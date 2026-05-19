Live TV

Alexandru Nazare: „Extinderea obligativității RO e-Factura risca să devină birocrație suplimentară în unele domenii”

Data publicării:
nazare
Din articol
Ce prevede amendamentul susținut de Ministerul Finanțelor Bolojan: „Trebuie văzut dacă măsura este necesară”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, unul dintre principalii promotori ai digitalizării ANAF, spune că a ajuns la concluzia că extinderea obligativității sistemului RO e-Factura în anumite domenii risca să se transforme într-o formă de „birocrație suplimentară”, fără beneficii reale proporționale în combaterea evaziunii fiscale sau în creșterea colectării la buget.

Într-o postare publicată marți pe Facebook, acesta a transmis că digitalizarea administrației fiscale rămâne „obligatorie și ne-negociabilă”, însă măsurile fiscale trebuie aplicate gradual și ajustate atunci când produc dificultăți nejustificate pentru contribuabilii care își declară corect veniturile.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Sunt unul dintre principalii promotori ai digitalizării ANAF - este obligatorie şi ne-negociabilă pentru combaterea evaziunii fiscale şi pentru construirea unei administraţii fiscale moderne, transparente şi eficiente. În acelaşi timp, introducerea de noi reguli trebuie făcută gradual, predictibil şi fără a crea poveri administrative inutile celor care îşi declară corect veniturile. Iar atunci când statul introduce măsuri care generează efecte disproporţionate sau dificultăţi nejustificate în practică, tot statul are responsabilitatea de a asculta feedbackul din societate şi de a corecta rapid şi echilibrat acele prevederi care nu funcţionează”, a scris ministrul Finanţelor.

Acesta a precizat că, în ultimele luni, Ministerul Finanțelor a avut consultări cu profesioniști din domeniul cultural, creativ și academic, dar și cu reprezentanți ai societății civile și specialiști fiscali, pentru a evalua efectele concrete ale extinderii sistemului RO e-Factura.

„Am analizat efectele concrete pe care obligativitatea RO e-Factura le-ar fi avut pentru persoanele fizice care obţin venituri din drepturi de autor şi pentru alte activităţi de mică amploare. Concluzia a fost în mod clar aceea că obligativitatea utilizării sistemului ar fi însemnat în principal birocraţie suplimentară şi costuri administrative inutile, fără un beneficiu proporţional în combaterea evaziunii fiscale sau în eficientizarea colectării veniturilor la buget”, a explicat Nazare.

Citește și: e-Factura de la 1 iunie: Ce categorii profesionale ar putea fi exceptate. Amendament adoptat în Comisia de Buget-Finanțe

Ce prevede amendamentul susținut de Ministerul Finanțelor

Ministrul Finanțelor a anunțat că instituția a propus un amendament pentru simplificarea regulilor privind RO e-Factura, amendament care a fost preluat de membrii Comisiei de Buget-Finanţe din Camera Deputaţilor şi adoptat luni în comisie.

„Practic, dacă amendamentul va fi adoptat, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească RO e-Factura, iar sistemul va rămâne opţional. Măsura îi vizează în special pe autori, traducători, artişti, actori, muzicieni, cercetători, jurnalişti şi alte persoane care obţin venituri din drepturi de autor fără a funcţiona ca PFA sau societăţi comerciale”, a transmis acesta.

Potrivit ministrului, vor fi exceptați și agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, persoanele care obțin venituri din închirierea pe termen scurt a camerelor prin platforme online, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale.

Bolojan: „Trebuie văzut dacă măsura este necesară”

Nazare susține că digitalizarea ANAF și creșterea transparenței fiscale rămân obiective esențiale pentru reducerea evaziunii fiscale, însă reformele trebuie aplicate doar acolo unde există un risc fiscal real.

„Digitalizarea ANAF şi creşterea transparenţei fiscale sunt obiective esenţiale pentru modernizarea administraţiei şi reducerea evaziunii fiscale. Însă reformele trebuie adaptate realităţii şi aplicate acolo unde există un risc fiscal real, nu acolo unde generează obligaţii disproporţionate pentru contribuabilii corecţi. Iar rolul nostru este şi acela de a colecta feedbackul contribuabililor şi de a implementa corecţii necesare acolo unde se impune, pentru a avea o legislaţie într-adevăr funcţională”, a mai declarat ministrul Finanţelor.

Tema extinderii sistemului RO e-Factura a fost comentată recent şi de premierul Ilie Bolojan, care declara vineri că a primit deja sesizări privind impactul noilor obligaţii fiscale.

