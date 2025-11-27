Alexandru Nazare: Rectificarea bugetară păstrează ținta de deficit de 8,4%. Peste 2 miliarde de lei merg către sănătate

Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a declarat joi, 27 noiembrie, într-o conferință de presă, că rectificarea bugetară aflată încă în discuție va fi prezentată în ședința de Guvern de mâine și va respecta ținta de deficit bugetar de 8,4% din PIB. „Această rectificare bugetară prezervă ținta de deficit de 8,4%. Am făcut redistribuiri de sume în interiorul bugetului, plecând de la premisa de cheltuială și anticipând cheltuielile pe ultima lună din an”, a explicat ministrul.

Cea mai mare parte a sumelor alocate prin rectificare vizează sectorul sanitar.

Potrivit ministrului, peste 2 miliarde de lei vor fi direcționate către servicii medicale, medicamente și plata concediilor medicale.

„Practic, acoperim servicii medicale, medicamente, concedii medicale de peste 2 miliarde de lei. Aceasta este cea mai mare sumă pe care o veți regăsi în rectificare”, a precizat acesta.

Pe lângă sănătate, o atenție specială este acordată Ministerului Transporturilor, în special pentru plata arieratelor.

„Acoperim nevoi legate de anumite plăți de arierate la Ministerul Transporturilor. Aceasta este practic a doua sumă ca importanță”, a transmis Nazare.

Economii prin redistribuiri între ministere

Pentru a susține aceste alocări, Ministerul Finanțelor a realizat economii și a redistribuit fonduri de la mai mulți ordonatori principali de credite, în urma discuțiilor privind cheltuielile estimate pentru luna decembrie.

„Am făcut economii, în principal, de la Ministerul Finanțelor și am colectat sume de la mai mulți ordonatori de credite, astfel încât să vedem exact ce sume intenționează să cheltuie pe decembrie”, a explicat ministrul.

Nazare a subliniat că plata arieratelor nu afectează ținta de deficit și, dimpotrivă, ajută la îmbunătățirea indicatorilor calculați conform metodologiei europene (ESA): „Această operațiune ne ajută foarte mult la deficitul pe ESA, dar fără să afectăm ținta de deficit asumată”.

Ministrul a mai arătat că, acolo unde este necesar, vor fi acoperite și cheltuielile de personal, în special în instituțiile unde bugetele pentru salarii au fost epuizate încă din lunile august-septembrie.

„Le vom acoperi, pentru că e important să închidem anul și să tranșăm această problemă legată de cheltuielile de personal”, a concluzionat acesta.

