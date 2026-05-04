Live TV

Alexandru Nazare, după prăbușirea leului: „Turbulenţele politice pot afecta două ţinte importante ale României”

Data publicării:
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a explicat luni, după ședința de guvern, că leul se devalorizează în raport cu moneda euro pentru că investitorii şi finanţatorii internaţionali se uită şi la modul în care ţintele de deficit asumate de România pot fi respectate, în contextul „turbulenţelor politice”.

„Cred că în ultimele zile, în ultimele săptămâni am lansat suficiente avertismente în privinţa a ceea ce s-ar putea întâmpla în momentul în care România trece printr-o perioadă de turbulenţe politice importante. Acest lucru se întâmplă pentru că investitorii, finanţatorii şi agenţiile de rating se uită la două elemente esenţiale. Unu: dacă traiectoria fiscal-bugetară pentru 2026 şi anii următori este credibilă şi rămâne o traiectorie care să fie respectată, indiferent de situaţie, şi doi: de capacitatea noastră de a absorbi bani europeni. De aceea, ambele chestiuni, programul nostru de consolidare, disciplina fiscal-bugetară şi ducerea la îndeplinire a ţintelor pentru 2026 cât şi maximizarea absorbţiei banilor din PNRR sunt esenţiale”, a afirmat Alexandru Nazare, luni seară, referindu-se la cursul de schimb leu-euro.

Ministrul consideră că mesajele publice transmise de clasa politică în ultima perioadă nu au fost deloc încurajatoare pentru investitori şi finanţatori.

„Turbulenţele politice sunt văzute ca un principal factor care ar putea afecta aceste două ţinte importante ale României şi mesajele publice din ultimele săptămâni nu au încurajat deloc stabilitatea şi predictibilitatea. Ca atare, am transmis mai multe semnale legate atât de cuantumul finanţărilor pe care le vom plăti, nivelul dobânzilor, cât şi posibile presiuni asupra cursului de schimb care, din nefericire, se materializează”, a adăugat ministrul Finanţelor Publice.

Potrivit lui Nazare, există o legătură directă între presiunea asupra cursului şi stabilizarea situaţiei politice.

„În momentul în care situaţia politică se stabilizează şi există predictibilitate, şi aceste presiuni asupra cursului cât şi creşterea nivelului dobânzilor se temperează”, a adăugat ministrul.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de vară 2026. Foto Getty Images
1
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta...
Abbas Araghchi
2
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
3
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
militari ucraineni
4
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două...
nava MV Hondius
5
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas, după ce au fost...
Coreea de Nord a anunțat: 39 de persoane vor trece granița în Coreea de Sud!
Digi Sport
Coreea de Nord a anunțat: 39 de persoane vor trece granița în Coreea de Sud!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Romanian one leu banknotes and a one euro coin
Nicușor Dan, despre creșterea cursului euro: „Invit la calm, este o reacție firească a pieței”
EURO - RON - CURS VALUTAR
Cursul valutar a urcat la un nou maxim istoric, pe fondul crizei politice. Consultant fiscal: „Este posibil să vedem euro și la 6 lei”
Alexandru Nazare la pupitru la guvern face declaratii
„Suntem pe o traiectorie de stabilizare”. Ministrul Finanțelor: măsurile de corecție dau rezultate, după deteriorările din 2024-2025
dan suciu
Reacția BNR după ce leul a căzut la un minim istoric din cauza crizei politice: „Piețele au spus ce au avut de spus”
Carburanți
Consilierul guvernatorului BNR, despre scumpirea carburanților: Reducerea accizelor este posibilă, dar limitată. Nu avem spațiu fiscal
Recomandările redacţiei
dragos pislaru face declaratii
România primește integral 2,62 miliarde de euro din PNRR pentru...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai...
Donald Trump
Trump amenință din nou că „șterge Iranul de pe suprafața Pământului”...
camioane autostrada
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a...
Ultimele știri
Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care permite Trezoreriei să ofere credite de 10 miliarde de lei pentru UAT-uri
Rusia a anunţat un armistiţiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 şi 9 mai
Germania spune ce pas trebuie să facă Europa după decizia lui Trump: „Pur și simplu nu există altă cale”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ne influențează Mercur în Taur. Patru zodii obțin răspunsurile pe care le așteptau
Cancan
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două...
Fanatik.ro
Cine este bărbatul care și-a pus capăt zilelor într-o închisoare din Botoșani. Cum l-au găsit colegii de...
editiadedimineata.ro
Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani
Fanatik.ro
Ilie Dumitrescu și Radu Naum, contre în direct de la greșeala lui Szabolcs Kovacs: „Nu am voie să-l contrazic...
Adevărul
Stenograme din ședința PSD înainte de moțiune: Grindeanu spune că PSD „a rezistat asaltului” PNL, iar...
Playtech
Ce salariu ia Maia Sandu ca preşedinte al Moldovei. Comparaţie cu Nicuşor Dan
Digi FM
"Ieftin, kitsch, vulgar". Serena Williams, aspru criticată pentru o ținută ce s-a vrut elegantă, dar a lăsat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO La 21 de ani, i-a făcut să exclame: ”Cea mai frumoasă din lume”
Pro FM
Alina Sorescu, adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu după divorț: „Povestea nu o să se termine niciodată”
Film Now
Cameron Diaz a devenit mamă a treia oară, în mare secret. Numele inedit ales de actriță și de soțul muzician...
Adevarul
ANAF ia la puricat veniturile extrasalariale: ce documente trebuie să păstreze proprietarii și investitorii
Newsweek
Punctaje la pensie crescute cu 50% pentru o categorie de pensionari. Instanța: Pensionarul a făcut dovada
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Carys Zeta Douglas calcă pe urmele părinților ei celebri. Anunțul făcut de tânăra de 23 de ani la doar câteva...
UTV
Un oraș din Italia îi obligă pe stăpânii de câini să curețe urina animalelor. Ce amenzi riscă cei care nu...