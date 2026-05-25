Anca Dragu: Economia Republicii Moldova ar putea crește cu 2% în 2026, dar inflația va depăși 8%

Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei. Sursa foto: facebook.com/AncaDraguRo

Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, estimează că economia Republicii Moldova ar putea înregistra o creștere de aproximativ 2% în 2026, însă avertizează că inflația medie va depăși 8%, pe fondul șocurilor energetice și al creșterii prețurilor la energie și petrol.

Republica Moldova ar putea înregistra o creştere economică de aproximativ 2% în acest an şi o inflaţie medie de 8,1%, a declarat, luni, guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Anca Dragu, la o conferinţă de specialitate.

„În vara lui 2025 începeam reducerea ratei de politică monetară şi ajungeam cu această variabilă la 5%. Începerea noului şoc în ceea ce priveşte preţurile la energie şi la petrol ne găseşte în coridorul de ţintire a inflaţiei, cu o rată de politică monetară de 5%. Din păcate, vedem în martie şi în aprilie că inflaţia accelerează din această presiune externă, cum spuneaţi, factori pe care nu prea avem cum să îi controlăm, astfel încât inflaţia în aprilie ajunge la 6,7%, ceea ce conduce şi la o majorare a ratei de politică monetară. În prezent, după ultima decizie de politică monetară, această rată de bază în economie este la 6,5%. Cele mai recente estimări arată că media ratei inflaţiei pentru 2026 ar putea fi undeva la puţin peste 8%, respectiv 8,1%, o creştere semnificativă faţă de prognoza iniţială, înainte de conflictul din Iran, de aproximativ 4,7%”, a afirmat Anca Dragu, la conferinţa „Finanţe & Bănci & Leasing & Piaţă de capital” - cu titlul generic „Sistemul financiar - motorul creşterii şi stabilităţii”, organizată de Media Uno.

Ea a subliniat însă că „anul 2025 a fost un an economic foarte bun”: „În ciuda acelui moment de la începutul anului, criza, pe care evoluţia pieţei arată că am administrat-o într-o manieră credibilă, a făcut ca băncile, activitatea bancară şi economia să continue în forţă, ducând la această creştere economică de 2,4% în 2025, cu investiţii de 22%. În ciuda acestor probleme de început, 2025 este un an favorabil creşterii economice, iar pentru 2026 vedem o creştere economică undeva în jur de 2% şi, cum spuneam, o inflaţie medie de 8,1%", a mai afirmat Anca Dragu.

De asemenea, ea a precizat că, în 2025, Moldova a trecut printr-o criză energetică pe care alte state nu au cunoscut-o.

„În 2025, practic, aprovizionarea cu energie electrică se schimbă total. Din aprovizionarea din zona Transnistriei începem să facem aprovizionare cu energie electrică din Uniunea Europeană şi din România. Am avut un şoc semnificativ asupra preţurilor. În ianuarie 2025 avem o creştere a preţurilor la energia electrică de 75%, la gaze naturale de 27% şi la termie de 40%. În faţa acestor şocuri, Banca Naţională a Moldovei aproape a dublat rata de politică monetară şi, desigur, acest lucru s-a simţit puţin în primul trimestru din 2025”, a menţionat Anca Dragu.

La rândul său, Dan Costin Niţescu, consilier al guvernatorului BNR, a declarat că inflaţia din ţara noastră a fost influenţată de şocuri exogene. El a explicat că fundamentele pe baza cărora s-a luat decizia de politică monetară din mai arată că atât anul viitor, cât şi în anul următor va avea loc reintrarea în ţinta de inflaţie.

Din perspectiva canalului de creditare, el a precizat că sectorul privat accelerează uşor, iar ponderea componentei în lei s-a stabilizat la 67,8%.

Consiliul de Administraţie (CA) al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât, în cadrul şedinţei din 15 mai, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an.

