Alexandru Nazare: Planul de relansare nu trebuie să compromită consolidarea fiscală. Ministrul a adus în discuție și eliminarea IMCA

BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Alexandru Nazare. Inquam Photos / George Călin
Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a declarat joi, 27 noiembrie, într-o conferință de presă, că Ministerul Finanțelor susține măsuri de relansare economică, însă acestea trebuie să fie strict compatibile cu obiectivele de consolidare fiscal-bugetară. „Planul de relansare trebuie gândit într-un asemenea mod încât să nu compromită toate câștigurile pe care România le-a obținut până acum, inclusiv decizia Comisiei publicată zilele trecute”, a transmis ministrul.

Nazare a anunțat că Ministerul Finanțelor lucrează deja la un plan de relansare și poartă discuții atât la nivel guvernamental, cât și în interiorul coaliției: „Sunt convins că vom avea un plan de relansare coerent, dar este un plan care nu trebuie să compromită consolidarea”.

Potrivit acestuia, fiecare măsură va fi atent calibrată, astfel încât impactul bugetar să se încadreze în resursele disponibile pentru anul 2026 și în traiectoria fiscal-bugetară asumată.

1,2 miliarde de euro pentru microîntreprinderi și IMM-uri

O măsură-cheie de sprijinire a economiei vizează stimularea finanțării mediului de afaceri prin Banca de Investiții și Dezvoltare (BID). Nazare a anunțat că, începând cu 2026, vor fi acordate credite subvenționate în valoare de 1,2 miliarde de euro pentru IMM-uri.

„Pentru 2026, sunt șase miliarde pe care, prin bănci, BID îi va injecta în piață pentru IMM-uri și microîntreprinderi”, a explicat oficialul.

Ministrul a ținut să sublinieze că aceste măsuri nu afectează deficitul bugetar, fiind exact tipul de instrumente de politică economică de care România are nevoie în acest moment.

Pe lângă programul național, BID pregătește și scheme de finanțare dedicate pentru trei regiuni ale țării, care vor include credite subvenționate și mecanisme de tip capital rebate pentru microîntreprinderi și IMM-uri.

„Antreprenorii trebuie sprijiniți, iar aceste programe nu afectează deficitul și sunt deja pornite”, a mai spus Nazare.

Posibila eliminare a IMCA, discutată în coaliție

Ministrul Finanțelor a readus în discuție și tema eliminării IMCA (Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri), pe care o consideră o frână majoră pentru investiții.

„IMCA frânează dezvoltarea și frânează investițiile. Dacă ne propunem să relansăm economia, trebuie să scoatem din priză aceste frâne”, a declarat el.

Nazare a precizat că, după ce anul trecut nu a existat consens politic, în prezent există o deschidere mai mare în coaliție pentru a discuta eliminarea acestei taxe, în limita posibilităților bugetare pentru 2026.

Mesajul central transmis de ministru a fost că strategia de relansare va avea ca obiectiv sprijinirea antreprenorilor și investițiilor, dar cu un impact cât mai redus asupra deficitului bugetar.

„Avem nevoie de măsuri care sprijină economia, fără să afecteze deficitul, și de eliminarea taxelor care frânează investițiile”, a concluzionat Alexandru Nazare.

CITEȘTE ȘI: Alexandru Nazare: Rectificarea bugetară păstrează ținta de deficit de 8,4%. Peste 2 miliarde de lei merg către sănătate

