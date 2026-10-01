Alimentele se vor scumpi din nou în octombrie. Unde vor fi cele mai mari creșteri de prețuri

Alimentele vor fi mai scumpe cu procente cuprinse între 4 şi 8%, în octombrie, pe fondul creşterii costurilor de producţie, din cauza majorării preţurilor la carburanţi, în principal. Cele mai mari creşteri de preţuri sunt aşteptate la lactate, cu un vârf de 8% la caşcaval, dar vor fi preţuri mai ridicate cu 3-4% şi la preparatele din carne, producătorii notificând deja comercianţii cu privire la modificări. În acelaşi timp, sunt prognozate creşteri de preţuri la servicii, cu un avans de 15-20%, dar şi la haine, electronice şi electrocasnice (7-10%), potrivit estimărilor din piaţă, relatează News.ro.

„Inflaţia, din păcate, are toate şansele să crească din nou în această toamnă pe fondul majorării preţului energiei, a gazelor şi a scumpirii semnificative a carburanţilor. Acest nou val de inflaţie va influenţa în mod semnificativ preţurile, în prim-plan urmând să se afle serviciile, acolo unde scumpirile vor depăşi 15-20%, Alimentele vor înregistra o majorare de preţ ceva mai temperată de 4-5%, în timp ce produsele nealimentare, de la haine la încălţăminte, electronice şi electrocasnice vor avea scumpiri între 7-10%", a declarat pentru News.ro analistul economic Adrian Negrescu.

Acesta spune că un efect inflaţionist semnificativ în acest sector l-ar putea avea deprecierea cursului monedei naţionale în faţa euro, în condiţiile în care mare parte din produse vin din import, iar cursul euro continuă să crească pe fondul tensiunilor politice.

Negrescu atrage atenţia că inflaţia va avea perioade de creştere şi descreştere în următoarele 6-12 luni, iar valul de scumpiri va fi influenţat şi de majorarea dobânzilor la nivel internaţional, pe fondul unei crize a datoriilor care se profilează la orizont.

„Singura veste bună este că scumpirile sunt ca un elastic. Dacă tragi prea mult de el, se rupe, altfel spus dacă creşti prea mult preţurile rişti să rămâi cu marfa nevândută, situaţie valabilă mai ales în zona produselor alimentare acolo unde se simte poate cel mai puternic scăderea puterii de cumpărare", a precizat analistul.

Creştere medie de 5% la alimente, cu un vârf de 8% la lactate

În industria alimentară, creşterile de preţuri la carburanţi, dar şi la energie electrică şi gaze, au un impact semnificativ, aceste costuri având o pondere de 10-12% în cheltuielile pe care le presupune un produs alimentar, susţine Dragoş Frumosu, preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară. Acesta atrage atenţia că scumpirile din ultimele luni, dar şi cele preconizate pentru perioada următoare se vor vedea tot mai mult la raft.

„Procesatorii merg pe limită, pe muchie, îşi fac tot felul de calcule, fiindcă şi aşa vânzările au scăzut, pe fondul creşterii preţurilor în urma tuturor măsurilor luate de Guvern în ultima vreme, cum ar fi creşterea TVA, de exemplu. Orice fel de scădere de vânzare conduce la reducerea producţiei. Eu consider că faţă de septembrie, preţurile vor fi mai mari cu 5-6%, în octombrie, iar dacă ne raportăm la începutul anului vorbim, în medie, de o creştere de 10-15%", a declarat pentru News.ro Dragoş Frumosu.

Unul din sectoarele în care este aşteptată scumpirea produselor din octombrie este cel al lactatelor. Producătorii şi-au făcut calculele şi au ajuns la concluzia că majorarea de preţuri nu poate fi evitată.

"În acest moment, situaţia în piaţa lactatelor din România este destul de incertă. Instabilitatea pe care suntem nevoiţi să o gestionăm la nivelul întregii situaţii se reflectă cu vârf şi îndesat şi în zona producătorilor de lactate. Pentru că, iată, nu avem predictibilitate nici pe preţul de achiziţie al laptelui-materie primă nici pe evoluţia preţurilor de la combustibili, energie sau ambalaje. Toate acestea se vor regăsi, cu siguranţă, într-o majorare de preţ pentru Lactatele de Ibăneşti pe care o vom solicita până la finele anului tuturor retailerilor", au declarat pentru News.ro reprezentanţii Mirdatod Prod, producătorul brandului Lactate de Ibăneşti,

Producătorul de lactate mai precizează că majorarea de preţuri este „inevitabilă".

„În prezent, facem calcule, încercăm să găsim soluţiile cele mai bune pentru cumpărătorul final, dar din păcate, această majorare de preţuri este inevitabilă. Cât înseamnă majorarea? Nu avem acum toate datele pentru a da un răspuns concret, dar în nici un caz mai puţin de 8%", susţin oficialii Mirdatod.

