Live TV

Video Amenzi de până la 500.000 de lei și confiscarea utilajelor pentru balastierele ilegale. Proiect depus de Diana Buzoianu în Parlament

Data publicării:
diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu. Foto: Profimedia
Din articol
Doar 102 iazuri finalizate din 1.200 de proiecte Confiscarea utilajelor și monitorizare video obligatorie Licențe suspendate pentru operatorii care își pierd avizele de mediu

Ministra interimară a Mediului Diana Buzoianu a depus, miercuri în Parlament, un proiect legislativ care prevede amenzi de până la 500.000 de lei, confiscarea utilajelor și interdicții de operare de cinci ani pentru combaterea exploatărilor ilegale de agregate minerale și a balastierelor mascate ca iazuri piscicole.

Propunerea legislativă modifică atât Legea apelor, cât și Legea minelor și introduce sancțiuni semnificativ mai dure pentru operatorii care desfășoară activități ilegale.

Potrivit Ministerului Mediului, noile reglementări urmăresc în special limitarea exploatărilor de balast și pietriș mascate sub forma unor lucrări de amenajare a iazurilor piscicole.

„Ani la rând, acest fenomen a fost ignorat sau acoperit. S-au furat cantități uriașe de balast și pietriș, s-au produs prejudicii de sute de milioane de lei, au fost afectate comunități întregi, iar în unele cazuri au existat inclusiv pierderi de vieți omenești. Este momentul să punem capăt acestor practici ilegale și să aducem ordine într-un domeniu care a funcționat prea mult timp în beneficiul unor grupuri de interese”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu, într-o conferință de presă susținută la Palatul Parlamentului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Doar 102 iazuri finalizate din 1.200 de proiecte

Datele prezentate de Ministerul Mediului arată că, în ultimii zece ani, au fost emise aproximativ 1.200 de avize pentru realizarea unor iazuri piscicole. Dintre acestea, doar 102 proiecte au fost finalizate, în timp ce restul s-au transformat în exploatări permanente de agregate minerale, fără ca amenajările piscicole să mai fie realizate.

Pentru a limita aceste practici, proiectul stabilește că avizele aferente lucrărilor pentru iazuri piscicole vor fi valabile doi ani, cu posibilitatea unei singure prelungiri de maximum un an. După expirarea termenului total de trei ani, proiectele nefinalizate vor fi sancționate contravențional.

„Nu vom mai accepta situația în care lucrări autorizate pentru iazuri piscicole sunt prelungite la nesfârșit și devin, în realitate, exploatări mascate de agregate minerale. În maximum trei ani, lucrările trebuie finalizate. Dacă nu sunt finalizate, cei responsabili vor răspunde”, a subliniat Diana Buzoianu.

Amenzi de până la 500.000 de lei și noi infracțiuni

Printre cele mai importante măsuri prevăzute de pachetul legislativ se numără majorarea amenzilor contravenționale de la maximum 80.000 de lei la maximum 500.000 de lei.

Proiectul introduce, de asemenea, o nouă infracțiune care vizează depozitarea ilegală a peste 20 de metri cubi de agregate minerale sau realizarea de iazuri piscicole fără autorizațiile necesare.

Operatorii sancționați care nu respectă noile prevederi vor pierde dreptul de a obține noi avize de gospodărire a apelor timp de cinci ani, interdicția urmând să se aplice inclusiv beneficiarilor reali ai companiilor implicate.

Confiscarea utilajelor și monitorizare video obligatorie

O altă noutate a proiectului este posibilitatea confiscării utilajelor și echipamentelor utilizate în activități ilegale. Totodată, exploatările vor fi obligate să instaleze sisteme CCTV și să păstreze imaginile înregistrate timp de șase luni.

În paralel, inspectorii Administrației Naționale „Apele Române” și cei ai Agenției Naționale pentru Resurse Minerale vor utiliza bodycam-uri în timpul controalelor.

„Până acum, cei care încălcau legea își păstrau utilajele și își continuau activitatea prin alte firme. Schimbăm această logică. Confiscăm echipamentele folosite ilegal și ne asigurăm că sancțiunile îi urmăresc și pe beneficiarii reali ai afacerilor”, a explicat ministra Mediului.

Licențe suspendate pentru operatorii care își pierd avizele de mediu

Proiectul urmărește și armonizarea prevederilor din Legea apelor și Legea minelor, astfel încât operatorii care își pierd avizele și autorizațiile de mediu să nu mai poată continua activitățile miniere în baza unor licențe sau permise deja existente.

De asemenea, persoanele condamnate pentru infracțiunile introduse prin noile reglementări nu vor mai putea obține licențe sau permise de exploatare minieră timp de cinci ani.

