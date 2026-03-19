ANAF a început controale pe piaţa carburanţilor, în contextul scumpirilor. Verificări de la importatori până la benzinării

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Verificări privind posibile fraude şi majorări artificiale de costuri

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că a demarat controale la nivel naţional pe întreg lanţul de distribuţie a carburanţilor, de la importatori şi depozitari până la comercianţii finali, în contextul creşterii preţurilor. Inspectorii verifică suspiciuni de fraudă fiscală şi posibile practici care pot afecta corectitudinea pieţei.

„În contextul scumpirilor recente ale carburanţilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o serie de controale la nivel naţional pentru a preveni şi combate eventualele practici de neconformare fiscală pe fondul evoluţiei preţurilor pe piaţa combustibililor”, a transmis instituţia, joi, într-un comunicat de presă.

Inspectorii fiscali urmăresc în special situaţiile în care există suspiciuni de fraudă fiscală sau de practici prin care operatorii economici ar putea obţine avantaje nejustificate.

Concret, sunt analizate cazurile în care costurile de achiziţie sau de producţie ar fi majorate artificial, în contextul scumpirilor din piaţă.

„Acţiunile vizează identificarea operatorilor economici care acţionează pentru a-şi crea avantaje fiscale în contextul actual, prin majorarea artificială a costurilor de achiziţie/producţie”, a precizat ANAF.

Reprezentanţii instituţiei au subliniat că, în cazul în care vor fi descoperite nereguli care afectează concurenţa loială sau interesele consumatorilor, vor fi sesizate instituţiile competente.

„Inspectorii ANAF verifică situaţiile în care există suspiciuni de fraudă fiscală asociată cu practici care pot afecta corectitudinea pieţei. În cazurile în care faptele constatate sunt de natură să afecteze concurenţa loială ori interesele consumatorului, prin practici speculative, vor fi sesizate instituţiile abilitate ale statului”, arată sursa citată.

Potrivit ANAF, scopul acestor acţiuni este asigurarea respectării obligaţiilor fiscale şi menţinerea unui mediu concurenţial corect.

Instituţia precizează că aceste controale ar trebui să contribuie la stabilizarea pieţei carburanţilor, într-o perioadă marcată de creşteri de preţ.

„Scopul acţiunilor ANAF este asigurarea conformării fiscale şi a unui mediu concurenţial corect, ca premisă pentru o stabilizare a pieţei carburanţilor în această perioadă”, se mai arată în comunicat.

