Live TV

Alexandru Nazare: Rectificarea bugetară păstrează ținta de deficit de 8,4%. Peste 2 miliarde de lei merg către sănătate

Data actualizării: Data publicării:
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Economii prin redistribuiri între ministere

Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a declarat joi, 27 noiembrie, într-o conferință de presă, că rectificarea bugetară aflată încă în discuție va fi prezentată în ședința de Guvern de mâine și va respecta ținta de deficit bugetar de 8,4% din PIB. „Această rectificare bugetară prezervă ținta de deficit de 8,4%. Am făcut redistribuiri de sume în interiorul bugetului, plecând de la premisa de cheltuială și anticipând cheltuielile pe ultima lună din an”, a explicat ministrul.

Cea mai mare parte a sumelor alocate prin rectificare vizează sectorul sanitar.

Potrivit ministrului, peste 2 miliarde de lei vor fi direcționate către servicii medicale, medicamente și plata concediilor medicale.

„Practic, acoperim servicii medicale, medicamente, concedii medicale de peste 2 miliarde de lei. Aceasta este cea mai mare sumă pe care o veți regăsi în rectificare”, a precizat acesta.

Pe lângă sănătate, o atenție specială este acordată Ministerului Transporturilor, în special pentru plata arieratelor.

„Acoperim nevoi legate de anumite plăți de arierate la Ministerul Transporturilor. Aceasta este practic a doua sumă ca importanță”, a transmis Nazare.

Economii prin redistribuiri între ministere

Pentru a susține aceste alocări, Ministerul Finanțelor a realizat economii și a redistribuit fonduri de la mai mulți ordonatori principali de credite, în urma discuțiilor privind cheltuielile estimate pentru luna decembrie.

„Am făcut economii, în principal, de la Ministerul Finanțelor și am colectat sume de la mai mulți ordonatori de credite, astfel încât să vedem exact ce sume intenționează să cheltuie pe decembrie”, a explicat ministrul.

Nazare a subliniat că plata arieratelor nu afectează ținta de deficit și, dimpotrivă, ajută la îmbunătățirea indicatorilor calculați conform metodologiei europene (ESA): „Această operațiune ne ajută foarte mult la deficitul pe ESA, dar fără să afectăm ținta de deficit asumată”. 

Ministrul a mai arătat că, acolo unde este necesar, vor fi acoperite și cheltuielile de personal, în special în instituțiile unde bugetele pentru salarii au fost epuizate încă din lunile august-septembrie.

„Le vom acoperi, pentru că e important să închidem anul și să tranșăm această problemă legată de cheltuielile de personal”, a concluzionat acesta.

CITEȘTE ȘI: Alexandru Nazare: Planul de relansare nu trebuie să compromită consolidarea fiscală. Ministrul a adus în discuție și eliminarea IMCA

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
Hotel Furnica
2
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
Grape vines, Languedoc, France, Europe
3
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie...
om in vant si ninsoare
4
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
5
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Un nou nume a ales să vorbească: "Fetele au intrat într-un șoc. Au plecat plângând. A fost groaznic!"
Digi Sport
Un nou nume a ales să vorbească: "Fetele au intrat într-un șoc. Au plecat plângând. A fost groaznic!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Alexandru Nazare: Planul de relansare nu trebuie să compromită consolidarea fiscală. Ministrul a adus în discuție și eliminarea IMCA
ministerul transporturilor
Ministerul Transporturilor va primi aproximativ 800 de milioane de lei la rectificare, majoritatea pentru subvențiile Metrorex și CFR
Sediul Ministerului Finanțelor cu drapel arborat
Ministrul Alexandru Nazare, după evaluarea pozitivă venită de la Bruxelles: „Nu mai există riscul de pierdere a fondurilor europene”
Alexandru Nazare
Alexandru Nazare: „Avem o aplicaţie care va construi tot bugetul public în format electronic”. Ministrul anunță noi proiecte
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Coaliția a decis când va avea loc a doua rectificare bugetară din acest an. Instituțiile care vor primi bani în plus (surse)
Recomandările redacţiei
lia savonea csm inquam photos octav ganea 20190705135110_OGN_2581-01
Șefa ÎCCJ, vot împotriva reformei pensiilor magistraților la ședința...
barbat, frig, iarna
Efectele ciclonului Adel în România: Vremea se răcește în toată țara...
donald trump
Capcana în care vrea să-l atragă Trump pe Zelenski: garanții de...
Folder, judge's hammer on table
Guvernul cumpără robe pentru magistrații de la ÎCCJ. Cât costă un...
Ultimele știri
Hidroelectrica anunţă că nu a numit un nou director general: „Niciun candidat nu se aliniază pe deplin cerinţelor”
Avertismentul șefului armatei SUA: Rusia produce mai multe rachete decât are nevoie „Pierdeți și trebuie să acceptați acordul”
Ministerul Economiei extinde perioada de înscriere în programul Start-Up Nation
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna decembrie 2025. Leii primesc sprijin financiar, Scorpionii strălucesc fără să facă prea mare...
Cancan
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce...
Fanatik.ro
„Contravine legislației europene!”. Mihai Stoica iese la atac după adoptarea Legii Novak în sport
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Semnal de alarmă al lui Mihai Stoica înaintea barajului Turcia – România: „Va fi război! Noi nu știm să...
Adevărul
Moscova critică rolul Europei în negocierile pentru Ucraina: „Nu este absolut nicio nevoie”. Prima reacție a...
Playtech
Tabel amenzi pentru viteză în Franţa. Câţi bani scoţi din buzunar dacă apeşi prea mult pedala de acceleraţie
Digi FM
Fiica Ronei Hartner, cea care a primit averea artistei, împlinește 18 ani în ianuarie. Cum arată acum...
Digi Sport
Inter a luat decizia în privința lui Chivu. Mesajul antrenorului român pentru jucători
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Jurnaliști îmbrânciți la Parlament. Reacția Guvernului după intervenția ofițerului de presă de la Palatul...
Newsweek
Statul plătește anual 3.140.000.000€ pensii speciale pentru care nu s-a contribuit. Cine sunt privilegiații?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Cele două numere simple care îți pot prezice riscul de boli cardiace. Cum le poți măsura și îmbunătăți
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...