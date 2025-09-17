Live TV

Alexandru Nazare: „Trecem printr-o schimbare extrem de profundă în modul în care gestionăm finanţele publice”

Data publicării:
alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare. Foto: Facebook

„Trebuie să luăm fondurile” Michelle Obama, prezentă la conferință

Trecem printr-o schimbare extrem de profundă în modul în care gestionăm finanţele publice, iar în ultimele trei luni a trebuit să luăm decizii foarte dificile, pentru a remedia o situaţie foarte complicată, care se prelungeşte de ani de zile, a declarat, miercuri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

„Recent, discutam cu un coleg polonez care mă întreba despre situaţia actuală a României. Care este standardul economic al României? Ce se întâmplă cu datoria noastră? Ce se întâmplă cu deficitul? Care sunt perspectivele pentru armată? Acestea sunt, practic, întrebările pe care le are toată lumea în minte când vine vorba despre poziţia noastră economică, în special în ceea ce priveşte mesajele legate de situaţia fiscal-bugetară. Aş profita de această ocazie pentru a transmite un mesaj în acest sens, deoarece cred că este foarte important să fim foarte clari. Trecem printr-o schimbare extrem de profundă, o schimbare în modul în care gestionăm finanţele publice. În ultimele trei luni, a trebuit să luăm decizii foarte dificile, în stadiile incipiente ale acestui Guvern, pentru a remedia o situaţie foarte complicată, care se prelungeşte de ani de zile. Dezechilibrele fiscale au existat de ani de zile, dar nu au fost abordate corespunzător la momentul potrivit. Şi noi am făcut asta. Au fost decizii dificile, dar necesare, pentru că nu putem construi viitorul unei naţiuni fără disciplină fiscală şi fără un plan foarte serios pentru viitor. Pentru a răspunde colegului meu polonez: da, vom depăşi această perioadă”, a declarat Alexandru Nazare miercuri, în cadrul evenimentului Impact Bucharest 2025, potrivit Agerpres.

El a adăugat că România s-a confruntat cu o situaţie dificilă în ultimii 15 ani, dar are toate resursele necesare pentru a reuşi. Ministrul consideră, însă, că este nevoie de seriozitate şi consecvenţă.

„România s-a confruntat cu o situaţie dificilă în ultimii 15 ani, dar avem toate resursele necesare pentru a reuşi. Avem ideile şi avem un plan foarte clar pentru a face acest lucru, şi avem resursele de negociere, dar trebuie să fim consecvenţi, trebuie să fim serioşi, trebuie să inspirăm încredere şi, în primul rând, trebuie să ne respectăm cuvântul dat atunci când elaborăm un plan. Dacă stabilim ceva într-un plan, împreună, trebuie să respectăm acel angajament. Nu putem uita că am avut un angajament acum trei sau patru ani şi să spunem acum că avem o altă părere, acesta este un lucru pe care trebuie să-l schimbăm. Trebuie să ridicăm nivelul. Aici trebuie să începem. Ridicarea nivelului implică, de asemenea, disciplină fiscală şi schimbarea modului de planificare”, a afirmat ministrul Finanţelor.

„Trebuie să luăm fondurile”

Potrivit lui Nazare, pentru a-şi securiza investiţiile, România trebuie să adopte o altă mentalitate în diplomaţia economică.

„În Europa de Sud-Est, în Europa Centrală, avem nevoie de un sistem de guvernanţă, nu doar pentru a dezbate exagerat. Trebuie să îmbunătăţim eficienţa şi să stabilim obiective adecvate pentru ca România să fie un actor economic activ în regiune. Şi mai trebuie să facem ceva: trebuie să fim mult mai activi în Uniunea Europeană, nu doar în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor UE. Da, trebuie să absorbim mai mult. Să fim mai ambiţioşi, să participăm la proiectarea schemelor la Bruxelles, nu doar la Bucureşti, în România. Trebuie să luăm fondurile. Mai avem de absorbit între 10 şi 30 de milioane în următoarele 11 luni, dar nu este suficient. Avem o poziţie bună pentru a fi suficient de ambiţioşi încât să participăm la proiectarea viitoarelor programe”, a subliniat Alexandru Nazare.

Şeful de la Finanţe a amintit finalizarea negocierilor pentru programul SAFE (Security Action for Europe, n.r.) prin care România a obţinut peste 60 de milioane de euro, care nu înseamnă doar Apărare ci şi bani pentru dezvoltare.

„Un alt lucru pe care trebuie să-l facem pentru a securiza investiţiile este să adoptăm o altă mentalitate în diplomaţia economică. Diplomaţia economică nu este doar o declaraţie a Ministerului de Externe, ci este un efort al întregului Guvern. Pentru aceasta, trebuie să punem economia în centrul atenţiei, să tratăm economia ca pe o problemă fundamentală a Guvernului”, a menţionat acesta.

Michelle Obama, prezentă la conferință

Experţi de renume şi lideri din mediul de afaceri, reprezentanţi ai sectorului public din România şi din ţările din Europa de Sud-Est participă, în perioada 17 - 18 septembrie, la cea de-a doua ediţie a evenimentului Impact Bucharest.

Discuţiile din cele două zile de conferinţă vor fi axate pe teme precum: dezvoltare economică, inovaţie şi modul în care conectarea ecosistemelor locale, regionale şi globale poate aduce beneficii României.

De asemenea, pe agendă se vor regăsi subiecte diverse de la apărare şi securitate cibernetică, transformare sustenabilă, digitalizare, viitorul oraşelor, până la dezvoltarea economiei globale şi a sectorului bancar, leadership, sănătate, marketing şi comerţ digital.

Printre cei 200 de vorbitori, la eveniment se va afla şi fosta primă doamnă a SUA, Michelle Obama.

