Ambele unități ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă vor funcționa la putere nominală începând cu 13 noiembrie și vor asigura împreună aproximativ 20% din necesarul de consum de energie electrică al României, a anunțat Nuclearelectrica.

Unitatea 1 urmează să fie reconectată la Sistemul Energetic Național pe 12 noiembrie, după finalizarea lucrărilor de remediere efectuate de echipele de specialiști ale centralei. Reactorul va ajunge la putere nominală pe 13 noiembrie.

Unitatea 2 a fost conectată la Sistemul Energetic Național pe 11 noiembrie și urmează să atingă puterea nominală pe 12 noiembrie.

Nuclearelectrica a precizat că lucrările de remediere și operațiunile de reconectare s-au desfășurat potrivit procedurilor aplicabile, în condiții de maximă securitate nucleară și fără impact asupra personalului sau mediului înconjurător.

Astfel, de la 13 noiembrie, cele două reactoare vor reveni simultan la capacitatea normală de producție, după perioada în care funcționarea centralei a fost afectată de oprirea unităților. Împreună, acestea acoperă aproximativ o cincime din consumul de energie electrică al României.

Editor : A.D.