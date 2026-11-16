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ANAF investighează un mecanism de fraudare a bugetului de stat prin rambursări de TVA de peste 2,1 milioane de lei

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Foto: Captură Digi24
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Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) investighează un mecanism complex de fraudare a bugetului de stat, prin crearea artificială de TVA deductibilă şi solicitarea unei rambursări de peste 2,1 milioane de lei, a anunţat, luni, instituția.

Potrivit unui comunicat al instituţiei, citat de Agerpres, inspectorii din cadrul structurii de inspecţie fiscală Arad au identificat un mecanism de obţinere necuvenită a unor sume de la bugetul de stat, prin exercitarea dreptului de deducere a TVA în baza unor facturi emise între două societăţi din Bucureşti, aflate sub controlul aceleiaşi persoane.

„Cercetările ANAF pornesc de la o societate din Bucureşti, care a solicitat rambursarea soldului sumei negative de TVA aferent lunii august 2026, în valoare totală de 2.100.650 de lei. Analiza de risc a evidenţiat că suma de 1.744.402 de lei, reprezentând cea mai mare parte a TVA solicitate la rambursare, provine din 16 facturi emise de o altă societate din Bucureşti, având ca obiect de activitate lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale (cod CAEN 4100)”, se arată în comunicat.

Verificările preliminare au relevat existenţa unor elemente de control şi conducere comună între cele două societăţi, respectiv: acelaşi asociat unic şi administrator; utilizarea aceloraşi servicii de contabilitate; neconcordanţe între TVA dedusă de societatea beneficiară şi obligaţiile declarative ale furnizorului, care nu a declarat TVA colectată aferentă celor 16 facturi.

„Aceste elemente, analizate coroborat, au conturat un risc fiscal semnificativ cu privire la realitatea economică a operaţiunilor facturate, precum şi la caracterul justificat al exercitării dreptului de deducere a TVA”, susţin reprezentanţii Fiscului.

Mecanismul identificat prezintă elemente privind utilizarea unor societăţi aflate sub control comun pentru generarea de TVA deductibilă la nivelul beneficiarului, fără declararea corespunzătoare a TVA colectate la nivelul furnizorului, urmată de solicitarea rambursării sumelor respective de la bugetul de stat.

În acest context, inspectorii fiscali au în vedere în cadrul controlului verificarea realităţii lucrărilor de construcţii facturate, a existenţei resurselor materiale şi umane necesare executării acestora, a documentelor justificative, a circuitului financiar al sumelor şi a modului de înregistrare şi declarare a operaţiunilor în evidenţele fiscale ale celor două societăţi.

Totodată, sunt analizate informaţiile disponibile prin sistemele informatice ale ANAF, inclusiv RO e-Factura, RO e-TVA şi declaraţiile fiscale şi informative, în vederea identificării circuitelor tranzacţionale care nu au corespondent în operaţiuni economice reale.

Potrivit legislaţiei fiscale şi jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, dreptul de deducere a TVA poate fi refuzat în situaţia în care se stabileşte, pe baza unor elemente obiective, că persoana impozabilă ştia sau ar fi trebuit să ştie că operaţiunile pentru care a exercitat acest drept erau implicate într-o fraudă fiscală.

De asemenea, în cadrul verificărilor şi prin raportare la probele administrate, sunt analizate aspecte privind incidenţa prevederilor art. 8 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, referitoare la obţinerea fără drept a unor rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat.

„ANAF, prin structurile de inspecţie fiscală, continuă acţiunile de identificare şi combatere a mecanismelor de fraudare a bugetului de stat prin utilizarea unor circuite de facturare fără corespondent în operaţiuni economice reale, acordând o atenţie deosebită tranzacţiilor între entităţi aflate în relaţii de afiliere sau sub control comun. Scopul acestor acţiuni îl reprezintă protejarea bugetului general consolidat, asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru contribuabilii care îşi îndeplinesc obligaţiile legale şi prevenirea obţinerii necuvenite a fondurilor publice”, au mai transmis reprezentanţii ANAF.

Editor : Ș.R.

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