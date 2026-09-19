Alexandru Nazare, întâlnire cu ministrul italian al Economiei şi Finanţelor. Discuții despre combaterea evaziunii și digitalizare

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, după întâlnirea cu omologul italian Giancarlo Giorgetti, că România şi Italia vor să colaboreze pentru combaterea evaziunii fiscale și pentru digitalizarea administraţiei şi că l-a invitat pe acesta la Bucureşti. De asemenea, Nazare subliniază că statul român vrea să le ofere românilor din Italia posibilitatea de a transforma experienţa, capitalul acumulate, în investiţii acasă.

„România şi Italia au mai mult decât o relaţie economică puternică. Avem provocări comune, comunităţi profund legate şi cred că avem şi un drum economic pe care îl putem construi împreună. Am avut, la ECOFIN, o discuţie foarte bună cu Giancarlo Giorgetti, ministrul italian al Economiei şi Finanţelor, despre situaţia economică din cele două ţări şi despre perspectivele economiilor noastre în următorii ani. Am discutat despre consolidarea finanţelor publice, competitivitate şi nevoia de a susţine investiţiile, dar şi despre teme foarte concrete pe care vrem să lucrăm împreună: combaterea evaziunii şi fraudei fiscale, inclusiv a traficului ilicit, digitalizarea administraţiei fiscale şi dezvoltarea unor servicii publice şi financiare mai simple şi mai accesibile pentru cetăţeni”, a scris ministrul Finanţelor într-o postare pe Facebook.

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El afirmă că l-a invitat pe ministrul Giorgetti la Bucureşti, pentru a continua aceste discuţii şi pentru a transforma schimbul de experienţă dintre România şi Italia în proiecte concrete.

„Am vorbit şi despre românii din Italia. Sunt oameni care muncesc din greu, care au construit familii şi cariere acolo şi care contribuie în fiecare zi atât la economia italiană, cât şi la legătura dintre ţările noastre. Vrem ca statul român să le ofere şi posibilitatea de a transforma experienţa, capitalul şi competenţele acumulate în străinătate în investiţii acasă. De aceea, prin programul «Diaspora Investeşte Acasă», susţinem românii din străinătate care vor să dezvolte afaceri şi capacităţi productive în România. Vrem să le oferim motive economice să investească în România şi instrumente prin care o idee bună să poată deveni o afacere viabilă”, a mai afirmat Alexandru Nazare.

El consideră că România poate învăţa din experienţa Italiei în digitalizarea serviciilor, combaterea fraudei fiscale şi finanţarea economiei. În acelaşi timp, România oferă oportunităţi importante de investiţii, o bază industrială în dezvoltare şi acces la o piaţă regională cu un potenţial semnificativ.

„Am împărtăşit aceeaşi convingere: România şi Italia au multe interese comune şi pot construi mai mult împreună - de la finanţe publice şi digitalizare, până la investiţii, antreprenoriat şi producţie. Iar milioanele de legături dintre români şi italieni sunt, poate, cea mai solidă fundaţie pentru acest parteneriat”, a conchis Nazare.

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Editor : A.M.G.