Live TV

Amendă de peste 900.000 de euro pentru un distribuitor de produse de lux. Ce a descoperit Consiliul Concurenţei

Data publicării:
LVMH
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Consiliul Concurenţei a sancţionat un important distribuitor de produse de lux din România cu o amendă de peste 900.000 de euro, după ce a descoperit o înţelegere care a afectat vânzările online. Autoritatea a constatat că practicile companiei au limitat concurenţa pe piaţă.

Consiliul Concurenţei a amendat compania Thelios SpA, producător şi distribuitor exclusiv al produselor de lux aparţinând grupului LVMH (Louis Vuitton - Moët&Chandon - Hennessy) în România, cu 4,5 milioane lei, pentru că a participat la o înţelegere anticoncurenţială pe piaţa comercializării ochelarilor de lux din România, informează News.ro.

„Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Thelios SpA cu amendă în valoare de 4.552.647 lei (915.068 euro) pentru participarea, alături de partenerul său Shades Originators SRL, la o înţelegere anticoncurenţială pe piaţa comercializării ochelarilor de lux din România”, anunţă autoritatea de concurenţă.

Autoritatea de concurenţă a constatat că Thelios SpA, producător şi distribuitor exclusiv al produselor de lux aparţinând grupului LVMH (Louis Vuitton - Moët&Chandon - Hennessy) în România, şi Shades Originators SRL, partener şi comerciant cu amănuntul de produse de lux, au limitat comercializarea articolelor în mediul online. Practic, prin politica sa comercială, Thelios SpA a interzis comercializarea ochelarilor de lux prin intermediul magazinului online al retailerului Shades Originators SRL. În acest fel, a fost afectată concurenţa prin restricţionarea vânzărilor online.

Shades Originators SRL a aplicat la politica de clemenţă şi a denunţat practicile anticoncurenţiale. Ca urmare, compania a beneficiat de imunitate totală la amendă.

Reamintim că legea concurenţei interzice orice înţelegeri între companii şi practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurenţa pe piaţa românească. Deciziile Consiliului Concurenţei sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancţionare a autorităţii de concurenţă şi execută amenzile. Decizia autorităţii de concurenţă va fi publicată pe site-ul instituţiei după eliminarea informaţiilor confidenţiale.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele rus Vladimir Putin.
1
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
traian basescu face declaratii
2
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
3
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
agenti fsb
4
FSB anunță capturarea unui agent al serviciilor de informații din Republica Moldova...
potra georgescu
5
Călin Georgescu și Horațiu Potra, față în față la Curtea de Apel București. Decizie...
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii: "Din acest motiv"
Digi Sport
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii: "Din acest motiv"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
e macron cu ochelari de soare vorbind la davos
Apariția lui Emmanuel Macron cu ochelari de soare, pe scena de la Davos, ținta ironiilor lui Trump: „Ce naiba s-a întâmplat?”
service muncitori industria auto angajati_shutterstock_131347439
Consiliul Concurenței a amendat 25 de service-uri auto și doi asigurători pentru prețuri stabilite „la comun” la manoperă și piese
Călin Georgescu
Călin Georgescu, sancționat de Tribunalul Ilfov. Amendă de 50.000 de lei pentru încălcarea legislației GDPR
FABRICA DACIA
Amenzi uriașe pentru Dacia și Renault de la Consiliul Concurenței: câte 16, respectiv 9 milioane de euro. Motivul sancțiunilor
femeie cu valiza in camera de hotel
Noile amenzi care schimbă regulile turismului în Europa. Măsuri severe împotriva turiștilor indisciplinați
Recomandările redacţiei
BELGIUM BRUSSELS EU EUROPEAN COUNCIL SUMMIT
„O nouă eră cu Trump în funcție”. Momentul în care Europa a decis că...
Nicușor Dan la Consiliul European
Nicușor Dan prezintă concluziile după Consiliul European: Relaţia...
Iran
O intervenție a SUA în Iran rămâne posibilă. Doi factori principali...
„Totul a fost premeditat”. Unchiul băiatului ucis de alți 3...
Ultimele știri
Iranul îl atacă dur pe Zelenski după declarațiile despre reprimarea protestelor: „Lumea s-a săturat de clovni debusolaţi”
Reacții dure din Marea Britanie după declarațiile lui Trump despre aliații NATO: „Ar trebui să-și ceară iertare în genunchi”
Tăieri în pădurea de la Băile Felix: contract de exploatare pentru peste 600 de copaci. Au fost sesizate autoritățile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost la nunta lui Donald Trump cu Melania, acum 21 de ani. Mireasa a avut o rochie de 100.000 de...
Cancan
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Fanatik.ro
Ce face Novak Djokovic de 15 ani când ajunge la Australian Open: „Pur și simplu am o legătură”
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut anunțul pe care nu credeai că-l vei auzi: când va mai intra în direct la TV și ce se...
Adevărul
Cum l-a forțat UE pe Trump să-și înghită amenințările privind Groenlanda: „Nu se prea pune nimeni cu Uniunea...
Playtech
Schimbare importantă pentru şoferii cu carnet de categoria B! Ce pot face acum cu carnetul
Digi FM
Camelia Voinea, prima reacție după ce soțul ei a anunțat divorțul pe Facebook: „E o exagerare cauzată de...
Digi Sport
Răsturnare de situație: Malcom Edjouma a semnat! Fostul jucător de la FCSB, deturnat peste noapte
Pro FM
Cum arăta Ruby în 2016. Artista a publicat imagini rare din urmă cu 10 ani: „Nu-mi pare rău”
Film Now
Leonardo DiCaprio refuză să dezvăluie cu cine vorbea în timpul momentului viral de la Globurile de Aur 2026...
Adevarul
Controverse într-o stațiune frecventată de români, după ce un hotel a introdus taxă de 5 euro pentru toalete
Newsweek
Instanța impune o nouă formulă de calcul a pensiei: Majorează punctajele cu 50% și schimbă stagiul de cotizare
Digi FM
Turism litoral, 180 de zgârie-nori și copii ale unor orașe precum Dubai și Doha, planurile ginerelui lui...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
De ce câinele tău mănâncă iarbă? Cele 4 explicații ale veterinarilor și semnele care ar trebui să te...
Film Now
Filmul „Sinners”, cele mai multe nominalizări la Oscar din istorie. Cu ce pelicule luptă pentru marele trofeu...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat