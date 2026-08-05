AmCham, după decizia Fitch de a menține ratingul României: Țara are nevoie de stabilitate politică și de accelerarea reformelor

Menținerea ratingului României în categoria recomandată investițiilor este o veste importantă pentru economie, însă nu înseamnă că problemele structurale au fost rezolvate, avertizează Camera de Comerț Americană în România (AmCham). Organizația susține că mesajul transmis de agenția Fitch este unul clar: credibilitatea României va depinde de stabilitatea politică, continuarea reformelor și reducerea deficitului bugetar.

Într-un comunicat transmis miercuri, AmCham arată că, deși România și-a păstrat ratingul BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, raportul agenției evidențiază în continuare vulnerabilitățile economiei și riscurile care pot afecta încrederea investitorilor.

Reprezentanții mediului de afaceri spun că decizia Fitch transmite un semnal pozitiv piețelor financiare, însă nu schimbă faptul că România trebuie să continue consolidarea fiscală și reformele asumate.

„Menținerea ratingului de țară în categoria recomandată pentru investiții, BBB-, ultima treaptă a acestei categorii, este o veste importantă pentru România, așteptată cu aceeași încordare ca decizia de vara trecută, când România a evitat retrogradarea. De data aceasta, deficitul estimat de agenția de rating pentru 2026 a coborât la 5,9% din PIB, sub prognoza oficială de 6,2%. Sunt recunoscute mai multe progrese pe câteva arii tehnice supuse evaluării, dar, în ciuda acestora, sustenabilitatea traiectoriei de consolidare fiscală, deficitul în continuare ridicat și dezechilibrele macroeconomice reprezintă îngrijorări. Decizia contribuie la transmiterea unui semnal de încredere către investitori și piețele financiare, dar evidențiază și vulnerabilitățile economiei românești care nu au fost depășite. Fitch numește explicit cauzele fragilității macroeconomice a României – instabilitatea politică, incertitudinea decizională și riscul încetinirii reformelor, toate legate de modul în care funcționează clasa politică și instituțiile statului”, a transmis organizația.

„Nu mai este suficient să existe promisiuni”

AmCham consideră că mesajul cel mai important al evaluării Fitch este că investitorii vor urmări capacitatea autorităților de a asigura stabilitatea guvernării și de a implementa reformele asumate.

„Dincolo de menținerea ratingului, pentru mediul de afaceri, cel mai important mesaj al raportului este avertismentul transmis: încrederea investitorilor și credibilitatea României depind direct de stabilitatea guvernării, de predictibilitatea politicilor publice și de capacitatea instituțiilor de a implementa reformele asumate, precum și de funcționarea ca stat de drept viabil și sustenabil. Companiile au plătit costul reducerii deficitului bugetar, investesc, plătesc taxe, susțin locuri de muncă și sprijină economia într-o perioadă dificilă, dar nu pot compensa lipsa de predictibilitate politică. Acest moment impune mai puțină confruntare politică și mai multă responsabilitate instituțională. Răspunsul la semnalul transmis prin raportul Fitch nu poate fi unul declarativ, bazat pe noi promisiuni sau angajamente pentru viitor. Este nevoie de decizii și acțiuni imediate: un consens transpartinic în jurul obiectivelor strategice ale României, asigurarea stabilității guvernamentale și a unui executiv cu puteri depline, precum și continuarea procesului critic de ajustare fiscală către ținta de deficit bugetar de 3% și existența unui plan concret și clar pentru adoptarea monedei euro”, se arată în comunicat.

Potrivit organizației, următoarele evaluări ale agențiilor Standard & Poor's și Moody's vor depinde de capacitatea României de a continua reducerea deficitului și implementarea reformelor.

AmCham susține că prioritățile autorităților ar trebui să fie combaterea evaziunii fiscale, creșterea colectării, restructurarea cheltuielilor publice, profesionalizarea administrației și accelerarea reformelor necesare pentru valorificarea fondurilor europene și a oportunităților oferite de programul SAFE.

„Aceste obiective nu mai pot fi amânate și nici subordonate ciclurilor electorale. Mediul de afaceri și societatea cer decidenților și administrației să nu mai tolereze corupția, incompetența și amânarea proiectelor strategice în domenii esențiale, precum energia, digitalizarea sistemelor publice, apărarea, sănătatea și educația. Crizele actuale din sfera energiei și securității cibernetice au scos la suprafață vulnerabilitățile sistemice care ar fi fost evitabile, dacă ne-am fi făcut temele la timp. Pe fondul unor nevoi acute de finanțare și al reașezării economice globale, prioritatea trebuie să fie încurajarea investitorilor să își consolideze activitatea în țară și atragerea de noi investiții de scară mare, cu efect multiplicator în economie, iar menținerea ratingului de țară, ideal îmbunătățirea lui, precum și aderarea la OECD și la zona euro sunt moduri concrete de a transmite piețelor această deschidere. Investitorii așteaptă implementarea reformelor, politici publice moderne și eficiente, precum și capacitatea de a plasa obiectivele strategice ale României deasupra ciclurilor și intereselor politice”, se mai arată în comunicat.

Editor : A.D.