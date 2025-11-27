Live TV

Alexandru Nazare: „Îngheţarea procedurii de suspendare a fondurilor europene este un pas foarte important pentru țară”

Data publicării:
alexandru nazare la o sedinta
Alexandru Nazare. Foto: Facebook
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, joi, 27 noiembrie, în conferința de presă, că decizia Comisiei Europene de a îngheța procedura de suspendare a fondurilor europene pentru România reprezintă „la nivel simbolic și reputațional un pas foarte important”. Potrivit ministrului, această situație era „foarte gravă” și ar fi reprezentat o premieră negativă pentru România la nivelul Uniunii Europene.

Prin suspendarea fondurilor europene se înțelege blocarea temporară a banilor pe care România îi primește de la Uniunea Europeană pentru investiții în infrastructură, sănătate, educație sau dezvoltare regională.

O astfel de măsură nu a fost aplicată până acum României și ar fi avut efecte majore asupra economiei.

România, evaluată pozitiv de Comisia Europeană

Alexandru Nazare a explicat că decizia face parte din pachetul de toamnă al Semestrului European, mecanismul prin care Comisia Europeană monitorizează politicile bugetare și economice ale statelor membre.

„Este pentru prima oară în acest an când Comisia Europeană face acest tip de evaluare și cred că la nivel simbolic e foarte important, pentru că închidem un ciclu în care România era evaluată neconform”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, perioada în care România a fost evaluată negativ a început în iunie 2024, când Consiliul UE a consemnat derapajele bugetare în cadrul procedurii de deficit excesiv (mecanismul prin care UE sancționează statele care depășesc limita de deficit bugetar de 3% din PIB).

Nazare a detaliat că situația s-a agravat la începutul lui 2025, atunci când Comisia Europeană a cerut României rapoarte suplimentare privind corectarea deficitului.

Potrivit ministrului, aceste rapoarte nu au ajuns la timp la Bruxelles, iar în iunie 2025 s-a declanșat efectiv procedura de suspendare a fondurilor europene.

„A fost o premieră negativă nu doar pentru România, ci pentru toate statele membre, în care a fost inclusă România”, a subliniat Nazare.

Practic, prin decizia publicată recent de Comisia Europeană, procedura de suspendare a fondurilor europene este oprită temporar.

Asta înseamnă că pentru anul 2026, România nu va mai avea pe masa negocierilor riscul blocării fondurilor europene atunci când discută traiectoria fiscal-bugetară cu instituțiile europene, în special în cadrul Consiliului Ecofin.

Totuși, Comisia Europeană va face o nouă evaluare în primăvara anului viitor, pe baza indicatorilor macroeconomici ai României.

CITEȘTE ȘI: Alexandru Nazare: Planul de relansare nu trebuie să compromită consolidarea fiscală. Ministrul a adus în discuție și eliminarea IMCA

Ministerul Finanțelor: Măsurile de reducere a deficitului funcționează

Cu două zile înainte de conferința de presă, pe 25 noiembrie, Ministerul Finanțelor a transmis că decizia Comisiei Europene reprezintă o confirmare a faptului că măsurile de reducere a deficitului bugetar funcționează.

„Este o reconfirmare a faptului că măsurile adoptate funcționează și produc efecte”, a declarat atunci Alexandru Nazare.

Mesajul central transmis de ministru este că România a reușit să evite, cel puțin temporar, un risc major de pierdere a banilor europeni, ceea ce îmbunătățește poziția țării în negocierile cu Bruxelles-ul.

Totuși, situația rămâne sub monitorizare, iar o nouă evaluare a Comisiei Europene este așteptată în primăvara anului viitor, pe baza evoluției deficitului bugetar și a economiei.

CITEȘTE ȘI: VIDEO Ministrul Finanțelor: Deficitul bugetar a scăzut față de 2024. „TVA a adus în plus 2,4 miliarde de lei la buget”

Editor : A.D.

