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ANAF verifică veniturile obținute în străinătate. Ce trebuie să facă românii care au omis să le declare

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Sediu ANAF din București. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
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ANAF va trimite notificări contribuabililor pentru care există diferențe între informațiile primite de la autoritățile fiscale din alte state și datele declarate în România. Instituția precizează că persoanele vizate vor putea să își clarifice situația fiscală înainte de stabilirea eventualelor obligații de plată.

Românii care au obţinut în 2025 venituri din străinătate şi nu le-au inclus în Declaraţia unică trebuie să depună formularul 212, iar dacă l-au depus deja, să transmită o declaraţie rectificativă în SPV – Spaţiul Privat Virtual, la sediul organului fiscal de domiciliu sau prin poştă, informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Persoanele aflate în această situaţie vor primi notificări şi vor avea posibilitatea să îşi clarifice situaţia fiscală înainte de stabilirea obligaţiilor de plată.

Informaţiile privind veniturile obţinute din alte state nu au fost disponibile la momentul precompletării Declaraţiei unice, deoarece autorităţile fiscale străine transmit aceste date după expirarea termenului de depunere din România, se arată într-un comunicat al ANAF.

Contribuabilii care au realizat în 2025 venituri din străinătate pentru care există obligaţia declarării în România, dar nu le-au raportat până la 25 mai 2026, trebuie să îşi actualizeze situaţia fiscală. Instituţia precizează când există această obligaţie:

  • dacă nu a fost depusă deloc Declaraţia unică, se poate transmite acum formularul 212;
  • dacă a fost depusă deja declaraţia, dar fără menţionarea veniturilor din străinătate, trebuie depusă o declaraţie rectificativă.

De asemenea, dacă contribuabilii primesc o notificare de la ANAF, ei pot prezenta documente sau explicaţii pentru clarificarea situaţiei.

„În situaţia în care obligaţiile declarative nu sunt îndeplinite, organul fiscal poate stabili din oficiu impozitele datorate. Chiar şi după emiterea unei decizii de impunere, contribuabilii au la dispoziţie 60 de zile pentru a depune Declaraţia unică, iar decizia emisă anterior va fi anulată”, se precizează în comunicat.

ANAF a pus la dispoziţia persoanelor fizice, pentru veniturile realizate în 2025, informaţiile existente în evidenţa fiscală prin precompletarea formularului 212. Datele privind veniturile obţinute din străinătate nu au putut fi incluse automat, pentru că ele sunt comunicate ulterior de administraţiile fiscale din alte state.

Persoanele fizice care au realizat, anul trecut, venituri din străinătate pentru care Codul fiscal prevede obligaţia declarării în România, au obligaţia depunerii declaraţiei unice până la data de 25 mai 2026 inclusiv, potrivit dispoziţiilor art.122 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precizează reprezentanţii ANAF.

Editor : M.I.

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