ANAF a descoperit un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei într-un caz complex de fraudă fiscală

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei, în urma finalizării verificărilor într-un caz complex de fraudă fiscală în care au fost vizate opt societăţi controlate de acelaşi grup de persoane, potrivit unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Potrivit comunicatului, inspectorii DGAF au finalizat investigaţiile şi verificările efectuate la entităţile implicate într-un caz de fraudă fiscală prezentat anterior de ANAF, în martie 2026, în care un grup de opt societăţi controlate în fapt de aceleaşi persoane a creat un circuit economic fictiv pentru a obţine ilegal sume de bani de la bugetul de stat, prin rambursări de TVA, potrivit Agerpres.

Mecanismul investigat presupunea facturarea şi refacturarea unor servicii, mărfuri şi materiale de construcţii fără corespondent în operaţiuni economice reale, precum şi obţinerea unor rambursări şi compensări de TVA de peste 26 de milioane de lei, arată instituția.

ANAF mai spune că, în urma verificărilor efectuate, inspectorii antifraudă au identificat fapte susceptibile de a întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni de evaziune fiscală, delapidare şi spălare a banilor.

„Din punct de vedere fiscal, prejudiciul identificat depăşeşte 81 de milioane de lei, fiind reprezentat de obligaţii fiscale aferente TVA, impozitului pe profit, impozitului pe veniturile din alte surse, precum şi taxelor şi contribuţiilor salariale cu reţinere la sursă. Totodată, investigaţiile au evidenţiat un prejudiciu suplimentar de peste 19 milioane de lei, asociat faptelor de delapidare şi spălare a banilor. Astfel, prejudiciul total identificat în cauză depăşeşte 100 de milioane de lei", precizează instituţia.

Documentaţia şi materialul probator au fost transmise instituţiilor de urmărire penală competente, arată comunicatul.

În ceea ce priveşte mecanismul de fraudare, inspectorii antifraudă au identificat, suplimentar mecanismului de facturare şi stornare a avansurilor, un circuit tranzacţional construit prin intermediul unor societăţi coordonate de acelaşi grup de persoane.

„Acesta presupunea facturarea şi refacturarea unor prestări de servicii, mărfuri şi materiale de construcţii care nu aveau corespondent în operaţiuni economice reale. Prin intermediul acestor operaţiuni au fost generate implicaţii fiscale, în special în ceea ce priveşte exercitarea nejustificată a dreptului de deducere a TVA, fiind obţinute de societatea beneficiară rambursări sau compensări de la bugetul de stat în valoare de peste 26 de milioane de lei", se menţionează în comunicat.

De asemenea, verificările au evidenţiat un mecanism de delapidare la nivelul grupului, care presupunea cesionarea unor creanţe artificiale, create între entităţile controlate, la valori subevaluate, în beneficiul unor persoane fizice şi în detrimentul societăţilor comerciale şi al partenerilor de bună-credinţă ai acestora.

Potrivit ANAF, în cauza investigată au fost vizate opt persoane juridice şi 12 persoane fizice.

„Ca urmare a finalizării investigaţiilor specifice, DGAF a transmis organelor de urmărire penală competente întreaga documentaţie şi materialul probator rezultat din verificări, în vederea valorificării acestora potrivit competenţelor legale. Totodată, precizăm că aceleaşi entităţi fac obiectul cercetărilor efectuate de organele de urmărire penală şi în legătură cu alte fapte, aspecte prezentate public şi în comunicatul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din data de 12.08.2026", precizează instituţia.

ANAF Antifraudă evidenţiază importanţa respectării obligaţiilor fiscale şi atrage atenţia asupra consecinţelor legale ale utilizării unor operaţiuni economice fără conţinut economic real, în scopul obţinerii unor avantaje fiscale necuvenite sau al prejudicierii bugetului de stat.

Totodată, instituţia avertizează persoanele interesate de achiziţionarea unor imobile asupra riscurilor asociate ofertelor care condiţionează acordarea unor reduceri substanţiale de preţ de plata integrală în avans, cu promisiunea livrării ulterioare a imobilului.

„În lipsa unor garanţii corespunzătoare şi a verificării prealabile a documentelor şi a situaţiei juridice a imobilului, astfel de tranzacţii pot genera riscuri financiare semnificative şi pot ascunde mecanisme frauduloase", avertizează ANAF.

Editor : M.B.