Pregătirile pentru bugetul din 2027 sunt într-un stadiu avansat, iar toate ministerele au transmis datele necesare, a declarat joi ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după discuțiile purtate cu echipa DG ECFIN a Comisiei Europene. Potrivit acestuia, următoarele săptămâni vor fi importante pentru continuarea consolidării fiscale și pentru evaluările agențiilor de rating de la începutul anului viitor.

DG ECFIN este structura Comisiei Europene care monitorizează evoluțiile macroeconomice, politicile fiscal-bugetare ale statelor membre și respectarea angajamentelor asumate de acestea.

Întâlnirea de la Ministerul Finanțelor a avut loc la două zile după decizia Comisiei Europene de a menține în suspensie procedura de deficit excesiv în cazul României.

„Este o confirmare importantă a progreselor înregistrate în acest an, care ne consolidează poziția în relația cu partenerii europeni, investitorii și agențiile de rating și ne permite să evităm escaladarea procedurii și riscul suspendării unor fonduri europene”, a transmis Alexandru Nazare.

Toate ministerele au transmis datele pentru buget

Discuțiile au vizat măsurile pe baza cărora va fi construit bugetul de anul viitor, dar și necesitatea continuării reducerii deficitului bugetar.

„Am prezentat stadiul avansat al pregătirilor pentru bugetul din 2027. Toate ministerele au transmis datele necesare construcției bugetare, iar în această perioadă lucrăm la definitivarea măsurilor care vor fundamenta bugetul anului viitor”, a precizat ministrul Finanțelor.

Pe agenda întâlnirii s-au aflat și închiderea financiară a PNRR, implicațiile bugetare ale ultimelor cereri de plată și soluțiile de finanțare pentru continuarea investițiilor deja începute. Nazare a susținut că autoritățile trebuie să evalueze cât mai precis aceste obligații înainte de definitivarea bugetului pentru 2027.

Colectarea veniturilor și evaluările agențiilor de rating

O altă temă a discuțiilor a fost creșterea încasărilor statului și reducerea deficitului de conformare la TVA, respectiv diferența dintre veniturile pe care statul ar trebui să le colecteze și sumele încasate efectiv.

„O componentă importantă a discuțiilor a vizat îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare, reducerea decalajului de TVA și măsurile suplimentare pe care le pregătim în domeniul administrării fiscale. Progresele realizate în ultimul an și jumătate în digitalizarea administrației fiscale și în dezvoltarea instrumentelor de combatere a evaziunii au fost recunoscute și de reprezentanții Comisiei. Prioritatea este acum valorificarea acestor instrumente prin rezultate măsurabile în colectare”, a afirmat Nazare.

Ministrul a adăugat că dialogul tehnic cu reprezentanții Comisiei Europene trebuie continuat și în afara evaluărilor formale, astfel încât eventualele riscuri să fie identificate din timp.

„Este important ca acest dialog să nu se limiteze la momentele de evaluare formală a României, ci să avem consultări tehnice permanente, să anticipăm riscurile și să discutăm din timp soluțiile și implicațiile deciziilor pe care le pregătim. Următoarele săptămâni sunt importante pentru menținerea traiectoriei de consolidare fiscală și pentru evaluările agențiilor de rating din prima parte a anului viitor”, a transmis acesta.

Alexandru Nazare estimează că economia va reveni pe creștere, inflația va scădea, iar necesarul de finanțare al statului va fi mai redus în 2027, însă a subliniat că deciziile bugetare trebuie fundamentate astfel încât stabilitatea financiară să fie păstrată.

„Avem perspectiva unei economii care revine pe creștere, a unei inflații în scădere și a unui necesar de finanțare mai redus în 2027. Trebuie să fundamentăm deciziile bugetare astfel încât să păstrăm stabilitatea financiară și să putem valorifica aceste evoluții favorabile”, a concluzionat ministrul Finanțelor.

Editor : A.D.