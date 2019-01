Analist financiar: Leul se va prăbuși, vor scădea toate veniturile

Planul economic al PSD ar presupune slăbirea leului și creșterea inflației apreciază Andrei Caramitru, fondator al Kessel Run Ventures (fond investiții IT în Olanda) și fost partener senior la McKinsey și BCG. „Povestea lor va fi următoarea: am crescut salariile cum am promis, prețurile au crescut din cauza multinaționalelor și leul a scăzut din cauza băncilor care ne exploatează”, concluzionează analistul, într-o postare pe contul său de Facebook.

Sursă foto: Agerpres

Într-o postare intitulată „Planul economic al PSD - inflație și leu devaluat”, analistul arată că, în condițiile deficitului bugetar uriaș, social-democrații ar trebui să taie din cheltuielile la stat.

„Însă nu vor face asta în ani electorali. De ce fac atâta scandal despre ROBOR și pun presiune pe BNR? Pentru ca încearcă următoarea schema:

- sa forțeze ROBOR-ul sa fie sub inflație (prin taxele impuse băncilor plus presiune pe BNR să dea drumul la lichiditate în sistem)

- dacă ROBOR-ul este prea mic și nu compensează inflația, leul o sa scadă substanțial (spre 5-5.5) - de ce ai investi într-o monedă care îți dă randament prea mic?

- leul scăzând, inflația crește și mai mult (pentru că prețurile produselor din import - cumparate în EUR, se scumpesc)

- speră prin presiuni pe BNR să îi forțeze să folosească rezerva lor pentru protejarea leului (cumpără cu EUR din rezervă lei pentru a-l susține - deci rezerva scade accelerat)”, scrie Andrei Caramitru.

Acesta susține că un astfel de scenariu nu poate avea decât rezultatul „cel mai rău posibil”. „Povestea lor va fi următoarea: am crescut salariile cum am promis, prețurile au crescut din cauza multinaționalelor și leul a scăzut din cauza băncilor care ne exploatează. Rezultatul este cel mai rău posibil - scad TOATE veniturile, leul prăbușindu-se”, apreciază Caramitru.

Analistul formulează, în încheiere, și o serie de recomandări: „Vă recomand să nu mai aveți lei în conturi (schimbați în EUR), să vă setați salarii și contracte în EUR, să aveți conturi și firme stabilite în afara României (Estonia de exemplu pentru firme, Revolut pentru cont bancar) pentru a evita atacuri și abuzuri ANAF. Și să vă puneți centurile, o să fie un an foarte greu...”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Etichete:

,

,

,