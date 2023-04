ANAF a colectat în primul trimestru 83 ,5 miliarde lei, cu aproape 3 miliarde lei mai puţin decât estima

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a colectat la bugetul consolidat, în primele trei luni ale acestui an, aproape 83,535 miliarde lei, cu 7% mai mult comparativ cu perioada similară din 2022. Totuși, raportat la programul de încasări, pe primul trimestru s-a încasat 96,6% din plan, cu 2,981 miliarde lei mai puţin.

Potrivit unui comunicat al ANAF. în acest an s-a încasat TVA în valoare de 22,63 miliarde lei, cu 12,3% mai mult comparativ cu perioada similară din 2023 - când au fost încasate 20,146 miliarde lei. În acelaşi timp, s-a rambursat TVA în valoare de 5,314 miliarde lei, faţă de 4,532 miliarde lei în aceeaşi perioadă a anului trecut, reprezentând o creştere nominală de 17,3%, relatează Agerpres.

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a anunţat miercuri că ministerul va realiza în perioada următoare o analiză în vederea ajustării cu 20 de miliarde de lei a cheltuielilor în bugetul general consolidat al statului.

„Pe fondul constatărilor şi al unei reduceri a încasărilor de venituri ale statului, este evident - şi cred că asta nu are de ce să deranjeze pe nimeni - că şi statul român trebuie să facă o ajustare de cheltuieli bugetare, mai ales în zona cheltuielilor ne-esenţiale. Drept pentru care, colegii de la Finanţe vor face o analiză, într-o perioadă foarte scurtă de timp, pentru ajustarea cu 20 de miliarde a cheltuielilor pe bugetul general consolidat al statului.

Unora li se pare mult, altora li se pare... Nu ştiu, eu vreau să vă spun că este o ajustare primară. Cred că există multe locuri în care - nu aş vrea să o numesc neapărat risipă, dar în care o consolidare fiscală să meargă şi pe zona de cheltuieli bugetare”, a spus ministrul.

Adrian Câciu a precizat că decizia a fost luată marţi la nivelul coaliţiei şi a fost comunicată miercuri membrilor Guvernului de către premierul Nicoale Ciucă.

„Noi, la nivelul coaliţiei şi la nivelul Guvernului, facem analize periodice - cel mai târziu trimestrial - asupra modului în care elementele de stabilitate financiară, modul de execuţie bugetară se petrece, modul în care se realizează încasările statului, disfuncţiile care apar în anumite coordonate pe care le avem în ceea ce priveşte stabilitatea macroeconomică şi elementele de conduită a politicii fiscal-bugetare. La şedinţa de ieri a coaliţiei am avut o astfel de prezentare, pentru că este un final de trimestru. Este evident că trebuie să ai, din punctul meu de vedere, o abordare responsabilă, aşa se întâmplă în orice guvern responsabil, în sensul în care prezinţi care este situaţia şi ajustezi, adaptezi politicile pe care un guvern le are, astfel încât ţintele pe care ţi le-ai asumat la început de an, ţinând cont de ceea ce apare pe parcursul execuţiei, să le păstrezi ca fiind obiective de atins şi să iei măsurile necesare de ajustare în interiorul lor”, a spus ministrul.

Editor : M.B.