Proiectul prin care vor fi actualizate tarifele pentru gărzile efectuate de medici în spitalele publice a fost finalizat și ar urma să intre în vigoare din ianuarie, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Noile tarife vor fi stabilite la nivelul anului 2026, iar măsura îi va include și pe medicii rezidenți. Impactul asupra bugetului este estimat la aproximativ 500 de milioane de lei pe an.

„Prima măsură pe care am luat-o în acest mandat a fost - și este gata documentul legislativ - actualizarea tarifelor de gardă la valoarea anului 2026 și includerea medicilor rezidenți în plata gărzilor actualizată. Este o primă măsură care va reduce presiunea și care va stimula, alături de creșterea numărului de posturi, reintrarea personalului medical în spitalele publice”, a declarat Alexandru Rogobete, vineri, în timpul unei vizite la Ploiești.

Ministrul Sănătății a precizat că măsura ar urma să se aplice începând din luna ianuarie. În prezent, gărzile medicilor sunt plătite pe baza tarifelor stabilite la nivelul anului 2018.

„Actualizarea tarifului de gardă la nivelul anului 2026 este un demers absolut firesc. Gărzile sunt plătite la valoarea anului 2018 și atunci ne mirăm cu toții că medicii nu mai vor să facă gărzi. Este firesc să nu își mai dorească să facă gărzi”, a explicat Rogobete.

Potrivit ministrului, aplicarea noilor tarife va avea un impact bugetar anual de aproximativ o jumătate de miliard de lei: „Nu este un impact atât de mare pentru un sistem care gestionează peste 120 de miliarde de lei”.

Editor : A.D.