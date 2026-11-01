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ANAF trimite notificări pentru „taxa pe lux”. Sunt vizați proprietarii de case și mașini scumpe

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Foto: Captură Digi24
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ANAF a început să trimită notificări pentru „taxa pe lux”, care va fi imputată proprietarilor de mașini și case scumpe. Trebuie depus un formular, iar dacă acest lucru nu se întâmplă, ANAF poate impune obligația de plată din oficiu, la care se adaugă dobânzi și penalități.

Termenul-limită pentru depunerea declarației a fost 30 septembrie, însă acum inspectorii ANAF îi somează pe cei care dețin proprietăți de lux să completeze formularul 216.

Dacă nu au făcut acest lucru în termen de 15 zile, inspectorii au început deja să trimită astfel de notificări.

Sunt vizați proprietarii de imobile rezidențiale cu o valoare impozabilă mai mare de 2,5 milioane de lei. Proprietarii sunt avertizați că în cazul în care nu respectă această prevedere și nu trimit declarația în termen de 15 zile, conform Codului de Procedură Fiscală, obligația de plată se va calcula din oficiu.

În plus, nerespectarea măsurii vine la pachet și cu sancțiuni contravenționale.

Editor : M.B.

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