, care, din punctul nostru de vedere, este compatibilă cu îndeplinirea țintei de deficit pe acest an de 8,4%, ceea ce ne-am și propus, de altfel”, a afirmat Nazare, referitor la colectarea taxelor.

Întrebat dacă în 2026 este posibil ca în proiectul de buget să fie incluse anumite creșteri sau o lege a salarizării unitare, ministrul Finanțelor a explicat: „Decizia în privința înghețării salariilor pentru 2026 a fost luată deja prin pachetul unu. E o decizie care, din punctul meu de vedere, ne-a ajutat foarte mult să trecem peste cumpăna peste care am trecut în această vară. Nu trebuie să uităm că am fost foarte aproape de a ne pierde calificativul de investiții, ceea ce ar fi avut efecte devastatoare pentru economia României.

Cred că trebuie să explicăm foarte clar în ce situație suntem și că, în ciuda tuturor lucrurilor bune, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri bune, am avut o apreciere din partea tuturor agențiilor de rating. Au început dobânzile să scadă, au scăzut pentru prima oară sub 7%. Nu am depășit complet această perioadă. Puteam fi în situația în care, astăzi, să avem fondurile europene pe 2026 înghețate sau tăiate.

Ar fi fost mult mai dificil să construim un buget într-o situație de acel gen. Un buget al României pentru 2026, în care să fi avut fonduri europene înghețate sau suspendate din cauza situației fiscale, era o ecuație absolut imposibilă de rezolvat.

Am depășit și acea situație și vom depăși inclusiv situația economică dificilă prin care trecem astăzi. Trebuie, cu răbdare și echilibru, să le explicăm oamenilor că nu suntem încă în poziția să luăm astfel de măsuri.

Trebuie să fim consecvenți, să construim un buget pe 2026 realist, să continuăm acest drum și câștigurile pe care le avem în momentul de față pentru a depăși complet situația”.

„Mesajul este că relansarea economică a început”

Referitor la pachetul privind relansarea economică cerut de PSD, Alexandru Nazare a precizat: „Suntem perfect de acord cu ideea că relansarea economică este necesară. Reamintesc faptul că, pe 13 august, într-o ieșire publică, am anunțat că în pachetele următoare, mă refeream la pachetul 3, avem nevoie de măsuri de relansare economică. O lună mai târziu, colegii de la PSD au reluat această idee și foarte bine că au reluat-o pentru că relansarea economică nu trebuie să fie monopolul unui partid. Trebuie să fie un program coerent, național, al tuturor partidelor cu cele mai bune idei, care să ia corect în calcul situația economică în care ne aflăm astăzi, cu măsuri foarte bine dimensionate, că să știm exact impactul și care să nu compromită consolidarea pe care am reușit să o realizăm până acum.

Sunt convins că, împreună cu colegii, vom reuși să facem un astfel de program, care este în lucru în acest moment. De altfel, primele măsuri sunt deja în vigoare. Dacă în 2026 avem 6 miliarde de lei pentru microîntreprinderi și IMM-uri, credite subvenționate prin Banca de Investiții și Dezvoltare, care e un proiect foarte important și va ajuta mult relansarea economică, se datorează faptului că am început să lucrăm foarte devreme la acest proiect.

Deci, practic, antreprenorii care sunt organizați sub formă de microîntreprindere sau IMM pot accesa până la 10 milioane de lei prin acest program, garanția de portofoliu prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Acești bani nu au impact pe deficit pentru că sunt dați prin Banca de Investiții și Dezvoltare spre băncile comerciale.

Mesajul este că această relansare a început. Bineînțeles că sunt multe alte măsuri complementare pe care trebuie să le luăm. Dar acest lucru trebuie să-l facem extrem de atent și să captăm toate ideile”.

Întrebat dacă pentru categoriile vulnerabile se ia în calcul revenirea la măsuri anul viitor, Nazare a punctat că toatele deciziile au fost luate în coaliție.

„Ele nu puteau fi adoptate în Guvern și ulterior în Parlament fără un acord în coaliție. Alte măsuri complementare sau schimbarea unora care sunt deja în vigoare nu se poate face decât tot în coaliție.

(...) În momentul în care o să avem o proiecție asupra bugetului, iar toate măsurile inclusiv cele de relansare, să le discutăm în contextul bugetului pe 2026, pentru că discutând cu cifrele pe masă vom vedea exact ce spații fiscale sunt, unde avem spații, ce ne propunem să facem, ce măsuri mai vrem să adoptăm pentru a obține spațiu fiscal suplimentar în 2026 și cum vrem să distribuim acești bani”.

Citește și: Ședință de urgență după ce o centrală care asigură 10% din producția țării s-a închis. Criza de apă a oprit generarea energiei (surse)

Taxarea pe muncă și criza apei din Prahova și Dâmbovița

Despre reducerea taxării pe muncă, ministrul a explicat: „Mi-aș dori foarte mult să putem să facem acest lucru. Mi-am dorit încă din primul mandat, din 2021, dar va trebui, pentru un asemenea proiect, să gândim împreună care sunt zonele de unde putem economisi, astfel încât gradual, de la an la an, să putem să realizăm acest lucru.

Acest lucru trebuie făcut foarte atent, cu calcule și identificând exact de unde se pot face economii. Ar fi important să putem să facem acest lucru, dar în acest moment efortul este foarte mare”.

Referitor la criza apei din Prahova și Dâmbovița, ministrul Finanțelor a spus: „Am adoptat o hotărâre CNSU zilele trecute, am validat-o. Vom fi alături de oamenii în nevoie. Pentru orice situație de urgență, am răspuns prompt și vom fi acolo.

Avem un buget dedicat pentru aceste situații în fondul de rezervă. Fondul de rezervă așa se folosește, nu cum s-a folosit anul trecut, când 64 de miliarde au trecut prin fondul de rezervă pentru orice fel de cheltuieli”.

Întrebat cât de des îi sună telefonul cu cerințe din partea colegilor din partid și nu numai să finanțeze anumite proiecte, Alexandru Nazare a replicat: „Să știți că este justificat. Le răspund colegilor, îi ascult, discutăm, analizăm impactul la fiecare măsură și decidem în consecință.

Este justificat să fie nevoie de finanțare. În situația în care suntem astăzi, nu este nimic neobișnuit. Pe unele le putem onora, pe multe altele nu le putem onora în acest moment. Cred că dialogul cu toți ceilalți colegi e important, ca să menținem coeziunea și să menținem drumul pe care ne-am angajat până acum”.

Kelemen, despre reforma administrativă: De trei luni nu suntem în stare să luăm o decizie. În decembrie trebuie să terminăm discuțiile

