Amenzi de 54,5 milioane de lei pentru producători de gaze offshore. Neregulile descoperite de ANRE

Trei producători de gaze offshore, Black Sea Oil & Gas S.A, Petro Ventures Resources SRL şi Gaz Plus Dacia SRL, au fost amendaţi cu o sumă totală de 54,5 milioane de lei de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), deoarece nu au vândut gazul la preţul reglementat.

„Reprezentanţilor societăţilor Black Sea Oil & Gas S.A, Petro Ventures Resources SRL şi Gaz Plus Dacia SRL le-au fost comunicate astăzi (joi, n.r.) procesele verbale de constatare a contravenţiei pentru neîndeplinirea obligaţiei legale de a vinde, în perioada 01.01.2024 -31.12.2024, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă, cu preţul reglementat de 150 lei/MWh, respectiv de 120 lei/MWh, stabilit de prevederile din O.U.G nr. 27/2022. Celor trei societăţi le-a fost aplicată sancţiunea de amendă cu 3% din cifra de afaceri din anul 2024”, arată un comunicat de presă al ANRE.

Cea mai mare amendă, în valoare de 37,16 milioane de lei, a primit-o Black Sea Oil & Gas, cu 11,57 milioane de lei a fost sancţionată compania Petro Ventures Resources şi cu 5,84 milioane lei - Gaz Plus Dacia.

Sumele aferente sancţiunilor contravenţionale se constituie venit la bugetul statului, precizează ANRE.

Șeful ANRE George Niculescu a subliniat că aceste societăţi au fost sancţionate în mod repetat începând cu anul 2022, pentru aceeaşi faptă.

„Aceste societăţi au fost repetat sancţionate începând cu anul 2022, pentru aceeaşi faptă. Decizia lor de a nu vinde gazul extras din perimetrele offshore la preţul reglementat stabilit prin lege reprezintă o gravă abatere de la cadrul legislativ şi de reglementare în vigoare. ANRE a decis să aplice o amendă de 3% din cifra de afaceri, totalul însumând aproape 10 milioane de euro. Am fost şi sunt un susţinător al exploatărilor de gaz offshore. Asta nu înseamnă că osffshore-ul Mării Negre trebuie să devină un fel de Est Sălbatic, în care operatorii economici aleg să nu respecte legea", a precizat preşedintele ANRE, conform sursei citate.

Sancţiunile au fost stabilite în şedinţa Comitetului de Reglementare al ANRE din 16 decembrie 2025.

Editor : Ana Petrescu