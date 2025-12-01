Live TV

ANAF pregătește o platformă online pentru vânzarea bunurilor confiscate. „Vom transparentiza absolut tot procesul”

ANAF. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Acțiuni de amploare în depozite și centre en-gros

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește lansarea unei platforme online complet transparente pentru vânzarea bunurilor confiscate, un proiect finanțat prin PNRR, potrivit președintelui instituției, Adrian Nicușor Nica. 

Noua platformă ar urma să listeze toate bunurile confiscate de ANAF, astfel încât orice cetățean să le poată cumpăra direct, online.

Scopul principal este transparentizarea procesului de vânzare și eliminarea percepției că produsele se valorifică preferențial.

„Cu marfa pe care o confiscăm, avem acum un proiect în PNRR să proiectăm o platformă, îi spunem noi intern „OLX-ul ANAF-ului”. (...) Vom transparentiza absolut tot în această zonă a vânzării bunurilor pe care le confiscăm”, a spus președintele ANAF, la Antena 3.

Până la vânzare, instituția trebuie să verifice împreună cu ANPC și alte autorități dacă bunurile sunt sigure pentru consum, întrucât multe provin din comerțul ilegal, unde nu sunt respectate condițiile de calitate.

CITEȘTE ȘI: Fiscul controlează în prezent 49 de persoane cu mașini de lux, mai analizează alte 300, dar nu a confiscat niciun autovehicul

Acțiuni de amploare în depozite și centre en-gros

Adrian Nicușor Nica a transmis că ANAF a desfășurat recent o operațiune majoră într-unul dintre cele mai mari complexe comerciale din țară.
Au fost controlate 1.100 de depozite, iar pentru 30 dintre ele s-a dispus confiscarea mărfurilor, a anunțat șeful ANAF.

Tot mai mulți români se orientează către comerțul online, ceea ce creează noi provocări pentru instituțiile de control, a explicat Nica.

Structurile Antifraudă au desfășurat mai multe operațiuni pe platforme de vânzări, rezultând:
-confiscări de mărfuri și bani de peste 40 de milioane de lei într-o singură acțiune;
-aproximativ 11 milioane de lei confiscate într-o operațiune separată, vizând site-uri care își ascund identitatea reală.

O parte dintre aceste platforme funcționează pe modelul reclamei personalizate: utilizatorul primește oferte în funcție de hobby-uri sau interese, dar în momentul comenzii, în spate apare un alt site, altă identitate juridică.

„Este foarte greu să identifici cine este persoana juridică din spate”, a concluzionat șeful ANAF.

CITEȘTE ȘI: Șeful Fiscului anunță controale la aproape 400 de români care fac bani pe OnlyFans și spune că va cere schimbarea legislației

Editor : A.D.

