Live TV

ANAF: Cinci firme care aduc muncitori din Asia au prejudiciat statul român cu peste 6,2 milioane de lei. Cum funcționa mecanismul

Data actualizării: Data publicării:
486259817_1067227028766973_8355896909917201621_n
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF). Sursa foto: Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Firme inactive, insolvabile sau radiate ANAF: O factură nu dovedește singură existența unei operațiuni

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat un mecanism prin care cinci firme care recrutează și plasează în România muncitori din Asia au redus artificial taxele datorate statului cu peste 6,2 milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis vineri. Societățile au înregistrat facturi de peste 32 de milioane de lei pentru avansuri și servicii care nu au putut fi demonstrate.

Verificările au fost declanșate în urma unei analize de risc și au vizat facturile primite de cele cinci societăți de la alte trei firme. Documentele au fost înregistrate în contabilitate drept avansuri și prestări de servicii, însă inspectorii susțin că operațiunile nu aveau un conținut economic real.

Firmele verificate nu au putut prezenta documente care să demonstreze că serviciile facturate au fost efectiv prestate. Nici valoarea facturilor nu a fost achitată, potrivit ANAF.

Prin introducerea acestor documente în contabilitate, societățile au creat cheltuieli și deduceri de TVA, ceea ce a redus taxele pe care trebuiau să le plătească. În acest fel, firmele beneficiare au ajuns să declare în mod repetat solduri negative de TVA.

Obligațiile fiscale suplimentare calculate de inspectorii Antifraudă depășesc 6,2 milioane de lei și reprezintă TVA, impozit pe profit și impozit pe dividende.

Firme inactive, insolvabile sau radiate

ANAF a identificat probleme și în cazul celor trei societăți care au emis facturile. Unele dintre acestea erau inactive, insolvabile sau radiate, situații care nu corespundeau unor activități economice de amploarea celor înscrise în documente.

Verificările au scos la iveală și legături între societățile implicate, precum și indicii că acestea erau coordonate de același grup de persoane. Unii dintre administratorii trecuți oficial în acte nu au putut oferi informații despre activitatea firmelor pe care le conduceau și nici explicații concrete despre operațiunile derulate.

Potrivit inspectorilor, facturile transmise prin sistemul RO e-Factura au fost folosite pentru a crea aparența unor tranzacții legale și pentru a transfera obligațiile fiscale de la o firmă la alta, printr-un lanț artificial de operațiuni.

Mai exact, societățile care încasau TVA de la beneficiarii forței de muncă nu îl plăteau integral la buget. Acestea își diminuau obligația prin deducerea TVA-ului trecut în facturile emise de celelalte firme din circuit, deși operațiunile respective nu ar fi avut loc în realitate.

ANAF: O factură nu dovedește singură existența unei operațiuni

ANAF a atras atenția că simpla emitere a unei facturi, inclusiv prin RO e-Factura, nu demonstrează că serviciile au fost prestate și nu oferă automat dreptul la deducerea TVA sau la reducerea bazei de impozitare. Pentru obținerea acestor avantaje fiscale, operațiunile trebuie să fie reale și susținute de documente justificative.

„Analiza de risc și verificările antifraudă permit identificarea unor mecanisme prin care sunt create artificial operațiuni economice în scopul diminuării obligațiilor fiscale. DGAF va continua să acționeze în domenii cu risc fiscal ridicat pentru protejarea veniturilor bugetare și pentru asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru contribuabili”, a transmis Direcția Generală Antifraudă Fiscală.

