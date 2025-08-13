Ministrul Finanţelor anunţă modificări în ceea ce priveşte relaţia dintre minister şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Alexandru Nazare a recunoscut că, în ultimii ani, între cele două instituţii au existat„ tensiuni”, care au afectat nivelul încasărilor la bugetul de stat. Nazare a subliniat însă că de activitatea de control se va ocupa, în continuare, exclusiv ANAF, adăugând că structurile de control din cadrul instituţiei vor fi dotate cu camere video, pe care acestea le vor activa pe tot timpul desfăşurării verificărilor la agenţii economici.

„Reglăm relaţia dintre Ministerul de Finanţe şi ANAF. Această relaţie a fost tensionată, iar rezultatul acestei tensiuni de-a lungul anilor s-a văzut în nivelul foarte slab de colectare. Introducem un text (n.r. de lege, în următorul pachet de măsuri) prin care, în privinţa activităţilor specifice, ANAF va fi coordonat de Ministerul de Finanţe. Ministerul de Finanţe are responsabilitatea şi în privinţa construirii bugetului şi în privinţa colectării, iar în privinţa activităţilor pe care ministerul le are, trebuie să poată coordona acolo, pe domeniul său de specialitate ANAF. Nu vom face acest lucru pentru activitatea de control, activitatea de control rămâne în gestiunea ANAF, dar în toate celelalte activităţi de coordonare o vom face. De ce? Pentru că până acum această activitate era reglată doar dintr-un singur cuvânt, că ANAF este subordonat Ministerului de Finanţe, dar în fapt, în spatele acestui cuvânt, nu era absolut nimic”, a declarat Alexandru Nazare miercuri după amiază, într-o conferinţă de presă.



Acesta admite că, dincolo de sintagma din legislaţie, privind coordonarea ANAF de către ministerul de resort, „nu exista niciun fel de coordonare”.

Teste de integritate pentru cei care lucrează la Fisc și Vamă

Totodată, Alexandru Nazare a reiterat că susţine introducerea de teste de integritate pentru angajaţii din ANAF, Autoritatea Vamală Română şi pentru cei din Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN).



„Avem nevoie să instituim această măsură tocmai pentru a putea acţiona atunci când avem persoane suspecte sau suspectate de diverse activităţi frauduloase în oricare din aceste instituţii, mai ales în zona de control. Să putem face teste de integritate, iar acei funcţionari care sunt suspecţi să poată trece prin aceste filtre. Cred că e o chestiune sănătoasă, nu o face doar România, o face şi Italia, o fac şi alte ţări, tocmai pentru a cultiva integritatea în aceste zone”, a arătat Nazare.

Body-cam pentru angajații ANAF

Acesta a reafirmat, totodată că angajaţii din structurile de control ale respectivelor instituţii vor fi dotaţi cu camere de înregistrare, aşa numitele body-cam, asemenea poliţiştilor aflaţi în misiune, şi vor avea obligaţia de a activa camerele pe timpul controalelor pe care le fac.



„Avem nevoie de astfel de măsuri, tocmai pentru a avea o transparenţă a modului în care activitatea de control, fie că e vorba de ANAF sau antifraudă sau vamă, se întâmplă. Avem nevoie de transparenţă în aceste controale. Deci, practic, aceste lucruri nu erau legiferate, ele vor intra în pachetul 2, tocmai pentru a ne crea baza de a achiziţiona aceste lucruri şi a le pune în valoare”, a explicat ministrul.

