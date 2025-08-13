Live TV

Video Alexandru Nazare vrea teste de integritate pentru angajații ANAF și „reglarea relației tensionate cu Ministerul Finanţelor”

Data publicării:
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Conferință de presă organizată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la sediul guvernului, în Bucuresti, 13 august 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Teste de integritate pentru cei care lucrează la Fisc și Vamă Body-cam pentru angajații ANAF

Ministrul Finanţelor anunţă modificări în ceea ce priveşte relaţia dintre minister şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Alexandru Nazare a recunoscut că, în ultimii ani, între cele două instituţii au existat„ tensiuni”, care au afectat nivelul încasărilor la bugetul de stat. Nazare a subliniat însă că de activitatea de control se va ocupa, în continuare, exclusiv ANAF, adăugând că structurile de control din cadrul instituţiei vor fi dotate cu camere video, pe care acestea le vor activa pe tot timpul desfăşurării verificărilor la agenţii economici.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Reglăm relaţia dintre Ministerul de Finanţe şi ANAF. Această relaţie a fost tensionată, iar rezultatul acestei tensiuni de-a lungul anilor s-a văzut în nivelul foarte slab de colectare. Introducem un text (n.r. de lege, în următorul pachet de măsuri) prin care, în privinţa activităţilor specifice, ANAF va fi coordonat de Ministerul de Finanţe. Ministerul de Finanţe are responsabilitatea şi în privinţa construirii bugetului şi în privinţa colectării, iar în privinţa activităţilor pe care ministerul le are, trebuie să poată coordona acolo, pe domeniul său de specialitate ANAF. Nu vom face acest lucru pentru activitatea de control, activitatea de control rămâne în gestiunea ANAF, dar în toate celelalte activităţi de coordonare o vom face. De ce? Pentru că până acum această activitate era reglată doar dintr-un singur cuvânt, că ANAF este subordonat Ministerului de Finanţe, dar în fapt, în spatele acestui cuvânt, nu era absolut nimic”, a declarat Alexandru Nazare miercuri după amiază, într-o conferinţă de presă.

Acesta admite că, dincolo de sintagma din legislaţie, privind coordonarea ANAF de către ministerul de resort, „nu exista niciun fel de coordonare”. 

Teste de integritate pentru cei care lucrează la Fisc și Vamă

Totodată, Alexandru Nazare a reiterat că susţine introducerea de teste de integritate pentru angajaţii din ANAF, Autoritatea Vamală Română şi pentru cei din Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

„Avem nevoie să instituim această măsură tocmai pentru a putea acţiona atunci când avem persoane suspecte sau suspectate de diverse activităţi frauduloase în oricare din aceste instituţii, mai ales în zona de control. Să putem face teste de integritate, iar acei funcţionari care sunt suspecţi să poată trece prin aceste filtre. Cred că e o chestiune sănătoasă, nu o face doar România, o face şi Italia, o fac şi alte ţări, tocmai pentru a cultiva integritatea în aceste zone”, a arătat Nazare.

Body-cam pentru angajații ANAF

Acesta a reafirmat, totodată că angajaţii din structurile de control ale respectivelor instituţii  vor fi dotaţi cu camere de înregistrare, aşa numitele body-cam, asemenea poliţiştilor aflaţi în misiune, şi vor avea obligaţia de a activa camerele pe timpul controalelor pe care le fac.

„Avem nevoie de astfel de măsuri, tocmai pentru a avea o transparenţă a modului în care activitatea de control, fie că e vorba de ANAF sau antifraudă sau vamă, se întâmplă. Avem nevoie de transparenţă în aceste controale. Deci, practic, aceste lucruri nu erau legiferate, ele vor intra în pachetul 2, tocmai pentru a ne crea baza de a achiziţiona aceste lucruri şi a le pune în valoare”, a explicat ministrul.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
3
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
4
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
Euro
5
Când ar putea adera România la Zona Euro. Explicațiile guvernatorului BNR, Mugur Isărescu
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"
Digi Sport
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
SURSE: Premierul Ilie Bolojan a cerut tuturor instituțiilor din...
Trump Zelenski
Mesaj de la Casa Albă, înainte de întâlnirea lui Volodimir Zelenski...
deficit
Avertismentul ministrului Finanțelor: „Trebuie să fim pregătiți în...
ID177498_INQUAM_Photos_George_Calin
Guvernare comună PSD–AUR? Simion o vede inevitabilă, liderii PSD...
Ultimele știri
Fii salvator. Prim ajutor în cazul mușcăturii de șarpe
Cătălin Drulă, despre planul AUR de a forma un guvern cu PSD: „În business există o expresie – preluare ostilă”
Armata rusă continuă avansul în estul Ucrainei. Soldații lui Putin ar fi cucerit încă două localități într-un sector strategic
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alexandru nazare face declaratii
Noua taxă pentru români: vom plăti în plus pentru coletele din afara UE, anunță ministrul Finanțelor
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare anunță o nouă formulă de taxare a multinaționalelor: „Schimbăm paradigma”
alexandru nazare la sediul pnl
Ministrul Alexandru Nazare vrea ca Fiscul să verifice firmele mari care nu-și plătesc taxele: „Eşalonarea nu e o scuză pentru abuzuri”
Sediul Ministerului Finanțelor cu drapel arborat
Ministerul Finanţelor se împrumută din nou de la bănci. Care este suma luată în august de instituția statului
Sediul Ministerului Finanțelor cu drapel arborat
Ministerul Finanţelor a împrumutat azi peste un miliard de lei de la bănci
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat, dar perioada de "post-umbră" aduce un ultim val de haos. Cum resimt zodiile...
Cancan
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Fanatik.ro
Încă o taxă în plus pentru români odată cu noile reglementări pentru colete? Explicațiile specialiștilor: „O...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Lady Kitty Spencer, nepoata prințesei Diana, imagini rare cu soțul cu 32 de ani mai mare și fiica lor de doi...
Digi Sport
O avere! Cât costă, de fapt, inelul de logodnă pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo
Pro FM
Speak, despre începuturile lui în muzică: "O bună perioadă am stat în spatele lui Velea, ceea ce mie îmi...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Digi FM
Dan Alexa și Andrada, a doua lui soție, au divorțat la notar. Și-au pus fiul pe primul plan: “Custodia va fi...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Jennifer Aniston, mărturisiri rare, la 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă extrem de...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...