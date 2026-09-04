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ANAF clarifică procedura prin care administratorii pot fi obligați să plătească datoriile fiscale ale firmei

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Sediu ANAF din București. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
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Din articol
Cine poate fi obligat să răspundă pentru datoriile unui debitor Persoana vizată va putea consulta dosarul și va putea fi audiată online Decizia ANAF va putea fi contestată în 45 de zile

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă, alături de un debitor, pentru datoriile fiscale restante ale acestuia. Noua procedură introduce explicit analiza separată a fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația Fiscului de a examina documentele și argumentele prezentate înainte de a lua o decizie.

ANAF folosește în prezent o procedură aprobată în 2014 în baza vechiului Cod de procedură fiscală, abrogat între timp. Cadrul legal actual este Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Proiectul de ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de atragere a răspunderii solidare a fost pus în dezbatere publică pe site-ul instituției.

Potrivit referatului de aprobare, schimbarea este necesară atât pentru corelarea procedurii cu legislația actuală, cât și pentru uniformizarea practicii organelor fiscale. ANAF urmărește ca actele emise să explice concret faptele imputate persoanei, eventuala rea-credință, valoarea obligațiilor restante și legătura dintre comportamentul acesteia și imposibilitatea recuperării datoriilor de la debitor.

Cine poate fi obligat să răspundă pentru datoriile unui debitor

Răspunderea solidară este mecanismul prin care ANAF poate stabili, numai în situațiile prevăzute de lege, că o altă persoană fizică sau juridică trebuie să răspundă împreună cu debitorul pentru anumite obligații fiscale restante.

Printre persoanele care pot fi vizate se numără, în funcție de situație, administratori, asociați, acționari, membri ai unei întreprinderi familiale, terți popriți, instituții de credit sau persoane care au dobândit active de la un debitor.

Răspunderea poate fi analizată, de exemplu, dacă o persoană a provocat cu rea-credință insolvabilitatea unei firme prin ascunderea sau înstrăinarea bunurilor, a determinat nedeclararea ori neachitarea taxelor, a obținut rambursări necuvenite sau nu a cerut deschiderea procedurii insolvenței, deși avea această obligație.

Simpla calitate de administrator, asociat sau acționar și simpla existență a unei legături cu debitorul nu sunt însă suficiente. Proiectul precizează că indiciile privind reaua-credință nu reprezintă, singure, prezumții absolute de răspundere. Acestea trebuie analizate împreună cu documentele din dosar, situația concretă, perioada în care persoana și-a exercitat atribuțiile și legătura dintre acțiunile sale și datoriile fiscale rămase neachitate.

Răspunderea va putea viza atât obligațiile fiscale principale, cât și dobânzile și penalitățile aferente, însă numai pentru perioada în care persoana a avut calitatea sau a săvârșit faptele analizate și numai în limita sumelor rezultate din acțiunile ori inacțiunile sale. Datoriile pentru care dreptul ANAF de a cere executarea silită s-a prescris nu vor putea fi incluse în această procedură.

Dacă pentru aceeași datorie sunt vizate mai multe persoane, situația fiecăreia trebuie analizată separat, iar ANAF va emite câte o decizie distinctă, în care va preciza perioada, faptele și suma pentru care este atrasă răspunderea.

Persoana vizată va putea consulta dosarul și va putea fi audiată online

Înainte de emiterea unei decizii, persoana vizată trebuie convocată la audiere. Notificarea va cuprinde data, ora și locul întâlnirii, iar contribuabilii înregistrați în Spațiul Privat Virtual (SPV) vor putea solicita ca audierea să se desfășoare prin platforma de videoconferință a Ministerului Finanțelor și ANAF.

Termenul stabilit pentru audiere nu va putea depăși 10 zile lucrătoare de la comunicarea notificării, dar va putea fi prelungit pentru motive justificate. Persoana va avea dreptul să consulte documentele din dosar, să formuleze obiecții și să prezinte informații sau înscrisuri în apărarea sa. Aceasta va putea fi asistată de un avocat, consultant sau altă persoană care o consiliază ori va putea fi reprezentată de un împuternicit.

Declarațiile și obiecțiile formulate vor fi consemnate într-un proces-verbal. Dacă audierea are loc online, întâlnirea va fi înregistrată, iar minuta va fi transmisă prin SPV. Persoana vizată va avea apoi cinci zile lucrătoare pentru a depune un punct de vedere scris și documente suplimentare.

Dacă persoana nu se prezintă la primul termen, ANAF va fi obligată să trimită o nouă notificare. În cazul neprezentării și la al doilea termen sau al unui refuz explicit de participare, audierea va fi considerată îndeplinită, iar procedura va putea continua pe baza documentelor existente la dosar.

După audiere, organul fiscal va trebui să analizeze toate explicațiile și actele prezentate. Procedura va fi închisă dacă dovezile nu sunt suficiente, dacă datoriile au fost între timp achitate, dacă acestea nu provin din perioada în care persoana vizată și-a desfășurat activitatea sau dacă există o altă cauză legală care împiedică atragerea răspunderii.

Decizia ANAF va putea fi contestată în 45 de zile

Dacă ANAF consideră că există suficiente dovezi, decizia de atragere a răspunderii solidare va trebui să cuprindă descrierea faptelor și a comportamentului imputat, perioada analizată, legătura cu datoriile fiscale, natura și valoarea sumelor solicitate, precum și răspunsul motivat al organului fiscal la argumentele persoanei audiate.

Decizia reprezintă un act administrativ fiscal și un titlu de creanță. Dacă este comunicată în prima jumătate a lunii, termenul de plată va fi data de 5 a lunii următoare, iar dacă este comunicată între 16 și ultima zi a lunii, plata va trebui făcută până pe 20 ale lunii următoare. Executarea silită va putea începe numai după expirarea termenului de plată.

Persoana declarată răspunzătoare va putea contesta decizia la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la comunicare. Ulterior, decizia pronunțată asupra contestației va putea fi atacată la instanța de contencios administrativ.

Proiectul permite și instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor persoanei vizate, în orice etapă a procedurii, dacă există pericolul ca aceasta să își ascundă sau să își risipească patrimoniul și să îngreuneze recuperarea creanțelor fiscale.

Editor : A.D.

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