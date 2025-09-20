Live TV

Alexandru Nazare, după o discuţie cu ministrul Finanțelor de la Copenhaga: România are multe de învăţat din modelul finlandez

Data publicării:
nazare
Foto: Alexandru Nazare/ Facebook

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare că a discutat cu omologul său din Finlanda, ţară care a reuşit să construiască una dintre cele mai performante economii europene şi de la care, spune el, România poate lua multiple exemple.

„Finlanda este ţara care a reuşit să construiască una dintre cele mai performante economii europene, cu o digitalizare avansată şi o cultură a transparenţei ce sprijină încrederea dintre stat şi cetăţeni. România are multe de învăţat din modelul finlandez”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, cele mai multe are de învăţat România de la Finlanda în ceea ce priveşte inovaţia, digitalizarea administraţiei publice şi felul în care comunităţile locale sunt implicate în dezvoltarea economică, potrivit News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Relaţiile dintre state nu se construiesc doar prin punţi oficiale, ci şi prin dialogul direct dintre oameni”, a adăugat Nazare, precizând că a avut o întâlnire la Copenhaga cu Riikka Purra, ministrul de Finanţe al Finlandei.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
teodora pana fb
1
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
zele donetk
2
Succes nesperat pentru armata Kievului. Zelenski susține că soldații ucraineni au reușit...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
3
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
MiG-31k
4
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Rafinărie rusă atacată de dronă
5
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
Lovitură de proporții! ”Veste apocaliptică”: Israelul, ca și exclus! Din 20 de voturi, 17-18 sunt pentru eliminare
Digi Sport
Lovitură de proporții! ”Veste apocaliptică”: Israelul, ca și exclus! Din 20 de voturi, 17-18 sunt pentru eliminare
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
anaf-1-1536x1024
Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune măsuri radicale la...
vreme, caldura, temperaturi ridicate
Weekend cu temperaturi de 32 de grade. Meteorologii anunță când se va...
colaj cu Regele Charles al III-lea în România și imagini Viscri și Valea Zălanului
Cum s-a îndrăgostit Regele Charles al III-lea de România: Viața...
Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură realizate în România.
51 de ani de la inaugurarea Transfăgărăşanului. CNAIR: „Un pisc al...
Ultimele știri
Un bărbat din Prahova, cercetat pentru violenţă în familie, a fost găsit mort în maşină, la marginea unei păduri. Ipoteza polițiștilor
Trei iranieni, prinși cu documente false pe Aeroportul Henri Coadă. Încercau să intre ilegal în Schengen
UE promite protecția evreilor din Europa după avertismentul rabinilor privind un exod pe fondul violențelor antisemite
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Alexandru Nazare
Alexandru Nazare: „România trebuie sǎ identifice formule juste de taxare a multinaţionalelor, însǎ, sǎ respecte criteriile OCDE”
granita rusia finlanda
ISW: Înalți oficiali ai Rusiei atacă Finlanda și aderarea țării la NATO, amintind de retorica ce justifica invazia Ucrainei
titluri fidelis
Guvernul a atras investiții de peste 2,15 miliarde de lei la ultima ediție FIDELIS. Care au fost cele mai accesate emisiuni
alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare: „Trecem printr-o schimbare extrem de profundă în modul în care gestionăm finanţele publice”
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Alexandru Nazare, mulțumit de activitatea ANAF: „În ultimele două luni, a colectat în plus față de plan”
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o...
Fanatik.ro
Gafă uriașă în direct la TV. Cum l-a numit o faimoasă prezentatoare pe Virgil van Dijk? I-a greșit numele și...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Afacerea cu care dau lovitura Cristi Borcea și Gigi Nețoiu. Milionarii au investit într-o resursă din ce în...
Adevărul
Cum s-a instaurat prima dictatură a României moderne. Unul dintre cele mai controversate personaje din...
Playtech
Diferența dintre moștenitor și legatar. Cine are prioritate la împărțirea averii. Ce prevede Codul Civil...
Digi FM
Toată un zâmbet. Încântătoarea Goldie Hawn, ședință foto animată pe Broadway. A fermecat publicul din NYC
Digi Sport
Noua ”regină”: milioane de vizualizări
Pro FM
Băieții lui Britney Spears, într-o rară fotografie de familie, alături de verișoarele lor, fiicele lui Jamie...
Film Now
Catherine Zeta-Jones dezvăluie cariera pe care ar fi ales-o dacă nu era actriță: "Mă gândesc să fac un curs...
Adevarul
Leguma rezistentă adusă din Uzbekistan care s-a adaptat surprinzător de bine la clima din România: cu cât se...
Newsweek
Se schimbă data la care se virează pensia în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari
Digi FM
Rică Răducanu îl atacă pe Ilie Dumitrescu după scandalul cu fiul său, Toto: „N-a avut timp pentru educația...
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Nina Dobrev, vacanță de vis cu Zac Efron. Au flirtat pe un iaht în Italia, la doar o săptămână după...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”