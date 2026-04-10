ANAF stabilește procedura de recalculare a contribuției la sănătate în caz de deces. Ce se întâmplă cu banii plătiți în plus

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe 8 aprilie, un proiect de ordin care stabilește modul în care instituția recalculează din oficiu contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS). Documentul este în dezbatere publică și detaliază procedura aplicată în situațiile în care contribuabilul sau persoanele pentru care acesta plătea contribuția au decedat.

Procedura se aplică persoanelor fizice care au optat pentru plata CASS prin declarația unică, inclusiv celor care au ales să plătească contribuția pentru persoane aflate în întreținere, precum soțul, soția sau părinții fără venituri.

În aceste situații, dacă persoana pentru care se datorează contribuția decedează înainte de finalul perioadei de asigurare, obligația de plată se reduce proporțional. Practic, contribuția nu mai acoperă, de exemplu, un an întreg, ci doar lunile în care persoana a fost în viață.

Noua procedură nu schimbă regula din Codul fiscal, ci o pune în aplicare în mod automat și unitar, astfel încât să fie eliminate situațiile în care rămâneau în evidență contribuții pentru perioade în care nu mai exista obligație legală.

Cum se face recalcularea și ce documente emite ANAF

Recalcularea se face din oficiu, fără cerere din partea contribuabilului sau a moștenitorilor, pe baza datelor existente la ANAF, inclusiv informațiile din declarația unică și cele privind decesul, transmise de autorități.

În practică, fiscul recalculează baza de calcul proporțional cu perioada cuprinsă între depunerea declarației și momentul decesului, apoi aplică cota de 10% pentru a stabili contribuția finală.

Recalcularea trebuie realizată până la 31 decembrie al anului în care ANAF constată situația care impune ajustarea contribuției.

După efectuarea recalculării, instituția întocmește un referat intern și emite o decizie de recalculare, care este comunicată contribuabilului sau, după caz, moștenitorilor.

Decizia are valoare de titlu de creanță și poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare.

Ce se întâmplă cu banii 

În urma recalculării, dacă s-au plătit sume mai mari decât cele datorate, diferența este restituită sau compensată cu alte obligații fiscale, după caz. Cu alte cuvinte, banii plătiți în plus nu se pierd. Dacă rezultă o sumă de plată, aceasta devine obligație fiscală.

În cazul decesului contribuabilului, aceste sume sunt preluate de moștenitori și sunt incluse în evidența fiscală. Ele apar în certificatul de atestare fiscală, document necesar în procedura de succesiune, astfel încât situația fiscală să fie clarificată înainte de finalizarea moștenirii.

Proiectul de ordin actualizează cadrul administrativ în funcție de modificările recente ale Codului fiscal și va înlocui procedura stabilită prin Ordinul ANAF nr. 493/2022, după adoptare și publicarea în Monitorul Oficial.

Proiectul este în dezbatere publică, fiind publicat de ANAF în transparență decizională, și urmează să fie adoptat și publicat în Monitorul Oficial.

Top Citite
Alegeri Ungaria
1
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
Petrolier
2
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
4
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
5
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Digi Sport
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu n-a putut fi îndeplinită. Medicul Dragoș Vinereanu: ”Mi-a zis 'E tot ce îmi doresc”!'
Te-ar putea interesa și:
dragos pslaru fb
„Nu există scenariu fără implementare”. Pîslaru: Guvernul monitorizează reformele din PNRR cu un sistem de tip „semafor” al riscurilor
benzinarie motorina pompa carburanti
Ce nereguli a găsit ANAF după controalele la benzinării și la firme din domeniu. Bunuri în valoare de 122.000 de lei, confiscate
masina antifrauda fb-1
Controale ANAF la depozitele de produse perisabile din import. Autorităţile suspectează nereguli pe lanţul de aprovizionare
anaf-1-1536x1024
ANAF publică „lista albă” a firmelor care nu au datorii la stat. Cum pot fi verificate companiile
sediul anaf
ANAF avertizează asupra unor tentative de fraudă telefonică: escrocii se dau drept inspectori Antifraudă pentru a obține date personale
Recomandările redacţiei
donald trump (1)
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el...
orion
Revenirea pe Pământ ar putea fi cea mai periculoasă parte a misiunii...
Secretarul de stat american Marco Rubio gesticuleaza cu mana la o coferinta
Marco Rubio mulțumește României pentru sprijinul acordat...
Viktor Orban
Alegeri în Ungaria. Cum a transformat Viktor Orban fotbalul într-un...
Partenerii noștri
Pe Roz
Gina, fiica lui Michael Schumacher, a rupt tăcerea despre tragedia care a marcat viața familiei sale: „Ei...
Cancan
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Fanatik.ro
De ce Daniel Bîrligea a venit singur și nu cu lotul FCSB la catafalcul lui Mircea Lucescu. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, „uitat” de FRF? Situație surprinzătoare după decesul legendarului tehnician
Adevărul
Iranienii se declară învingători, nu învinși, după armistițiul anunțat de Trump. „Este o gură de aer”, spune...
Playtech
Cele mai bogate și cele mai sărace țări din Europa. Unde se află România în topul puterii de cumpărare în 2025
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Traian Băsescu a scris un singur cuvânt pe coroana depusă la catafalcul lui Mircea Lucescu
Pro FM
Cardi B, reacție furibundă pe Instagram după ce a rămas fără mii de dolari: „O să ajungeți la pușcărie. Nu mă...
Film Now
Michael J. Fox, reacție după ce a fost declarat mort din greșeală. CNN și-a cerut scuze public
Adevarul
Ultimul bastion MAGA din Europa, în pericol. Cât cântăresc intervenția lui Donald Trump și vizita lui J.D...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț surpriză de Paște: Pensiile cresc cu 300 lei pentru 4.000.000 pensionari. De când?
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...