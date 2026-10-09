ANAF: Cinci firme care aduc muncitori din Asia au prejudiciat statul român cu peste 6,2 milioane de lei. Cum funcționa mecanismul

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat un mecanism prin care cinci firme care recrutează și plasează în România muncitori din Asia au redus artificial taxele datorate statului cu peste 6,2 milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis vineri. Societățile au înregistrat facturi de peste 32 de milioane de lei pentru avansuri și servicii care nu au putut fi demonstrate.

Verificările au fost declanșate în urma unei analize de risc și au vizat facturile primite de cele cinci societăți de la alte trei firme. Documentele au fost înregistrate în contabilitate drept avansuri și prestări de servicii, însă inspectorii susțin că operațiunile nu aveau un conținut economic real.

Firmele verificate nu au putut prezenta documente care să demonstreze că serviciile facturate au fost efectiv prestate. Nici valoarea facturilor nu a fost achitată, potrivit ANAF.

Prin introducerea acestor documente în contabilitate, societățile au creat cheltuieli și deduceri de TVA, ceea ce a redus taxele pe care trebuiau să le plătească. În acest fel, firmele beneficiare au ajuns să declare în mod repetat solduri negative de TVA.

Obligațiile fiscale suplimentare calculate de inspectorii Antifraudă depășesc 6,2 milioane de lei și reprezintă TVA, impozit pe profit și impozit pe dividende.

Firme inactive, insolvabile sau radiate

ANAF a identificat probleme și în cazul celor trei societăți care au emis facturile. Unele dintre acestea erau inactive, insolvabile sau radiate, situații care nu corespundeau unor activități economice de amploarea celor înscrise în documente.

Verificările au scos la iveală și legături între societățile implicate, precum și indicii că acestea erau coordonate de același grup de persoane. Unii dintre administratorii trecuți oficial în acte nu au putut oferi informații despre activitatea firmelor pe care le conduceau și nici explicații concrete despre operațiunile derulate.

Potrivit inspectorilor, facturile transmise prin sistemul RO e-Factura au fost folosite pentru a crea aparența unor tranzacții legale și pentru a transfera obligațiile fiscale de la o firmă la alta, printr-un lanț artificial de operațiuni.

Mai exact, societățile care încasau TVA de la beneficiarii forței de muncă nu îl plăteau integral la buget. Acestea își diminuau obligația prin deducerea TVA-ului trecut în facturile emise de celelalte firme din circuit, deși operațiunile respective nu ar fi avut loc în realitate.

ANAF: O factură nu dovedește singură existența unei operațiuni

ANAF a atras atenția că simpla emitere a unei facturi, inclusiv prin RO e-Factura, nu demonstrează că serviciile au fost prestate și nu oferă automat dreptul la deducerea TVA sau la reducerea bazei de impozitare. Pentru obținerea acestor avantaje fiscale, operațiunile trebuie să fie reale și susținute de documente justificative.

„Analiza de risc și verificările antifraudă permit identificarea unor mecanisme prin care sunt create artificial operațiuni economice în scopul diminuării obligațiilor fiscale. DGAF va continua să acționeze în domenii cu risc fiscal ridicat pentru protejarea veniturilor bugetare și pentru asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru contribuabili”, a transmis Direcția Generală Antifraudă Fiscală.

Înregistrarea unor facturi care nu reflectă operațiuni economice reale poate duce la stabilirea unor obligații fiscale suplimentare. În funcție de natura și gravitatea faptelor descoperite, inspectorii pot sesiza și organele competente. ANAF a precizat că verificările urmăresc atât documentarea mecanismului, cât și recuperarea prejudiciului produs bugetului de stat.

Editor : A.D.