„Astăzi mi-am propus să discut cu Ministerul de Finanţe, să văd dacă această măsură este într-adevăr necesară ori o birocraţie suplimentară”, afirma Ilie Bolojan.

Ministerul Finanţelor a anunţat luni seară că amendamentul pentru simplificarea regulilor RO e-Factura a fost adoptat în Comisia de Buget-Finanţe a Camerei Deputaţilor.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
70. Eurovision Song Contest - Final ESC 2026
2
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră...
vlad turcanu fb
3
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
4
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
sondaj
5
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce...
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
Digi Sport
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
e-Factura pentru persoane fizice. Foto Getty Images
e-Factura devine obligatorie pentru mii de români de la 1 iunie 2026. Cine va trebui să emită documente folosind CNP-ul
ID187121-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
e-Factura de la 1 iunie: Ce categorii profesionale ar putea fi exceptate. Amendament adoptat în Comisia de Buget-Finanțe
e-factura-1200x1200
e-Factura pentru drepturile de autor: ce obligații apar de la 1 iunie 2026 pentru freelanceri și creatori de conținut
Tax,Calculation,Concept,With,Calculator,,Wooden,Blocks,,And,Hand,Writing
Nicușor Dan nu exclude reducerea TVA: „În discuțiile despre bugetul 2027 orice idee e binevenită”
Aplicația „iBon” ANAF. Foto Getty Images
ANAF lansează aplicația prin care românii pot verifică dacă au primit bon fiscal corect. Ce este „iBon” și cum funcționează
Recomandările redacţiei
Război în Iran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Ce prevede cea mai recentă propunere de pace a Iranului pentru SUA...
Xi Jinping și Vladimir Putin
„Lipiciul” care ține Rusia și China împreună într-o „prietenie fără...
ploi, umbrela, oameni, meteo, prognoza meteo
Alerte de vreme rea: ANM anunță ploi torențiale, grindină și vijelii...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
„Șoc stagflaționist”. UE va avea creșteri economice mai slabe iar...
Ultimele știri
Aproape jumătate dintre români consideră moțiunea de cenzură PSD-AUR un act politic inutil care va înrăutăți lucrurile (sondaj INSCOP)
Radiourile Campus Media TV își confirmă direcția în Valul I de audiență 2026: aproape 2,2 milioane de ascultători zilnic
Directorul OMS e „profund îngrijorat de amploarea şi rapiditatea” epidemiei de Ebola. Măsuri luate fără a convoca comitetul de urgență
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pamela Anderson, adevărul despre viața amoroasă. Cum de a pus Tom Cruise ochii pe ea: "A existat cu siguranță...
Cancan
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat...
Fanatik.ro
Pleacă Ştefan Baiaram de la Universitatea Craiova?! Managerul sportiv dă cărţile pe faţă: „Simte că e...
editiadedimineata.ro
Jurnalist londonez, înjunghiat de trei români plătiți de Iran
Fanatik.ro
Iubita lui Florin Talpan, evacuată de la procesul cu Gigi Becali după ce a dezvăluit ce i-au făcut ultrașii...
Adevărul
TVA de 11% la locuințele noi. Proiectul care schimbă regulile în imobiliare și criteriul eliminatoriu pentru...
Playtech
Localitatea din România unde oamenii își sărau mămăliga cu aur pisat. Avea și un târg special pentru metalul...
Digi FM
„Pe Nicușor Dan l-au încălecat serviciile!”. Adevărul despre pactul cu PSD și anularea alegerilor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Pro FM
Bianca Censori, o nouă apariție „transparentă” alături de Kanye West. De data aceasta, cei doi soți au mers...
Film Now
Marion Cotillard, superbă alături de fiul său, la Cannes. I-a însoțit și Guillaume Canet, fostul ei partener...
Adevarul
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat complet mâinile...
Newsweek
Casa de Pensii precizări pentru pensionarii cu grupe de muncă. Cine primește o creștere cu 50% a punctajelor?
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
A împlinit 108 ani, face sport de trei ori pe săptămână și încă șofează. Ce spune despre viața amoroasă...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Dustin Diamond, plătit cu o sumă mizeră pentru reluările "Salvați de clopoțel". Cecul primit de Screech...
UTV
Sebastian Stan și Cristian Mungiu au fost ovaționați timp de 10 minute la Cannes. Filmul „Fjord” a avut...