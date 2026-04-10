ANAF stabilește procedura de recalculare a contribuției la sănătate în caz de deces. Ce se întâmplă cu banii plătiți în plus

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe 8 aprilie, un proiect de ordin care stabilește modul în care instituția recalculează din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS). Documentul este în dezbatere publică și detaliază procedura aplicată în situațiile în care contribuabilul sau persoanele pentru care acesta plătea contribuția au decedat.

Procedura se aplică persoanelor fizice care au optat pentru plata CASS prin declarația unică, inclusiv celor care au ales să plătească contribuția pentru persoane aflate în întreținere, precum soțul, soția sau părinții fără venituri.

În aceste situații, dacă persoana pentru care se datorează contribuția decedează înainte de finalul perioadei de asigurare, obligația de plată se reduce proporțional. Practic, contribuția nu mai acoperă, de exemplu, un an întreg, ci doar lunile în care persoana a fost în viață.

Noua procedură nu schimbă regula din Codul fiscal, ci o pune în aplicare în mod automat și unitar, astfel încât să fie eliminate situațiile în care rămâneau în evidență contribuții pentru perioade în care nu mai exista obligație legală.

Cum se face recalcularea și ce documente emite ANAF

Recalcularea se face din oficiu, fără cerere din partea contribuabilului sau a moștenitorilor, pe baza datelor existente la ANAF, inclusiv informațiile din declarația unică și cele privind decesul, transmise de autorități.

În practică, fiscul recalculează baza de calcul proporțional cu perioada cuprinsă între depunerea declarației și momentul decesului, apoi aplică cota de 10% pentru a stabili contribuția finală.

Recalcularea trebuie realizată până la 31 decembrie al anului în care ANAF constată situația care impune ajustarea contribuției.

După efectuarea recalculării, instituția întocmește un referat intern și emite o decizie de recalculare, care este comunicată contribuabilului sau, după caz, moștenitorilor.

Decizia are valoare de titlu de creanță și poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare.

Ce se întâmplă cu banii

În urma recalculării, dacă s-au plătit sume mai mari decât cele datorate, diferența este restituită sau compensată cu alte obligații fiscale, după caz. Cu alte cuvinte, banii plătiți în plus nu se pierd. Dacă rezultă o sumă de plată, aceasta devine obligație fiscală.

În cazul decesului contribuabilului, aceste sume sunt preluate de moștenitori și sunt incluse în evidența fiscală. Ele apar în certificatul de atestare fiscală, document necesar în procedura de succesiune, astfel încât situația fiscală să fie clarificată înainte de finalizarea moștenirii.

Proiectul de ordin actualizează cadrul administrativ în funcție de modificările recente ale Codului fiscal și va înlocui procedura stabilită prin Ordinul ANAF nr. 493/2022, după adoptare și publicarea în Monitorul Oficial.

Proiectul este în dezbatere publică, fiind publicat de ANAF în transparență decizională, și urmează să fie adoptat și publicat în Monitorul Oficial.

