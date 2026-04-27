ANAF a acordat bonificații de 43,5 milioane de lei pentru plata anticipată a taxelor. Conformarea voluntară, în creștere în 2026

Venituri mai mari la buget

Aproape 80.000 de contribuabili au beneficiat de reduceri la plata taxelor după ce și-au achitat anticipat obligațiile fiscale, potrivit datelor transmise de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Suma totală acordată sub formă de bonificații a ajuns la 43,5 milioane de lei, într-un context în care autoritățile încearcă să încurajeze plata la timp prin măsuri de simplificare.

Mai exact, 78.322 de persoane au primit bonificația de 3% pentru plata anticipată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, termenul-limită fiind 15 aprilie.

Datele arată și o schimbare vizibilă în comportamentul contribuabililor. Numărul celor care au depus declarația unică a ajuns la 408.224, în creștere cu peste 23% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit comunicatului de presă transmis de ANAF, un rol important l-a avut introducerea formularului precompletat, disponibil pentru prima dată în 2026. Acesta a redus timpul necesar completării și a eliminat o parte din birocrația asociată procesului.

Efectele se văd și în încasările statului. Potrivit ANAF, veniturile colectate au crescut cu 2,12 miliarde de lei comparativ cu aceeași perioadă din 2025, ajungând la un total de 3,04 miliarde de lei.

Autoritățile consideră că combinația dintre digitalizare și stimulente financiare contribuie direct la creșterea conformării voluntare.

Reprezentanții instituției spun că vor continua direcția de modernizare a sistemului fiscal, cu accent pe simplificarea procedurilor și creșterea predictibilității pentru contribuabili.

Obiectivul este consolidarea relației dintre stat și contribuabili, într-un sistem bazat mai mult pe conformare voluntară decât pe sancțiuni, se arată în comunicat. 

