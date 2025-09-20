Alexandru Nazare, după o discuţie cu ministrul Finanțelor de la Copenhaga: România are multe de învăţat din modelul finlandez

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare că a discutat cu omologul său din Finlanda, ţară care a reuşit să construiască una dintre cele mai performante economii europene şi de la care, spune el, România poate lua multiple exemple.

„Finlanda este ţara care a reuşit să construiască una dintre cele mai performante economii europene, cu o digitalizare avansată şi o cultură a transparenţei ce sprijină încrederea dintre stat şi cetăţeni. România are multe de învăţat din modelul finlandez”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, cele mai multe are de învăţat România de la Finlanda în ceea ce priveşte inovaţia, digitalizarea administraţiei publice şi felul în care comunităţile locale sunt implicate în dezvoltarea economică, potrivit News.ro.

„Relaţiile dintre state nu se construiesc doar prin punţi oficiale, ci şi prin dialogul direct dintre oameni”, a adăugat Nazare, precizând că a avut o întâlnire la Copenhaga cu Riikka Purra, ministrul de Finanţe al Finlandei.

