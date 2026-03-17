Video Alexandru Nazare, despre scumpirea carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația”

alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți, referitor la prețul carburanților, că sunt „creșteri spectaculoase” și că Guvernul trebuie să ia măsuri, „mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut”.

Ministrul Finanțelor a spus marți că aderarea la OCDE va însemna investiții în plus pentru România: „Vorbim de fonduri, investiții cu resurse mult mai mari, care vor lua România în calcul mult mai serios. De asemenea, statutul de membru OCDE ne va ajuta la stabilizarea costurilor de finanțare”.

Nazare a subliniat că „va avea un efect și asupra primei de risc și asupra costurilor noastre cu datoria publică, într-un moment în care România are foarte mare nevoie de stabilizare a costurilor cu datoria publică și acest lucru apare în analizele tuturor agențiilor de rating”.

„Este strict decizia României ce va alege din recomandările OCDE, astfel încât să-și atingă țintele din strategia fiscal-bugetară la sfârșitul acestui an 2026. Ținta de deficit anunțată de șase, doi, practic ne aduce în traiectoria fiscal-bugetar asumată înainte și intrăm într-o normalitate. Ieșim din zona de derapaj în care am intrat în 2024”, a mai spus Alexandru Nazare.

Referitor la prețul benzinei sau al motorinei, acesta a spus că elaborarea raportului s-a făcut într-un peisaj macro-fiscal „mult diferit”: „Amenințările erau mult mai mari și pot să deduc faptul că la baza acestor recomandări a stat, în primul rând, consolidarea fiscal-bugetară. Nu mai suntem în aceeași situație din 2024. Nu înseamnă că am depășit complet pericolul, dar nu mai suntem în aceeași situație”.

Ministrul Finanțelor a recunoscut îngrijorarea Guvernului privind scumpirea carburanților și a dat asigurări că se va interveni, analiza ministerului Finanțelor fiind trimisă Executivului.

„Într-adevăr, sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația, mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut și ca atare, dacă îmi permiteți, toate agențiile și toate instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul acestei situații într-un context de criză pe piața combustibililor, trebuie să acționeze în acest sens. Ca atare, analiza noastră, analiza Ministerului Finanțelor, a fost transmisă la Guvern. Sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privință”, a spus el.

Ministrul a mai adăugat că premierul Ilie Bolojan a avut discuții cu companiile privind stocurile de carburanți și a evidențiat măsurile luate de Ministerul Finanțelor.

„Din punctul nostru de vedere, noi nu am făcut doar o analiză, noi am acționat, schema de ajutor de stat care era aferentă transportatorilor a fost updatată imediat, am updatat-o astfel încât transportatorii să aibă o deducere la acciză de 0,85 RON, astfel încât prețul mărit să nu fie transferat imediat și acest lucru s-ar fi întâmplat în cazul transportatorilor. Deci, Ministerul Finanțelor încă de săptămâna trecută a luat o decizie care e benefică în acest context, pentru a continua pentru a declara situația de criză în zona energiei, pentru monitorizare a prețurilor, pentru monitorizare mult mai strictă a modului în care se comportă anumiți operatori economici. Guvernul trebuie să ia niște măsuri care sunt statuate în ordonanța 84 din 2022”, a mai declarat Alexandru Nazare.

Top Citite
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
radare fixe timisoara
2
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
Abbas Araghchi
3
Iranul admite că Rusia și China oferă ajutor, inclusiv militar. Înalt oficial iranian...
calin georgescu la tribunal
4
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
apa
5
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
Te-ar putea interesa și:
bani in plic
OCDE avertizează că munca la negru rămâne extinsă în România. Ce efecte au salariile „în plic” asupra economiei
Plata impozitului cu reducere. Inquam Photos/Alex Nicodim
Taxele pe proprietăți din România, printre cele mai mici din statele OCDE. Ce recomandă organizația pentru creșterea veniturilor
alexandru nazare la o sedinta
Alexandru Nazare, despre buget: Ne repune pe un drum corect în care putem spera că scăpăm de procedura de deficit excesiv până în 2029
nicusor dan alfred stern (1)
Nicușor Dan: Proiectul Neptun Deep avansează conform graficului. Primele gaze din Marea Neagră ar urma să fie livrate în 2027
OCDE nicusor dan
Mathias Cormann: Intenția mea este să transmit invitația ca România să adere la OCDE în iunie
