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ANAF, precizări despre cotele de TVA aplicabile în 2026. Cine mai poate cumpăra o locuință cu TVA de 9%

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Sediu ANAF din București. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
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Din articol
Cine mai poate cumpăra o locuință cu TVA de 9% Ce produse și servicii au TVA de 11% Când se aplică TVA de 21%

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara a publicat un ghid privind cotele de TVA aplicabile în 2026, după modificările aduse prin Legea nr. 161/2026. Documentul detaliază condițiile în care persoanele fizice mai pot cumpăra, până la 30 septembrie, o locuință cu TVA de 9%, dar și produsele și serviciile pentru care se aplică TVA de 11% și operațiunile pentru care este datorată cota standard de 21%.

În prezent, cota standard de TVA este de 21% și se aplică operațiunilor impozabile care nu sunt scutite de taxă și nici nu beneficiază de o cotă redusă. În paralel, legislația prevede o cotă redusă de 11% pentru anumite bunuri și servicii, precum medicamentele de uz uman, o parte dintre alimente, serviciile de alimentare cu apă și canalizare, cărțile, cazarea sau serviciile de restaurant și catering.

Pentru locuințe există însă un regim tranzitoriu care permite, în anumite condiții, aplicarea cotei de TVA de 9% până la 30 septembrie 2026.

Cine mai poate cumpăra o locuință cu TVA de 9%

Până la 30 septembrie 2026 inclusiv, o persoană fizică poate cumpăra, individual sau împreună cu alte persoane fizice, o singură locuință cu TVA de 9%, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • locuința are o suprafață utilă de maximum 120 de metri pătrați, fără anexele gospodărești;
  • valoarea locuinței, inclusiv a terenului pe care este construită, nu depășește 600.000 de lei, fără TVA;
  • locuința poate fi locuită ca atare în momentul livrării;
  • livrarea are loc cel târziu la 30 septembrie 2026;
  • cumpărătorul nu a achiziționat o altă locuință cu cotă redusă de TVA începând cu 1 ianuarie 2023, potrivit informațiilor din „Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA”;
  • actul juridic care are ca obiect plata în avans pentru achiziționarea locuinței a fost încheiat până la 1 august 2025.

Suprafața utilă este cea definită prin Legea locuinței nr. 114/1996, iar anexele gospodărești sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

O condiție suplimentară se aplică persoanelor care au încheiat, în perioada 3-31 iulie 2025 inclusiv, acte juridice care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei locuințe. Pentru a beneficia de TVA de 9%, cumpărătorul trebuie să facă dovada, la momentul livrării, că a achitat un avans de 20% din valoarea locuinței, fără TVA. Avansul trebuie să fi fost plătit integral până la 31 iulie 2025 inclusiv.

Cota de TVA de 9% se aplică, până la 1 octombrie 2026, și pentru livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării, dacă acestea urmează să fie atribuite cu chirie subvenționată persoanelor sau familiilor a căror situație economică nu le permite să cumpere sau să închirieze o locuință în condițiile pieței. Și în acest caz este necesar ca actele juridice care au ca obiect plata în avans să fi fost încheiate până la 1 august 2025.

Ce produse și servicii au TVA de 11%

Cota redusă de TVA de 11% se aplică unei serii de bunuri și servicii prevăzute de legislația fiscală. În această categorie intră medicamentele de uz uman, precum și alimentele și băuturile destinate consumului uman și animal, dar și animalele și păsările vii din specii domestice, în condițiile stabilite de normele metodologice.

Există însă mai multe excepții. Nu beneficiază de cota redusă băuturile alcoolice, anumite băuturi nealcoolice încadrate la codul NC 2202, suplimentele alimentare și alimentele cu zahăr adăugat care au un conținut total de zahăr de cel puțin 10 grame la 100 de grame de produs. Pentru această ultimă categorie sunt exceptate laptele praf pentru nou-născuți, sugari și copii de vârstă mică.

TVA de 11% se aplică și pentru:

  • serviciile de alimentare cu apă și de canalizare;
  • apa pentru irigații în agricultură;
  • anumite îngrășăminte, pesticide, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și anumite servicii utilizate în mod normal în producția agricolă;
  • îngrășămintele chimice și pesticidele chimice de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, măsura fiind aplicabilă până la 31 decembrie 2031 inclusiv;
  • manualele școlare, cărțile, ziarele și revistele, indiferent dacă sunt pe suport fizic sau în format electronic, cu excepția celor care au în totalitate sau predominant conținut video ori muzical și a celor destinate exclusiv sau în principal publicității;
  • accesul la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice;
  • cazarea în sectorul hotelier sau în sectoarele cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
  • serviciile de restaurant și catering, cu excepția băuturilor alcoolice și a anumitor băuturi nealcoolice încadrate la codul NC 2202.

Tot cu TVA de 11% poate fi livrat lemnul de foc către persoanele fizice, inclusiv anumite categorii de rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, pelete și brichete din lemn. Pentru anumite produse utilizate drept combustibil pentru încălzire este necesară o declarație pe propria răspundere a beneficiarului. Regimul este prevăzut până la 31 decembrie 2029 inclusiv.

Aceeași cotă se aplică, în condițiile prevăzute de lege, și livrărilor de astfel de produse către persoane juridice și alte entități, inclusiv școli, spitale, dispensare medicale și unități de asistență socială, în calitate de utilizatori finali.

TVA de 11% este prevăzută și pentru livrarea energiei termice în sezonul rece, respectiv în perioada 1 noiembrie-31 martie, pentru populație, spitale publice și private, unități de învățământ publice și private, organizații neguvernamentale și unități de cult, precum și pentru furnizorii publici și privați acreditați de servicii sociale.

Cota redusă se aplică și unor locuințe livrate ca parte a politicii sociale. În această categorie sunt incluse clădirile, împreună cu terenul pe care sunt construite, destinate utilizării drept cămine de bătrâni și pensionari, precum și cele destinate caselor de copii și centrelor de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap.

Când se aplică TVA de 21%

Cota standard de TVA este de 21% și se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă și pentru care legislația nu prevede aplicarea unei cote reduse.

Prin urmare, bunurile și serviciile care nu se încadrează în categoriile pentru care este prevăzută cota de 11% sau, în cazul regimului tranzitoriu pentru anumite locuințe, cota de 9%, sunt taxate, în principiu, cu cota standard.

Ghidul explică și termenii utilizați în materia TVA. Taxa colectată reprezintă taxa aferentă livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii taxabile la momentul exigibilității, precum și taxa aferentă operațiunilor pentru care beneficiarul este obligat la plată.

Taxa deductibilă reprezintă suma totală a TVA datorate sau achitate de o persoană impozabilă pentru achizițiile efectuate sau care urmează să fie efectuate, în timp ce taxa dedusă este partea din taxa deductibilă care a fost efectiv dedusă.

Prevederile prezentate în ghid au la bază Codul fiscal, modificările introduse prin Legea nr. 161/2026 privind unele măsuri fiscal-bugetare și actele normative care stabilesc aplicarea cotelor reduse pentru anumite bunuri și servicii.

Editor : A.D.

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