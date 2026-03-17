Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți, referitor la prețul carburanților, că sunt „creșteri spectaculoase” și că Guvernul trebuie să ia măsuri, „mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut”.

Ministrul Finanțelor a spus marți că aderarea la OCDE va însemna investiții în plus pentru România: „Vorbim de fonduri, investiții cu resurse mult mai mari, care vor lua România în calcul mult mai serios. De asemenea, statutul de membru OCDE ne va ajuta la stabilizarea costurilor de finanțare”.

Nazare a subliniat că „va avea un efect și asupra primei de risc și asupra costurilor noastre cu datoria publică, într-un moment în care România are foarte mare nevoie de stabilizare a costurilor cu datoria publică și acest lucru apare în analizele tuturor agențiilor de rating”.

„Este strict decizia României ce va alege din recomandările OCDE, astfel încât să-și atingă țintele din strategia fiscal-bugetară la sfârșitul acestui an 2026. Ținta de deficit anunțată de șase, doi, practic ne aduce în traiectoria fiscal-bugetar asumată înainte și intrăm într-o normalitate. Ieșim din zona de derapaj în care am intrat în 2024”, a mai spus Alexandru Nazare.

Referitor la prețul benzinei sau al motorinei, acesta a spus că elaborarea raportului s-a făcut într-un peisaj macro-fiscal „mult diferit”: „Amenințările erau mult mai mari și pot să deduc faptul că la baza acestor recomandări a stat, în primul rând, consolidarea fiscal-bugetară. Nu mai suntem în aceeași situație din 2024. Nu înseamnă că am depășit complet pericolul, dar nu mai suntem în aceeași situație”.

Ministrul Finanțelor a recunoscut îngrijorarea Guvernului privind scumpirea carburanților și a dat asigurări că se va interveni, analiza ministerului Finanțelor fiind trimisă Executivului.

„Într-adevăr, sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația, mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut și ca atare, dacă îmi permiteți, toate agențiile și toate instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul acestei situații într-un context de criză pe piața combustibililor, trebuie să acționeze în acest sens. Ca atare, analiza noastră, analiza Ministerului Finanțelor, a fost transmisă la Guvern. Sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privință”, a spus el.

Ministrul a mai adăugat că premierul Ilie Bolojan a avut discuții cu companiile privind stocurile de carburanți și a evidențiat măsurile luate de Ministerul Finanțelor.

„Din punctul nostru de vedere, noi nu am făcut doar o analiză, noi am acționat, schema de ajutor de stat care era aferentă transportatorilor a fost updatată imediat, am updatat-o astfel încât transportatorii să aibă o deducere la acciză de 0,85 RON, astfel încât prețul mărit să nu fie transferat imediat și acest lucru s-ar fi întâmplat în cazul transportatorilor. Deci, Ministerul Finanțelor încă de săptămâna trecută a luat o decizie care e benefică în acest context, pentru a continua pentru a declara situația de criză în zona energiei, pentru monitorizare a prețurilor, pentru monitorizare mult mai strictă a modului în care se comportă anumiți operatori economici. Guvernul trebuie să ia niște măsuri care sunt statuate în ordonanța 84 din 2022”, a mai declarat Alexandru Nazare.

