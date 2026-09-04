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Alocațiile și indemnizațiile vor intra în conturi pe 8 septembrie. Când primesc banii cei care au ales plata prin poștă

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Alocații și indemnizații în luna mai 2025. Foto Shutterstock
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Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială va începe pe 8 septembrie plata beneficiilor de asistență socială aferente lunii august. Primele sume virate vor fi alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție, iar calendarul celorlalte plăți se va întinde până pe 21 septembrie.

În 8 septembrie, alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție vor fi virate în conturile bancare ale beneficiarilor. Persoanele care au ales plata prin mandat poștal vor începe să primească banii din 10 septembrie.

Drepturile acordate persoanelor cu dizabilități vor fi achitate în conturile bancare în 14 septembrie. Distribuirea prin mandat poștal va începe patru zile mai târziu, în 18 septembrie.

În 21 septembrie vor fi efectuate, atât în conturile bancare, cât și prin mandat poștal, plățile pentru alocația de plasament, alocația lunară de hrană acordată persoanelor cu HIV/SIDA și indemnizația lunară de hrană destinată bolnavilor de TBC.

Tot în 21 septembrie vor fi plătite drepturile aferente venitului minim de incluziune, care cuprinde ajutorul pentru familia cu copii și ajutorul de incluziune. Sumele vor fi acordate prin ambele modalități de plată.

ANPIS efectuează lunar aceste plăți prin cele 41 de agenții județene și prin agenția pentru municipiul București. Aproape șapte milioane de copii, familii și persoane vulnerabile beneficiază de formele de sprijin administrate de instituție.

Editor : A.D.

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