ANAF extinde atribuțiile Direcției Antifraudă. Inspectorii vor putea aplica impozitul de 70% pentru veniturile fără sursă identificată

Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul ANAF vor putea efectua, de acum înainte, verificări ale situației fiscale personale și vor putea stabili impozitul de 70% aplicat veniturilor din surse neidentificate, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial, care a intrat în vigoare luni, 6 iulie. Măsura urmărește să scurteze procedurile de control și să permită recuperarea mai rapidă a creanțelor fiscale.

Este vorba despre Ordinul ANAF nr. 768/2026, care modifică Ordinul nr. 2.778/2020 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia.

Până acum, verificarea situației fiscale personale putea fi realizată doar de Direcția generală control venituri persoane fizice din cadrul ANAF, de serviciile de verificări fiscale din direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și de structurile de inspecție fiscală pentru persoane fizice din cadrul unităților subordonate acestora. Prin noul ordin, în această listă este inclusă și Direcția generală antifraudă fiscală.

De ce a fost modificată procedura

Potrivit referatului de aprobare care a însoțit proiectul de ordin, inspectorii Antifraudă identificau frecvent, în timpul controalelor, situații în care persoane fizice obținuseră venituri a căror sursă nu putea fi justificată. Cu toate acestea, deși puteau constata existența unor astfel de venituri, nu aveau competența de a emite decizia de impunere și de a stabili obligațiile fiscale suplimentare.

„Deși organele de control antifraudă sunt competente să constate, în cadrul verificării documentare efectuate asupra impozitului pe venit, venituri a căror sursă nu a fost identificată (...), acestea nu au atribuții pentru emiterea deciziei de impunere în cadrul verificărilor documentare pentru a stabili creanțele fiscale suplimentare corespunzătoare acestor situații de fapt. În aceste cazuri, constatările acțiunii de control sunt comunicate Direcției generale control venituri persoane fizice (...), iar, după efectuarea unei analize de risc, persoana poate fi inclusă în programul de verificare a situației fiscale personale. O astfel de procedură creează premisele unei utilizări ineficiente a resurselor instituționale și existența unui risc privind atragerea cu întârziere a creanțelor fiscale suplimentare la bugetul statului”, se arată în documentul care motivează modificarea.

Prin noul ordin, inspectorii Antifraudă vor putea valorifica direct constatările făcute în timpul controalelor, fără ca dosarele să mai fie transferate unei alte structuri din ANAF.

Impozitul de 70% se aplică veniturilor fără sursă identificată

Din iulie 2024, Codul fiscal prevede o cotă de impozitare de 70% pentru veniturile a căror sursă nu poate fi identificată.

Articolul 117 din Codul fiscal stabilește că „orice venituri constatate de organele fiscale, în condițiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată, se impun cu o cotă de 70% aplicată asupra bazei impozabile ajustate. Prin decizia de impunere, organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului și al accesoriilor”.

Până acum însă, chiar dacă inspectorii Antifraudă descopereau astfel de situații, nu puteau emite deciziile de impunere, fiind obligați să transmită constatările către Direcția generală control venituri persoane fizice, care relua practic întreaga procedură.

Prin extinderea competențelor Direcției generale antifraudă fiscală, ANAF urmărește să reducă timpul necesar pentru valorificarea constatărilor făcute în timpul controalelor și să accelereze stabilirea și recuperarea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.

Verificarea situației fiscale personale este însă supusă unei proceduri stricte și nu poate fi declanșată automat. Potrivit Codului de procedură fiscală, aceasta este precedată de o analiză de risc, în cadrul căreia sunt vizate cazurile în care diferența dintre veniturile estimate de Fisc și cele declarate de persoana fizică depășește 10%, dar este de cel puțin 50.000 de lei.

Înainte de începerea controlului, contribuabilul primește o notificare de conformare și are la dispoziție 30 de zile pentru a-și clarifica situația fiscală. Dacă, după această etapă, suspiciunile privind existența unor venituri nedeclarate sau fără sursă identificată se mențin, ANAF transmite avizul de verificare și declanșează oficial verificarea situației fiscale personale.

Codul de procedură fiscală prevede că „înaintea desfășurării verificării situației fiscale personale, organul fiscal central are obligația să înștiințeze, în scris, persoana fizică supusă verificării în legătură cu acțiunea care urmează să se desfășoare, prin transmiterea unui aviz de verificare”.

Vezi documentul aici.

Editor : A.D.