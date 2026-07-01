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ANAF avertizează românii care închiriază pe Airbnb și Booking: Ce obligații fiscale au și ce amenzi riscă dacă nu declară veniturile

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Apple iPhone 6s plus with Airbnb application on the screen.
Foto: Guliver/Getty Images
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Din articol
Cum sunt impozitate veniturile din închirierile pe termen scurt Ce amenzi și penalități riscă proprietarii Cadrul legal aplicabil

Persoanele fizice care închiriază pe termen scurt camere situate în locuințele proprietate personală, inclusiv prin intermediul platformelor online precum Airbnb și Booking, trebuie să respecte o serie de obligații fiscale și de evidență a veniturilor, avertizează Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Fiscul atrage atenția că veniturile obținute din astfel de activități trebuie declarate, iar nerespectarea obligațiilor poate atrage amenzi, dobânzi, penalități și, în anumite situații, chiar răspundere penală.

Avertismentul a fost transmis în contextul afluxului turistic generat de evenimentele estivale care au loc în județul Cluj în lunile iulie și august, perioadă în care crește numărul persoanelor care închiriază camere pe termen scurt turiștilor.

Potrivit ANAF, contribuabilii care închiriază pe termen scurt camere situate în locuințe proprietate personală au obligația să completeze și să păstreze fișa de ocupare a capacității de cazare. Documentul trebuie să cuprindă perioada de ocupare a fiecărei camere, precum și datele de identificare ale persoanei sau persoanelor care au fost cazate.

În plus, proprietarii au obligația să țină Registrul de evidență fiscală, care trebuie completat în partea referitoare la veniturile obținute din activitatea de închiriere.

Aceste documente vor sta la baza întocmirii Declarației unice (formularul D212) privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate.

Pentru veniturile realizate în anul 2026, Declarația unică trebuie depusă la organul fiscal competent până la data de 25 mai 2027.

Cum sunt impozitate veniturile din închirierile pe termen scurt

Potrivit Codului fiscal, începând cu veniturile realizate în anul 2026, persoanele fizice care închiriază în scop turistic între una și șapte camere situate în locuințe proprietate personală sunt încadrate la categoria veniturilor din cedarea folosinței bunurilor.

Venitul net se stabilește prin deducerea unei cote forfetare de cheltuieli de 30% din venitul brut încasat. Practic, impozitul și eventualele contribuții sociale se calculează asupra a 70% din veniturile obținute.

În cazul în care numărul camerelor închiriate depășește șapte, veniturile nu mai sunt încadrate la cedarea folosinței bunurilor, ci la categoria activităților independente, fiind aplicabil un regim fiscal diferit.

De asemenea, comisionul reținut de platformele online de rezervări, precum Airbnb sau Booking, nu este inclus în venitul brut care stă la baza calculului impozitului.

ANAF atrage atenția că operatorii platformelor online, precum site-urile de rezervări, aplicațiile de servicii și marketplace-urile, au obligația de a depune anual formularul F7000. Pentru anul 2026, termenul de depunere este 31 ianuarie 2027.

Datele transmise de platformele online vor fi centralizate de organul fiscal și utilizate pentru valorificarea informațiilor declarate de contribuabili.

Practic, Fiscul va putea compara informațiile primite de la platformele online cu veniturile declarate de proprietari și poate identifica situațiile în care veniturile nu au fost declarate sau au fost declarate incorect.

Ce amenzi și penalități riscă proprietarii

Nedepunerea la termen a declarațiilor de venit și a Declarației unice constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 50 și 500 de lei. În plus, pentru neachitarea obligațiilor fiscale principale la termenul de scadență, contribuabilii datorează:

  • dobânzi de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere;
  • penalități de întârziere de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

Pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect și stabilite ulterior de ANAF prin decizii de impunere, contribuabilii datorează și o penalitate de nedeclarare de 0,08% pentru fiecare zi de întârziere, calculată până la data stingerii sumelor datorate.

Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale reglementează și sancționează faptele care întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de evaziune fiscală, a reamintit ANAF.

Instituția arată că informațiile primite de la platformele online vor fi folosite pentru verificarea veniturilor obținute din închirieri pe termen scurt și pentru identificarea persoanelor care nu își îndeplinesc obligațiile fiscale. Totodată, obligațiile de declarare și plată se aplică indiferent dacă proprietarii închiriază direct sau prin intermediul unor platforme de rezervări.

Cadrul legal aplicabil

Obligațiile fiscale privind închirierea pe termen scurt a camerelor situate în locuințe proprietate personală sunt reglementate de:

  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
  • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
  • Ordinul nr. 381/2026 pentru aprobarea modelului, conținutului și modalității de gestionare a formularului „Fișa de ocupare a capacității de cazare”;
  • Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Potrivit ANAF, respectarea acestor obligații este esențială pentru declararea corectă a veniturilor obținute din închirierile pe termen scurt și pentru evitarea sancțiunilor fiscale.

Editor : A.D.

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