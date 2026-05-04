„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane care transportă mai multă marfă decât în acte

Ministrul Economiei, Radu Miruță, care e și interimar la Transporturi, spune că a descoperit ilegalități uriașe descoperite la analiza cântarelor pentru camioane de pe șosele. Miruță: Afacerile cuiva au fost protejate. Peste 14.000 de camioane au transportat mai multă marfă decât în acte, într-o singură lună, pe o singură șosea. „Se pare că afacerile cuiva au fost protejate prea mult timp”, a scris el pe Facebook.

„Am intrat astăzi în camera ilegalităților din transportul rutier de mărfuri și e limpede că ochii au fost închiși prea tare, selectiv și prea mult timp”, a spus ministrul.

„Pe unele drumuri din România avem instalate sisteme automate de a cântări masa camioanelor. Sistemul merge, cântarele sunt certificate, dar mai nimeni nu se uită la ele. Întâmplător? Deloc. Am cerut și eu acces la sistem și în singura lună verificată, martie 2026, pe un singur sens al Autostrăzii A2, lângă Constanța, am găsit trecând prin senzori 14.429 de camioane care transportau mai mult decât prevede legea: câte 123 de tone per camion, 84 de tone, 70 de tone, când limita e 40 de tone”, a continuat Miruță.

„Am analizat și mai în detaliu și... 2.668 de numere de înmatriculare se repetă, multe pe timpul nopții. Căutând după câteva, unele au făcut și 34 de transporturi într-o singură lună. Însumând depășirea masei legale ale acestor camioane, rezultă că doar într-o lună, doar printr-un singur punct, au fost transportate peste limita legală 70,69 milioane de kg de marfă”, a adăugat el.

Miruță mai spune că „fenomenul e mare: din totalul de 36.853 de camioane care au trecut pe acolo într-o luna, 14.429 au trecut cu încălcarea legii. Adică aproape 40%.”

„Cum s-a ajuns aici? Ca de obicei: cu scuze! Ba invocând lipsa unei armonizări a legislației, ba că șefii le spuneau inspectorilor ISCTR să își vadă de treabă (spun inspectorii cu care am vorbit).

După ce am tot procesat aceste date în week-end, chiar astăzi, o echipă de la ISCTR, cu director general cu tot, a fost trimisă pe teren, fix în acel punct, de la ora 4 dimineața. S-au ghidat după datele în timp real din sistemul informatic și, în parcarea următoare, opreau camioanele care circulau ilegal.

S-a putut! Urmează să readucem siguranța și corectitudinea pe drumurile din România.

Am cerut ISCTR ca, până la finalul acestei săptămâni, să îmi aducă propunerea legislativă care să elimine orice scuză, astfel încât ceea ce acești senzori măsoară să fie direct transmis autorităților”, a mai scris Miruță.

Editor : M.B.