Creşteri succesive de costuri

- George Safir, Director Executiv Familia Safir, un producător cunoscut de carne de pasăre din Vaslui, spune că activitatea companiei este impactată nu doar de creşterea costurilor la carburanţi, ci şi de cele la derivatele de combustibili, cum sunt ambalajele de plastic, şi la utilităţi.

„Electricitatea şi gazele au o pondere foarte mare în costurile de producţie ale industriei noastre, mai ales în sezonul rece. Dacă privim în retrospectivă, începând din 1 aprilie 2026, de când a expirat plafonarea preţurilor la gaze naturale, am avut parte de creşteri succesive, care ne situează, în acest moment, la +60%, faţă de 2025. În mod clar, scăderea temperaturilor va duce la creşterea acestui procent, deci nu excludem posibilitatea ca acest cost să se dubleze. Având în vedere contextul, simţim, într-adevăr, o presiune de a creşte preţurile, nu pentru a ne păstra profitabilitatea, ci pentru a putea funcţiona, în continuare, Analizăm cifrele, dar încă nu am luat o decizie, pentru că nu vorbim despre un calcul strict matematic", a declarat pentru News.ro George Safir.

Acesta spune că o parte din scumpiri sau dintre efectele inflaţiei au fost suportate întotdeauna de companie. „Şi de această dată, orice modificare a preţului va lua în considerare raportul cerere-ofertă, dificultăţile consumatorilor şi scăderea puterii de cumpărare", precizează producătorul.

Comercianţii, notificaţi deja de procesatori

Feliciu Paraschiv, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România (ANCMMR), afirmă că în ultima vreme primeşte aproape în fiecare zi notificări din partea producătorilor care anunţă că scumpesc produsele. Fenomenul se remarcă, mai ales din luna septembrie, când a fost înregistrată o creştere semnificativă a preţurilor la cacao, dar şi la cafea. Cel mai recent, doi mari producători de lactate prezenţi pe piaţa românească au informat că vor scumpi produsele de la 1 octombrie, dar astfel de semnale au venit şi dinspre industria cărnii, fiind anunţate modificări de preţuri pe zona de semipreparate.

„Noi primim atenţionări de scumpiri de la procesatori şi de la producători regulat, adică în fiecare zi. Şi astăzi am primit, dar şi săptămâna trecută, numai că nu sunt aceiaşi. În general, ce am putut observa este că sunt cumva grupaţi pe categorii. Adică dintr-un motiv sau altul încep să se scumpească, de exemplu, de la 1 octombrie, lactatele. Dacă scumpesc doi mari producători naţionali, doi procesatori naţionali, care reprezintă poate jumătate din piaţa de lactate, înseamnă că este clar că s-a întâmplat ceva pe piaţa lactatelor. S-a majorat un preţ, este impactul cauzat de motorină asupra transportului sau ceva de genul, iar treptat o să crească toţi. Adică într-o lună - două lactatele cresc cu şase, opt procente, caşcavalul cel mai mult, cu 8%. Am observat că de la 1 octombrie ne-au atenţionat şi doi producători, procesatori de salamuri şi de mezeluri. Nu cu sume mari, cu 3-4%, în funcţie de categorie, la salamuri 3%, iar la pastramă 4%", a declarat pentru News.ro Feliciu Paraschiv.

Paraschiv spune că în ultimul an, preţurile la alimente au crescut în medie cu circa 5%, fiind înregistrat un vârf de 20% la cafea, care va continua să se scumpească.

„Toţi producătorii au încercat să ţină preţul în jos şi să folosească stocurile la cacao, dar nu o să mai reuşească. La ciocolată am primit atenţionări de scumpire, care se vor vedea mai ales din luna noiembrie, când cresc vânzările", mai spune Feliciu Paraschiv.

Rata anuală a inflaţiei în luna august 2026, comparativ cu luna august 2025, a fost 6,2%, în timp ce rata inflaţiei de la începutul anului (august 2026, comparativ cu decembrie 2025) a fost 4,6%, potrivit INS.

În august, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 2,62% faţă de august 2025, dar s-au ieftinit uşor faţă de iulie 2026, în timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,36%, faţă de anul trecut şi cu 0,61% faţă de iulie 2026.

Serviciile au cunoscut o creştere de 11,28% comparativ cu august 2025 şi de 0,22% faţă de iulie 2026.

La produsele alimentare, cele mai mari creşteri de preţuri, în august au fost la cafea - 15,2%, ouă - 10,8%, carne de bovine - 8,5% faţă de august 2025. Raportat la iulie, creşterile au fost în general mici.

La produsele nealimentare, motorina a crescut cel mai mult -34,61%, urmată de benzină - 25,49%, comparativ cu august 2025. Faţă de iulie 2026, avansul a fost de peste 6% la ambele, conform datelor INS.

Editor : M.B.