Alexandru Nazare: „Extinderea obligativității RO e-Factura risca să devină birocrație suplimentară în unele domenii”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, unul dintre principalii promotori ai digitalizării ANAF, spune că a ajuns la concluzia că extinderea obligativității sistemului RO e-Factura în anumite domenii risca să se transforme într-o formă de „birocrație suplimentară”, fără beneficii reale proporționale în combaterea evaziunii fiscale sau în creșterea colectării la buget.

Într-o postare publicată marți pe Facebook, acesta a transmis că digitalizarea administrației fiscale rămâne „obligatorie și ne-negociabilă”, însă măsurile fiscale trebuie aplicate gradual și ajustate atunci când produc dificultăți nejustificate pentru contribuabilii care își declară corect veniturile.

„Sunt unul dintre principalii promotori ai digitalizării ANAF - este obligatorie şi ne-negociabilă pentru combaterea evaziunii fiscale şi pentru construirea unei administraţii fiscale moderne, transparente şi eficiente. În acelaşi timp, introducerea de noi reguli trebuie făcută gradual, predictibil şi fără a crea poveri administrative inutile celor care îşi declară corect veniturile. Iar atunci când statul introduce măsuri care generează efecte disproporţionate sau dificultăţi nejustificate în practică, tot statul are responsabilitatea de a asculta feedbackul din societate şi de a corecta rapid şi echilibrat acele prevederi care nu funcţionează”, a scris ministrul Finanţelor.

Acesta a precizat că, în ultimele luni, Ministerul Finanțelor a avut consultări cu profesioniști din domeniul cultural, creativ și academic, dar și cu reprezentanți ai societății civile și specialiști fiscali, pentru a evalua efectele concrete ale extinderii sistemului RO e-Factura.

„Am analizat efectele concrete pe care obligativitatea RO e-Factura le-ar fi avut pentru persoanele fizice care obţin venituri din drepturi de autor şi pentru alte activităţi de mică amploare. Concluzia a fost în mod clar aceea că obligativitatea utilizării sistemului ar fi însemnat în principal birocraţie suplimentară şi costuri administrative inutile, fără un beneficiu proporţional în combaterea evaziunii fiscale sau în eficientizarea colectării veniturilor la buget”, a explicat Nazare.

Ce prevede amendamentul susținut de Ministerul Finanțelor

Ministrul Finanțelor a anunțat că instituția a propus un amendament pentru simplificarea regulilor privind RO e-Factura, amendament care a fost preluat de membrii Comisiei de Buget-Finanţe din Camera Deputaţilor şi adoptat luni în comisie.

„Practic, dacă amendamentul va fi adoptat, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească RO e-Factura, iar sistemul va rămâne opţional. Măsura îi vizează în special pe autori, traducători, artişti, actori, muzicieni, cercetători, jurnalişti şi alte persoane care obţin venituri din drepturi de autor fără a funcţiona ca PFA sau societăţi comerciale”, a transmis acesta.

Potrivit ministrului, vor fi exceptați și agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, persoanele care obțin venituri din închirierea pe termen scurt a camerelor prin platforme online, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale.

Bolojan: „Trebuie văzut dacă măsura este necesară”

Nazare susține că digitalizarea ANAF și creșterea transparenței fiscale rămân obiective esențiale pentru reducerea evaziunii fiscale, însă reformele trebuie aplicate doar acolo unde există un risc fiscal real.

„Digitalizarea ANAF şi creşterea transparenţei fiscale sunt obiective esenţiale pentru modernizarea administraţiei şi reducerea evaziunii fiscale. Însă reformele trebuie adaptate realităţii şi aplicate acolo unde există un risc fiscal real, nu acolo unde generează obligaţii disproporţionate pentru contribuabilii corecţi. Iar rolul nostru este şi acela de a colecta feedbackul contribuabililor şi de a implementa corecţii necesare acolo unde se impune, pentru a avea o legislaţie într-adevăr funcţională”, a mai declarat ministrul Finanţelor.

Tema extinderii sistemului RO e-Factura a fost comentată recent şi de premierul Ilie Bolojan, care declara vineri că a primit deja sesizări privind impactul noilor obligaţii fiscale.

„Astăzi mi-am propus să discut cu Ministerul de Finanţe, să văd dacă această măsură este într-adevăr necesară ori o birocraţie suplimentară”, afirma Ilie Bolojan.

Ministerul Finanţelor a anunţat luni seară că amendamentul pentru simplificarea regulilor RO e-Factura a fost adoptat în Comisia de Buget-Finanţe a Camerei Deputaţilor.

