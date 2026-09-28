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Alexandru Nazare spune că turbulențele politice complică evaluarea S&P: „Avem această șansă miercuri, la votul pentru Guvernul Mureșan”

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Alexandru Nazare. Foto: Facebook
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Ministrul propus la Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat luni că actuala criză politică trebuie încheiată cât mai repede, iar votul de miercuri pentru Guvernul Mureșan reprezintă această șansă. Înaintea raportului pe care Standard & Poor’s îl va publica vineri, acesta a spus că situația este complicată de instabilitatea politică, însă execuția bugetară rămâne principalul argument al României.

„Cu cât mai repede va fi încheiată criza politică și, urmare a încheierii crizei politice, va fi învestit un Guvern, cu atât mai repede. Avem această șansă miercuri, la votul pentru Guvernul Mureșan”, a afirmat Nazare după întâlnirea miniștrilor propuși cu premierul desemnat Siegfried Mureșan.

În privința evaluării S&P, acesta a refuzat să ofere un pronostic, dar a invocat reducerea deficitului față de anul trecut.

„Am avut discuții intense cu S&P, inclusiv la misiunea în format fizic pe care au avut-o la București, întâlniri tehnice la Ministerul de Finanțe, întâlniri cu premierul Ilie Bolojan, contacte inclusiv după ce a plecat delegația de aici și înainte de a ajunge la București. E prematur și nu vreau să dau pronosticuri, pentru că situația e complicată din cauza turbulențelor politice, dar avem un argument forte – execuția bugetară. O ajustare de 1,6% din PIB față de execuția anului trecut, aproape 27 de miliarde de lei, este un argument foarte puternic și mizez pe acest argument pentru raportul care va fi publicat vineri”, a declarat Nazare.

Întrebat dacă poate garanta că taxele nu vor fi majorate anul viitor, acesta a răspuns că discuțiile vor avea loc în momentul pregătirii bugetului, precizând însă că o creștere a TVA nu este luată în calcul.

„Bugetul anului 2027 este un buget care vine cu presiuni semnificative adiționale față de 2026. Rezolvarea acestor probleme este o chestiune foarte importantă, care trebuie discutată cu fiecare partid în parte, astfel încât acest buget să treacă și să fie unul credibil. Ce pot să vă spun este că nu avem intenția de a majora TVA-ul pentru 2027. Ipotezele de la care plecăm, deși nu am inițiat practic pregătirile tehnice ale bugetului pe anul 2027 încă, nu includ creșterea TVA-ului pentru 2027”, a mai spus acesta. 

Editor : A.D.

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