Pachetul legislativ a fost elaborat în colaborare cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale și este susținut de parlamentari UDMR și PNL, care au semnat proiectul în calitate de coinițiatori.

„Este un fenomen care a distrus vieți, a afectat infrastructura, a lăsat comunități fără apă și a produs pagube uriașe statului român. Avem obligația să intervenim ferm. Acest proiect transmite un mesaj clar: exploatarea ilegală a resurselor naturale nu va mai fi tolerată”, a concluzionat Diana Buzoianu.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
2
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
4
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
Vladimir Putin.
5
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Sorana Cîrstea a aflat la aeroport de surpriza uriașă de la Roland Garros: ”Uf!”. Și-a ales câștigătoarea de la Paris
Digi Sport
Sorana Cîrstea a aflat la aeroport de surpriza uriașă de la Roland Garros: ”Uf!”. Și-a ales câștigătoarea de la Paris
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sigla romsilva 2
Romsilva, după ce ministrul Mediului a vorbit despre puieți care existau doar în acte: Reprezintă 0,9% din producția anuală
femeie insarcinata
„Incitarea la avort” în Rusia s-ar putea pedepsi cu amenzi de aproape un milion de ruble
Diana Buzoianu
Diana Buzoianu, sesizare penală: 250.000 de puieţi care trebuiau plantaţi, existau doar pe hârtie. „Aşa se fură pădurile viitoare”
turisti pe o promenada in barcelona
Reguli neobișnuite pentru turiști, în Spania. Încălcarea lor poate aduce amenzi usturătoare
litoral navodari plaje
Blocaj pe litoral la începutul sezonului estival. Stațiunea unde 70% dintre plaje ar putea rămâne neamenajate anul acesta
Recomandările redacţiei
bancnote de 50 de euro cu o lupă peste harta europei
Raport european: România are probleme cu cheltuirea banului public...
ilie bolojan ceas conferinta palatul victoria guvern
Cât mai poate guvernul Bolojan să rămână în funcție: „Au mai fost...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să...
MCZoYXNoPWU2NzgzNmQ5ODM3YWIxMmYwOWRhNzc0YmEwYzkwOTg4.thumb
Verdict final în cazul dublei crime din Iași: Studentul marocan a...
Ultimele știri
Amendă pentru o femeie care a abandonat şase pui de pisică pe un teren viran: „Eee, plătesc”
Incendiu la o pensiune din Costinești. Pompierii intervin, focul se manifestă generalizat
Tânără înjunghiată de fostul iubit, într-un mall din Timişoara. Agresorul a fost prins de un agent de pază
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a pățit o viitoare mireasă cu o săptămână înainte de nuntă. Totul a pornit de la o pizza crocantă
Cancan
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este...
Fanatik.ro
Marius Șumudică, discurs virulent după debutul lui Gică Hagi la națională: “Revoluționăm fotbalul? Dobre a...
editiadedimineata.ro
Pentagonul interzice accesul jurnaliștilor în biroul de presă. Decizia reaprinde dezbaterea despre libertatea...
Fanatik.ro
Reacție neașteptată a lui Florin Prunea când a văzut cum s-a îmbrăcat Dominik Szoboszlai. „Nu pot să cred așa...
Adevărul
Capcanele din vacanța în Spania: un mop lăsat pe balcon sau un castel de nisip prea mare îți pot aduce amenzi...
Playtech
Ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor după modificările aduse de noua lege a salarizării...
Digi FM
Un bărbat a devenit miliardar peste noapte fără să știe. A aflat adevărul când a încercat să plătească la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Darius Olaru, în fața transferului carierei, direct în Champions League!
Pro FM
Loredana Groza, criticată după apariția de la gala gimnasticii din Onești. „De ce așa dezbrăcată în fața...
Film Now
Actor din „How I Met Your Mother”, condamnat la peste 30 de ani de închisoare după ce și-a înjunghiat fosta...
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în...
Newsweek
Pensionarii cu datorii la Casele de Ajutor Reciproc, executați mai repede. Ce rol va avea Casa de Pensii?
Digi FM
Millie Bobby Brown, despre viața de mamă la 22 de ani: “Nu înțeleg cum poate exista atât de multă iubire...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Mulți români fac această greșeală. Ce trebuie să faci dacă găsești un pui de căprioară singur în pădure
Film Now
John Travolta le dedică filmul scris și regizat de el soției și fiului pierduți mult prea devreme: "Viața m-a...
UTV
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit la Londra. Nuntă discretă pentru unul dintre cele mai urmărite...