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Alexandru Nazare, după întâlnirea cu reprezentanții S&P: „Execuția bugetară e principalul argument pentru menținerea ratingului”

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Alexandru Nazare
Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare
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Din articol
„Nu putem transforma progresul într-o relaxare prematură”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit joi cu reprezentanții agenției S&P Global Ratings, în cadrul evaluării ratingului suveran al României. Oficialul a transmis că execuția bugetară și continuarea consolidării fiscale sunt principalele argumente prezentate de autorități și a avertizat că progresele din ultimele luni nu trebuie urmate de o relaxare prematură a politicii fiscale. Decizia agenției este așteptată pe 2 octombrie.

Alexandru Nazare a anunțat, într-o postare pe Facebook, că la discuții au participat și reprezentanții echipei tehnice a Ministerului Finanțelor, care au prezentat evoluția finanțelor publice, rezultatele măsurilor de reducere a deficitului și perspectivele economice pentru perioada următoare.

„O nouă rundă de discuții la Finanțe azi cu experții S&P, în cadrul procedurii de evaluare a ratingului de țară. Am prezentat împreună cu colegii din echipa tehnică a ministerului evoluția la zi a finanțelor publice, rezultatele consolidării fiscale și perspectivele României pentru perioada următoare. Cifrele arată că ajustarea nu este doar una de deficit, ci una care începe să se vadă în structura bugetului. Am demonstrat că putem reduce deficitul și ține cheltuielile sub control, în timp ce protejăm investițiile finanțate din fonduri europene și orientăm mai mult din resurse către proiectele cu impact economic ridicat. Rezultatele ultimelor luni continuă să confirme ajustarea începută anul trecut și susțin argumentele pe care le-am prezentat astăzi privind realizarea țintelor asumate pentru acest an”, a transmis ministrul.

În cadrul întâlnirii au fost abordate și incertitudinile politice, presiunile externe și creșterea costurilor de finanțare. Strategia prezentată de Ministerul Finanțelor pune accent pe limitarea cheltuielilor, prioritizarea investițiilor și utilizarea fondurilor europene.

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„Nu putem transforma progresul într-o relaxare prematură”

Ministrul Finanțelor a avertizat că menținerea credibilității externe depinde de continuarea reformelor și de respectarea angajamentelor asumate, nu doar de rezultatele obținute până acum.

„Mesajul pe care l-am transmis este simplu: România trebuie să continue ceea ce a început. Nu putem transforma progresul obținut în ultimele luni într-o relaxare prematură a politicii fiscale. Credibilitatea externă depinde atât de rezultatele obținute, cât și de capacitatea noastră de a avea continuitate, atât în privința reformelor, cât și în respectarea angajamentelor asumate. Menținerea ratingului de investiții rămâne principalul obiectiv al acestei perioade. De acest aspect depind condițiile în care România se finanțează, încrederea investitorilor și resursele pe care le putem direcționa către dezvoltare, în loc să le consumăm pe dobânzi. Suntem într-un moment important al acestei evaluări și avem argumente mai solide decât în urmă cu câteva luni. Dar un rating de investiții nu se apără prin declarații, ci prin execuție, predictibilitate și continuitatea deciziilor fiscale”, a afirmat ministrul.

Pentru perioada următoare, Nazare a indicat drept priorități continuarea consolidării fiscale, construirea unui buget „credibil și realist” pentru 2027, limitarea creșterii cheltuielilor rigide, protejarea investițiilor europene și continuarea măsurilor structurale care reduc deficitul pe termen mediu.

„Ambiția noastră nu este doar reducerea deficitului, ci și să construim o economie mai competitivă, bazată pe investiții, producție și capital privat, cu finanțe publice solide și costuri de finanțare mai mici pe termen lung”, a adăugat acesta.

S&P menține în prezent ratingul suveran al României la „BBB-/A-3”, cu perspectivă negativă, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. O coborâre cu o treaptă ar duce România în categoria speculativă, cunoscută drept „junk”. 

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Editor : A.D.

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