Înregistrarea unor facturi care nu reflectă operațiuni economice reale poate duce la stabilirea unor obligații fiscale suplimentare. În funcție de natura și gravitatea faptelor descoperite, inspectorii pot sesiza și organele competente. ANAF a precizat că verificările urmăresc atât documentarea mecanismului, cât și recuperarea prejudiciului produs bugetului de stat.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
diana stoica usr
1
Diana Stoica (USR) îl contestă pe Luca Niculescu: „A fost susţinut pe parcursul carierei...
dr. viorica radoi
2
Analiza din sânge care poate identifica tumorile
August Hanning
3
Der Spiegel a dezvăluit statul pentru care ar fi spionat August Hanning, fostul șef al...
2026-10-08-4416
4
Luca Niculescu anunță că a găsit un punct comun după negocierile cu PSD, PNL și UDMR. Ce...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_014_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Argumentele care au dus la arestarea preventivă a lui Călin Georgescu. Motivarea Curții...
”Cameramanul nu a putut rezista”. A filmat-o la marginea terenului, iar imaginile au făcut înconjurul planetei
Digi Sport
”Cameramanul nu a putut rezista”. A filmat-o la marginea terenului, iar imaginile au făcut înconjurul planetei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
urbanism constructii
Cum a evoluat economia României în trimestrul al doilea din 2026: investițiile au compensat parțial scăderea consumului
comisia europeana
Cum văd oficialii UE România: slaba colectare a taxelor și investiții păguboase, marile probleme. Ce așteptări au de la viitorul Guvern
provocare blackout tiktok
România a transmis „date confidențiale” la Bruxelles în cadrul anchetei asupra platformei TikTok, privind alegerile anulate din 2024
ID256028-INQUAM-PHOTOS-GEORGE-CALIN
Fregata „Regele Ferdinand” revine la Constanța după cinci săptămâni de misiune NATO în Mediterana
bnr inquam octav ganea
BNR a decis menținerea dobânzii-cheie la 6,50%. Care sunt estimările privind evoluția inflației
Recomandările redacţiei
femeie frig primavara vreme rece
De la 30 de grade, la frig și ninsori. ANM anunță o răcire puternică...
autobuz plutitor amfibiu captura digi24
Unicul autobuz plutitor din România a eșuat pe uscat. Autoritățile...
Rockwell B-1B Lancer 86-0129 takes off from RAF Fairford, UK, in support of Operation Epic Fury. Credit JTW Aviation Images / Alamy.
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA...
Vlad Baltateanu este escortat de politisti in afara Aeroportului international Henri Coanda din Otopeni, 6 octombrie 2026.
Noi date în cazul tinerei ucise în Vâlcea și aruncată într-o valiză...
Ultimele știri
Noi audieri în dosarul DNA Fănel Bogos. Cristinei Trăilă i s-ar putea aduce la cunoștință calitatea de inculpat (surse)
Afaceristul căruia Kimberly Guilfoyle i-ar fi cerut 100.000 de dolari susține că ar fi fost o tranzacţie de tip „bani contra influenţă”
Europa intră în iarnă cu rezerve reduse de gaze. Facturile ar putea crește, iar consumul ar putea fi limitat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii atrag norocul, succesul și prosperitatea în următoarele zile. Se deschid noi oportunități financiare...
Cancan
Manelista Roxana, regină pe yachtul milionarului TINMAR care a dus-o acasă cu avion privat!
Fanatik.ro
Hagi taie în carne vie! Schimbări majore la naționala României: “Doicaru, prima mare surpriză!”
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
„Am stat două săptămâni la Galata, dormeam la Radu Niculescu. Apoi am ajuns la Barcelona”. Culisele...
Adevărul
FMI anunță sfârșitul banilor ieftini. România trebuie să reducă deficitul cu o economie aproape blocată
Playtech
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul...
Digi FM
Probleme pentru Adriana Iliescu, femeia care a devenit mamă la 66 de ani. Se judecă de peste 20 de ani cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fosta rivală a Simonei Halep s-a lăsat de tenis și i-a lăsat pe fani cu gura căscată: "Wow!"
Pro FM
VIDEO Celine Dion a căzut pe scenă, în fața fanilor, la Paris. Ce s-a întâmplat în timpul concertului
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fiica lui Halle Berry intervine în scandalul de familie: „Nu am văzut-o niciodată să-l lovească pe fratele...
Adevarul
Un zimbru de aproape o tonă a fost găsit fără cap la Măgura Ilvei. Ce suspiciuni au autoritățile în legătură...
Newsweek
CASS la pensie. Este măsura legală? Un avocat spune dacă pot fi recuperați banii: „Există o singură cale!”
Digi FM
Prăjitură cu mere și scorțișoară. Rețeta simplă, pufoasă și aromată, perfectă pentru zilele reci
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Planta aromatică asociată cu o memorie mai bună și reducerea anxietății. Ce spun cercetările despre legătura...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Joe Manganiello rupe tăcerea despre anii cu Sofia Vergara: "Eram din ce în ce mai bolnav". Ce acuzații îi...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”