Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, în direct la emisiunea „Briefing” de la Digi24, că nu este în plan „o creștere a TVA-ului pentru anul 2026”. El a explicat că „un buget construit realist previne astfel de întâmplări în timpul anului”. Oficialul a vorbit și despre efectele măsurilor fiscale luate deja.

Ministrul a declarat, întrebat despre o estimare a efectelor măsurilor luate deja, respectiv creșterea TVA și creșterea unor taxe și impozite, că „situația este mult ameliorată”.

„Atmosfera din ECOFIN în relație cu România e mult ameliorată față de iulie, față de ECOFIN din iulie, unde am fost foarte aproape de o posibilă suspendare a fondurilor europene. Această posibilitate de a avea 10% din angajamente suspendate pentru anul 2026, în momentul de față este mult, mult atenuată”, a afirmat el. Acesta a adăugat că „asta nu înseamnă că a dispărut complet, pentru că va depinde foarte mult de ce facem și în continuare și de cât de consistente sunt măsurile pe care le luăm atât până la finalul acestui an, cât și în 2026”.

Nazare a declarat că „în rectificarea bugetară am reușit să negociem un deficit de 8,4% față de un 8% cât era inițial, ceea ce ne-a dat un spațiu foarte important pentru investiții, adică aproape 8 miliarde de lei pe care am putut să le distribuim astfel încât să continuăm investiții esențiale în mai multe zone: Transporturi, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Mediului, Ministerul Economiei. Sunt niște plusuri”.

De asemenea, ministrul a punctat că această cifră de 8,4 e o cifră consistentă: „Consistentă și în raport cu Comisia, consistentă în raport cu agențiile de rating”, a spus el.

„Faptul că avem un 8,4 confirmat de agenții, indirect, ne transmite că măsurile luate au avut efecte, pentru că dacă nu aveau efecte, agențiile n-ar fi confirmat acest lucru”, a mai adăugat ministrul.

„Nu există în plan o creștere a TVA”

Despre o posibilă creștere a taxelor, inclusiv a TVA, în 2026, Nazare a declarat:

„Eu am spus-o și o repet: nu avem în acest moment în plan o creștere a TVA-ului pentru anul 2026. Deci nu există în plan o creștere. Bineînțeles că există tot felul de scenarii, evaluări din diverse zone, dar în privința ipotezelor pe care noi plecăm pentru a construi bugetul anului 2026, nu avem în planul creșterea TVA-ului”.

Întrebat în ce condiții poate fi luată în calcul această variantă, ministrul a spus că „lucrurile sunt foarte strâns legate”.

„Construcția unui buget realist previne astfel de întâmplări în timpul anului. Cu cât bugetul îl construim mai realist, cu atât nu există astfel de accidente sau nu putem să ne punem în situația să ne gândim la o creștere a unei taxe. Deci este foarte important modul în care construim bugetul”, a afirmat el.